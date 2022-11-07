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Глава администрации Новой Каховки рассказал об ежедневных обстрелах ВСУ - РИА Новости, 07.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221107/kakhovka-1829735893.html
Глава администрации Новой Каховки рассказал об ежедневных обстрелах ВСУ
Глава администрации Новой Каховки рассказал об ежедневных обстрелах ВСУ - РИА Новости, 07.11.2022
Глава администрации Новой Каховки рассказал об ежедневных обстрелах ВСУ
Украинские войска ежедневно обстреливают Новую Каховку, основная цель - Каховская ГЭС, сообщил в понедельник глава администрации города Владимир Леонтьев. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T17:30
2022-11-07T17:30
специальная военная операция на украине
владимир леонтьев (новая каховка)
новая каховка
херсонская область
россия
каховская гэс
совет безопасности оон
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Украинские войска ежедневно обстреливают Новую Каховку, основная цель - Каховская ГЭС, сообщил в понедельник глава администрации города Владимир Леонтьев.В воскресенье, как сообщалось, украинские войска нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS по Каховской ГЭС: пять ракет сбила ПВО, одна попала в шлюз, причинив некритические разрушения."Ракеты летят постоянно, ежедневно. Основным объектов является Каховская ГЭС. И пока эти ракетные удары не прекращаются. Нужно сказать, что средства противовоздушной обороны очень успешно справляются, но бывают попадания. Вчерашнее попадание не было катастрофичным, это многострадальный инфраструктурный объект, вынесший на себе уже, наверное, тысячи подобных попаданий", - сказал Леонтьев в эфире телеканала "Россия 24".Каховская ГЭС - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций, расположена в 5 километрах от города Новая Каховка Херсонской области. Ее разрушение может привести к гибели тысяч людей - Россия ранее распространила в СБ ООН письмо с призывом прекратить провокации с обстрелом ГЭС.
https://ria.ru/20221107/ukraina-1829735696.html
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владимир леонтьев (новая каховка), новая каховка, херсонская область , россия, каховская гэс, совет безопасности оон
Специальная военная операция на Украине, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Новая Каховка, Херсонская область , Россия, Каховская ГЭС, Совет Безопасности ООН
17:30 07.11.2022
 
Глава администрации Новой Каховки рассказал об ежедневных обстрелах ВСУ

Глава администрации Леонтьев: ВСУ ежедневно обстреливают Новую Каховку, метя в ГЭС

© РИА НовостиВоеннослужащие РФ возле здания Каховской ГЭС
Военнослужащие РФ возле здания Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости
Военнослужащие РФ возле здания Каховской ГЭС. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Украинские войска ежедневно обстреливают Новую Каховку, основная цель - Каховская ГЭС, сообщил в понедельник глава администрации города Владимир Леонтьев.
В воскресенье, как сообщалось, украинские войска нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS по Каховской ГЭС: пять ракет сбила ПВО, одна попала в шлюз, причинив некритические разрушения.
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"Ракеты летят постоянно, ежедневно. Основным объектов является Каховская ГЭС. И пока эти ракетные удары не прекращаются. Нужно сказать, что средства противовоздушной обороны очень успешно справляются, но бывают попадания. Вчерашнее попадание не было катастрофичным, это многострадальный инфраструктурный объект, вынесший на себе уже, наверное, тысячи подобных попаданий", - сказал Леонтьев в эфире телеканала "Россия 24".
Каховская ГЭС - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций, расположена в 5 километрах от города Новая Каховка Херсонской области. Ее разрушение может привести к гибели тысяч людей - Россия ранее распространила в СБ ООН письмо с призывом прекратить провокации с обстрелом ГЭС.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир Леонтьев (Новая Каховка)Новая КаховкаХерсонская областьРоссияКаховская ГЭССовет Безопасности ООН
 
 
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