https://ria.ru/20221107/kompensatsii-1829723942.html

Жители Подмосковья смогут оформить компенсацию за ЖКУ в упрощенном режиме

Жители Подмосковья смогут оформить компенсацию за ЖКУ в упрощенном режиме - РИА Новости, 07.11.2022

Жители Подмосковья смогут оформить компенсацию за ЖКУ в упрощенном режиме

В Подмосковье значительно проще стало подать заявление на компенсацию расходов за ЖКУ. Теперь на портале "Госуслуги" появилась функция предпроверки уже... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T16:57

2022-11-07T16:57

2022-11-07T16:57

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. В Подмосковье значительно проще стало подать заявление на компенсацию расходов за ЖКУ. Теперь на портале "Госуслуги" появилась функция предпроверки уже поданного заявления, сообщил телеканал "360" со ссылкой на Мингосуправления региона.По словам главы ведомства Надежды Куртяник, претендовать на подобные выплаты могут семьи с тремя и более детьми, а также люди с инвалидностью. Средства переводят на банковский счет или почтовый сервис."Ранее услуга была переведена в электронный вид, а теперь мы ее оптимизировали и внедрили умный сервис, который поможет сократить количество отказов. Результат услуги появится в личном кабинете", –пояснила Надежда Куртяник.

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московская область (подмосковье)