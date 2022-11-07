https://ria.ru/20221107/kompnesatsiya-1829759779.html

Оправданный по делу о гибели детей на Сямозере потребовал компенсацию

Оправданный по делу о гибели детей на Сямозере потребовал компенсацию - РИА Новости, 07.11.2022

Оправданный по делу о гибели детей на Сямозере потребовал компенсацию

Петрозаводский городской суд 16 ноября проведет предварительное заседание по иску бывшего главы управления Роспотребнадзора по Карелии Анатолия Коваленко,... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T18:16

2022-11-07T18:16

2022-11-07T18:16

происшествия

сямозеро

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

петрозаводский городской суд

следственный комитет россии (ск рф)

гибель детей на озере в карелии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя - РИА Новости. Петрозаводский городской суд 16 ноября проведет предварительное заседание по иску бывшего главы управления Роспотребнадзора по Карелии Анатолия Коваленко, оправданного по делу о гибели детей на Сямозере в 2016 году, о взыскании компенсации морального вреда за незаконное лишение свободы, следует из материалов на сайте суда."Предварительное судебное заседание 16 ноября 2022 года 9.30 мск", - сообщается в карточке дела, где ответчиком указан минфин Карелии в лице республиканского управления федерального казначейства.Как уточнил РИА Новости адвокат Коваленко Михаил Ямчитский, экс-глава регионального управления Роспотребнадзора просит суд взыскать 12 миллионов рублей компенсации морального вреда за необоснованное привлечение к уголовной ответственности, включая пребывание под домашним арестом, а затем под подпиской о невыезде."Почти 6 лет, можно сказать, у человека из жизни вычеркнули", - отметил адвокат.Ранее в апреле 2022 года Третий кассационный суд оставил без изменения оправдательный приговор в отношении Коваленко и его заместителя Людмилы Котович по делу о гибели 14 детей на Сямозере. До этого Петрозаводский горсуд признал подозреваемых невиновными по предъявленному им обвинению в халатности в связи с отсутствием состава преступления. Это был второй пересмотр дела.По версии следствия, представители Роспотребнадзора знали о многочисленных нарушениях в ООО "Парк-отель "Сямозеро", но выдали документ, позволивший компании продолжать работу и принимать детей. Городской суд при вынесении оправдательного приговора Котович и Коваленко решил, что обеспечение безопасности на воде не входило в компетенцию Роспотребнадзора.Трагедия на Сямозере произошла 18 июня 2016 года. Как установило следствие, работники лагеря вывели 47 детей в водный поход в акваторию Сямозера. По данным СК, поход совершался на неисправных плавсредствах с превышением грузоподъемности, детей не обеспечили спасательными жилетами по размеру, не были учтены погодные условия, а сопровождавший детей инструктор не принял должных мер к их спасению и оставил их в опасном для жизни и здоровья состоянии. В результате 14 детей погибли.

https://ria.ru/20210618/syamozero-1737568788.html

https://ria.ru/20190723/1556791804.html

сямозеро

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, сямозеро, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), петрозаводский городской суд, следственный комитет россии (ск рф), гибель детей на озере в карелии