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Еврокомиссия надеется на снижение инфляции в еврозоне - РИА Новости, 07.11.2022
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Еврокомиссия надеется на снижение инфляции в еврозоне
Еврокомиссия надеется на снижение инфляции в еврозоне - РИА Новости, 07.11.2022
Еврокомиссия надеется на снижение инфляции в еврозоне
Еврокомиссия (ЕК) надеется, что инфляция в еврозоне, достигшая ранее рекордных уровней, будет снижаться, сказал исполнительный виде-президент ЕК Валдис... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T17:31
2022-11-07T17:31
экономика
валдис домбровскис
еврокомиссия
евростат
европейский центральный банк
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БРЮССЕЛЬ, 7 ноя - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) надеется, что инфляция в еврозоне, достигшая ранее рекордных уровней, будет снижаться, сказал исполнительный виде-президент ЕК Валдис Домбровскис по приезде на совет министров финансов еврозоны.Годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам октября резко ускорилась, до рекордных 10,7% с 9,9% месяцем ранее, это следует из данных Евростата."Что касается инфляции, мы надеемся, что она пойдёт на снижение - во-первых, потому, что цены на энергию прошли пик, а также мы приняли ряд точечных мер… чтобы обеспечить снижение цен на энергию. Кроме того, Европейский центральный банк делает свою работу", - ответил Домбровскис на вопрос об инфляции в валютном блоке, куда входят 19 государств Евросоюза.
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экономика, валдис домбровскис, еврокомиссия, евростат, европейский центральный банк
Экономика, Валдис Домбровскис, Еврокомиссия, Евростат, Европейский центральный банк
17:31 07.11.2022
 
Еврокомиссия надеется на снижение инфляции в еврозоне

ЕК надеется, что инфляция в еврозоне, достигшая ранее рекордных уровней, начнет снижаться

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкПамятник-скульптура знаку "Евро" у штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Памятник-скульптура знаку Евро у штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Памятник-скульптура знаку "Евро" у штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 7 ноя - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) надеется, что инфляция в еврозоне, достигшая ранее рекордных уровней, будет снижаться, сказал исполнительный виде-президент ЕК Валдис Домбровскис по приезде на совет министров финансов еврозоны.
Годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам октября резко ускорилась, до рекордных 10,7% с 9,9% месяцем ранее, это следует из данных Евростата.
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"Что касается инфляции, мы надеемся, что она пойдёт на снижение - во-первых, потому, что цены на энергию прошли пик, а также мы приняли ряд точечных мер… чтобы обеспечить снижение цен на энергию. Кроме того, Европейский центральный банк делает свою работу", - ответил Домбровскис на вопрос об инфляции в валютном блоке, куда входят 19 государств Евросоюза.
 
ЭкономикаВалдис ДомбровскисЕврокомиссияЕвростатЕвропейский центральный банк
 
 
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