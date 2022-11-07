https://ria.ru/20221107/inflyatsiya-1829737759.html

Еврокомиссия надеется на снижение инфляции в еврозоне

Еврокомиссия надеется на снижение инфляции в еврозоне - РИА Новости, 07.11.2022

Еврокомиссия надеется на снижение инфляции в еврозоне

Еврокомиссия (ЕК) надеется, что инфляция в еврозоне, достигшая ранее рекордных уровней, будет снижаться, сказал исполнительный виде-президент ЕК Валдис... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T17:31

2022-11-07T17:31

2022-11-07T17:31

экономика

валдис домбровскис

еврокомиссия

евростат

европейский центральный банк

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БРЮССЕЛЬ, 7 ноя - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) надеется, что инфляция в еврозоне, достигшая ранее рекордных уровней, будет снижаться, сказал исполнительный виде-президент ЕК Валдис Домбровскис по приезде на совет министров финансов еврозоны.Годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам октября резко ускорилась, до рекордных 10,7% с 9,9% месяцем ранее, это следует из данных Евростата."Что касается инфляции, мы надеемся, что она пойдёт на снижение - во-первых, потому, что цены на энергию прошли пик, а также мы приняли ряд точечных мер… чтобы обеспечить снижение цен на энергию. Кроме того, Европейский центральный банк делает свою работу", - ответил Домбровскис на вопрос об инфляции в валютном блоке, куда входят 19 государств Евросоюза.

https://ria.ru/20221102/evropa-1828469680.html

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, валдис домбровскис, еврокомиссия, евростат, европейский центральный банк