Рейтинг@Mail.ru
Оправданный по делу о гибели детей на Сямозере потребовал компенсацию - РИА Новости, 07.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221107/kompnesatsiya-1829759779.html
Оправданный по делу о гибели детей на Сямозере потребовал компенсацию
Оправданный по делу о гибели детей на Сямозере потребовал компенсацию - РИА Новости, 07.11.2022
Оправданный по делу о гибели детей на Сямозере потребовал компенсацию
Петрозаводский городской суд 16 ноября проведет предварительное заседание по иску бывшего главы управления Роспотребнадзора по Карелии Анатолия Коваленко,... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T18:16
2022-11-07T18:16
происшествия
сямозеро
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
петрозаводский городской суд
следственный комитет россии (ск рф)
гибель детей на озере в карелии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737540510_0:312:3085:2047_1920x0_80_0_0_1749d7c121cdcd89efa0e290deff8fb0.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя - РИА Новости. Петрозаводский городской суд 16 ноября проведет предварительное заседание по иску бывшего главы управления Роспотребнадзора по Карелии Анатолия Коваленко, оправданного по делу о гибели детей на Сямозере в 2016 году, о взыскании компенсации морального вреда за незаконное лишение свободы, следует из материалов на сайте суда."Предварительное судебное заседание 16 ноября 2022 года 9.30 мск", - сообщается в карточке дела, где ответчиком указан минфин Карелии в лице республиканского управления федерального казначейства.Как уточнил РИА Новости адвокат Коваленко Михаил Ямчитский, экс-глава регионального управления Роспотребнадзора просит суд взыскать 12 миллионов рублей компенсации морального вреда за необоснованное привлечение к уголовной ответственности, включая пребывание под домашним арестом, а затем под подпиской о невыезде."Почти 6 лет, можно сказать, у человека из жизни вычеркнули", - отметил адвокат.Ранее в апреле 2022 года Третий кассационный суд оставил без изменения оправдательный приговор в отношении Коваленко и его заместителя Людмилы Котович по делу о гибели 14 детей на Сямозере. До этого Петрозаводский горсуд признал подозреваемых невиновными по предъявленному им обвинению в халатности в связи с отсутствием состава преступления. Это был второй пересмотр дела.По версии следствия, представители Роспотребнадзора знали о многочисленных нарушениях в ООО "Парк-отель "Сямозеро", но выдали документ, позволивший компании продолжать работу и принимать детей. Городской суд при вынесении оправдательного приговора Котович и Коваленко решил, что обеспечение безопасности на воде не входило в компетенцию Роспотребнадзора.Трагедия на Сямозере произошла 18 июня 2016 года. Как установило следствие, работники лагеря вывели 47 детей в водный поход в акваторию Сямозера. По данным СК, поход совершался на неисправных плавсредствах с превышением грузоподъемности, детей не обеспечили спасательными жилетами по размеру, не были учтены погодные условия, а сопровождавший детей инструктор не принял должных мер к их спасению и оставил их в опасном для жизни и здоровья состоянии. В результате 14 детей погибли.
https://ria.ru/20210618/syamozero-1737568788.html
https://ria.ru/20190723/1556791804.html
сямозеро
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737540510_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_0a86a9680bc4fb979b3553c6b8fadceb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, сямозеро, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), петрозаводский городской суд, следственный комитет россии (ск рф), гибель детей на озере в карелии
Происшествия, Сямозеро, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Петрозаводский городской суд, Следственный комитет России (СК РФ), Гибель детей на озере в Карелии
18:16 07.11.2022
 
Оправданный по делу о гибели детей на Сямозере потребовал компенсацию

Оправданный по делу о гибели детей на Сямозере потребовал 12 миллионов рублей компенсации

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкПамятный камень с именами погибших детей на Сямозере в Карелии
Памятный камень с именами погибших детей на Сямозере в Карелии - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Памятный камень с именами погибших детей на Сямозере в Карелии. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя - РИА Новости. Петрозаводский городской суд 16 ноября проведет предварительное заседание по иску бывшего главы управления Роспотребнадзора по Карелии Анатолия Коваленко, оправданного по делу о гибели детей на Сямозере в 2016 году, о взыскании компенсации морального вреда за незаконное лишение свободы, следует из материалов на сайте суда.
"Предварительное судебное заседание 16 ноября 2022 года 9.30 мск", - сообщается в карточке дела, где ответчиком указан минфин Карелии в лице республиканского управления федерального казначейства.
Пятая годовщина гибели детей на Сямозере в Карелии - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
18 июня 2021, 14:20
"Дети сутки были в воде": спасатели вспоминают трагедию на Сямозере
Как уточнил РИА Новости адвокат Коваленко Михаил Ямчитский, экс-глава регионального управления Роспотребнадзора просит суд взыскать 12 миллионов рублей компенсации морального вреда за необоснованное привлечение к уголовной ответственности, включая пребывание под домашним арестом, а затем под подпиской о невыезде.
"Почти 6 лет, можно сказать, у человека из жизни вычеркнули", - отметил адвокат.
Ранее в апреле 2022 года Третий кассационный суд оставил без изменения оправдательный приговор в отношении Коваленко и его заместителя Людмилы Котович по делу о гибели 14 детей на Сямозере. До этого Петрозаводский горсуд признал подозреваемых невиновными по предъявленному им обвинению в халатности в связи с отсутствием состава преступления. Это был второй пересмотр дела.
По версии следствия, представители Роспотребнадзора знали о многочисленных нарушениях в ООО "Парк-отель "Сямозеро", но выдали документ, позволивший компании продолжать работу и принимать детей. Городской суд при вынесении оправдательного приговора Котович и Коваленко решил, что обеспечение безопасности на воде не входило в компетенцию Роспотребнадзора.
Трагедия на Сямозере произошла 18 июня 2016 года. Как установило следствие, работники лагеря вывели 47 детей в водный поход в акваторию Сямозера. По данным СК, поход совершался на неисправных плавсредствах с превышением грузоподъемности, детей не обеспечили спасательными жилетами по размеру, не были учтены погодные условия, а сопровождавший детей инструктор не принял должных мер к их спасению и оставил их в опасном для жизни и здоровья состоянии. В результате 14 детей погибли.
Пожар в Хабаровском крае - РИА Новости, 1920, 23.07.2019
23 июля 2019, 11:40
Случаи гибели детей в лагерях в России в 2010-2019 годах
 
ПроисшествияСямозероФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Петрозаводский городской судСледственный комитет России (СК РФ)Гибель детей на озере в Карелии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала