https://ria.ru/20221107/kompnesatsiya-1829759779.html
Оправданный по делу о гибели детей на Сямозере потребовал компенсацию
Оправданный по делу о гибели детей на Сямозере потребовал компенсацию - РИА Новости, 07.11.2022
Оправданный по делу о гибели детей на Сямозере потребовал компенсацию
Петрозаводский городской суд 16 ноября проведет предварительное заседание по иску бывшего главы управления Роспотребнадзора по Карелии Анатолия Коваленко,... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T18:16
2022-11-07T18:16
2022-11-07T18:16
происшествия
сямозеро
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
петрозаводский городской суд
следственный комитет россии (ск рф)
гибель детей на озере в карелии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя - РИА Новости. Петрозаводский городской суд 16 ноября проведет предварительное заседание по иску бывшего главы управления Роспотребнадзора по Карелии Анатолия Коваленко, оправданного по делу о гибели детей на Сямозере в 2016 году, о взыскании компенсации морального вреда за незаконное лишение свободы, следует из материалов на сайте суда."Предварительное судебное заседание 16 ноября 2022 года 9.30 мск", - сообщается в карточке дела, где ответчиком указан минфин Карелии в лице республиканского управления федерального казначейства.Как уточнил РИА Новости адвокат Коваленко Михаил Ямчитский, экс-глава регионального управления Роспотребнадзора просит суд взыскать 12 миллионов рублей компенсации морального вреда за необоснованное привлечение к уголовной ответственности, включая пребывание под домашним арестом, а затем под подпиской о невыезде."Почти 6 лет, можно сказать, у человека из жизни вычеркнули", - отметил адвокат.Ранее в апреле 2022 года Третий кассационный суд оставил без изменения оправдательный приговор в отношении Коваленко и его заместителя Людмилы Котович по делу о гибели 14 детей на Сямозере. До этого Петрозаводский горсуд признал подозреваемых невиновными по предъявленному им обвинению в халатности в связи с отсутствием состава преступления. Это был второй пересмотр дела.По версии следствия, представители Роспотребнадзора знали о многочисленных нарушениях в ООО "Парк-отель "Сямозеро", но выдали документ, позволивший компании продолжать работу и принимать детей. Городской суд при вынесении оправдательного приговора Котович и Коваленко решил, что обеспечение безопасности на воде не входило в компетенцию Роспотребнадзора.Трагедия на Сямозере произошла 18 июня 2016 года. Как установило следствие, работники лагеря вывели 47 детей в водный поход в акваторию Сямозера. По данным СК, поход совершался на неисправных плавсредствах с превышением грузоподъемности, детей не обеспечили спасательными жилетами по размеру, не были учтены погодные условия, а сопровождавший детей инструктор не принял должных мер к их спасению и оставил их в опасном для жизни и здоровья состоянии. В результате 14 детей погибли.
https://ria.ru/20210618/syamozero-1737568788.html
https://ria.ru/20190723/1556791804.html
сямозеро
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сямозеро, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), петрозаводский городской суд, следственный комитет россии (ск рф), гибель детей на озере в карелии
Происшествия, Сямозеро, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Петрозаводский городской суд, Следственный комитет России (СК РФ), Гибель детей на озере в Карелии
Оправданный по делу о гибели детей на Сямозере потребовал компенсацию
Оправданный по делу о гибели детей на Сямозере потребовал 12 миллионов рублей компенсации
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя - РИА Новости. Петрозаводский городской суд 16 ноября проведет предварительное заседание по иску бывшего главы управления Роспотребнадзора по Карелии Анатолия Коваленко, оправданного по делу о гибели детей на Сямозере в 2016 году, о взыскании компенсации морального вреда за незаконное лишение свободы, следует из материалов на сайте суда.
"Предварительное судебное заседание 16 ноября 2022 года 9.30 мск", - сообщается в карточке дела, где ответчиком указан минфин Карелии в лице республиканского управления федерального казначейства.
Как уточнил РИА Новости адвокат Коваленко Михаил Ямчитский, экс-глава регионального управления Роспотребнадзора просит суд взыскать 12 миллионов рублей компенсации морального вреда за необоснованное привлечение к уголовной ответственности, включая пребывание под домашним арестом, а затем под подпиской о невыезде.
"Почти 6 лет, можно сказать, у человека из жизни вычеркнули", - отметил адвокат.
Ранее в апреле 2022 года Третий кассационный суд оставил без изменения оправдательный приговор в отношении Коваленко и его заместителя Людмилы Котович по делу о гибели 14 детей на Сямозере
. До этого Петрозаводский горсуд признал подозреваемых невиновными по предъявленному им обвинению в халатности в связи с отсутствием состава преступления. Это был второй пересмотр дела.
По версии следствия, представители Роспотребнадзора знали о многочисленных нарушениях в ООО "Парк-отель "Сямозеро", но выдали документ, позволивший компании продолжать работу и принимать детей. Городской суд при вынесении оправдательного приговора Котович и Коваленко решил, что обеспечение безопасности на воде не входило в компетенцию Роспотребнадзора.
Трагедия на Сямозере произошла 18 июня 2016 года. Как установило следствие, работники лагеря вывели 47 детей в водный поход в акваторию Сямозера. По данным СК
, поход совершался на неисправных плавсредствах с превышением грузоподъемности, детей не обеспечили спасательными жилетами по размеру, не были учтены погодные условия, а сопровождавший детей инструктор не принял должных мер к их спасению и оставил их в опасном для жизни и здоровья состоянии. В результате 14 детей погибли.