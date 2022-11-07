Еврокомиссия надеется на снижение инфляции в еврозоне
ЕК надеется, что инфляция в еврозоне, достигшая ранее рекордных уровней, начнет снижаться
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкПамятник-скульптура знаку "Евро" у штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Памятник-скульптура знаку "Евро" у штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 7 ноя - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) надеется, что инфляция в еврозоне, достигшая ранее рекордных уровней, будет снижаться, сказал исполнительный виде-президент ЕК Валдис Домбровскис по приезде на совет министров финансов еврозоны.
Годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам октября резко ускорилась, до рекордных 10,7% с 9,9% месяцем ранее, это следует из данных Евростата.
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"Что касается инфляции, мы надеемся, что она пойдёт на снижение - во-первых, потому, что цены на энергию прошли пик, а также мы приняли ряд точечных мер… чтобы обеспечить снижение цен на энергию. Кроме того, Европейский центральный банк делает свою работу", - ответил Домбровскис на вопрос об инфляции в валютном блоке, куда входят 19 государств Евросоюза.