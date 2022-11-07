https://ria.ru/20221107/inflyatsiya-1829667793.html

Евросоюз предупредил об ответных мерах на закон о сокращении инфляции в США

Евросоюз предупредил об ответных мерах на закон о сокращении инфляции в США - РИА Новости, 07.11.2022

Евросоюз предупредил об ответных мерах на закон о сокращении инфляции в США

Брюссель направил Вашингтону письменное предупреждение из-за закона о сокращении инфляции в США, сообщил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон в эфире РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T14:33

2022-11-07T14:33

2022-11-07T15:47

еврокомиссия

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ПАРИЖ, 7 ноя — РИА Новости. Брюссель направил Вашингтону письменное предупреждение из-за закона о сокращении инфляции в США, сообщил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон в эфире телеканала BFM Business.По его словам, две недели назад Белый дом и Еврокомиссия создали оперативную группу на высоком уровне, которая выделила девять проблем в американском законе.Еврокомиссар отметил, что этот акт, который подразумевает выделение 370 миллиардов долларов на привлечение производства на территорию США и создание рабочих мест, "нарушает правила честной конкуренции".Ранее сегодня глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр также высказался с критикой американского закона. Он сообщил, что Париж вел переговоры с разработчиком электрокаров, который был готов запустить производство в стране. Тем не менее США предложили ему сумму инвестиций, в четыре раза превышающую предложение французской стороны."Это недопустимо, это создает огромный риск для французского и европейского производства. Мы должны твердо дать понять нашим американским партнерам, что IRA вызывает у нас глубокую озабоченность. Этот вопрос должен быть отрегулирован в ближайшее время", — заявил Ле Мэр в эфире радиостанции RMC.Закон, подписанный президентом США Джо Байденом в августе, в том числе предусматривает расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, которые собраны в Северной Америке и используют произведенные в США батареи из материалов местного изготовления. Документ, который администрация называет "Акт сокращения инфляции", выделяет 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, а также 64 миллиарда долларов — на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок.В ЕС назвали этот акт дискриминационным по отношению к аналогичной продукции, импортируемой из других стран.В сентябре официальный представитель Министерства коммерции КНР Шу Цзюэтин также выразил опасения в связи с этим законом, отметив, что США, будучи членом ВТО, обязаны проводить свою инвестиционную политику в соответствии с правилами организации и защищать порядок справедливой конкуренции.

https://ria.ru/20220922/inflyatsiya-1818815094.html

https://ria.ru/20221106/interesy-1829469538.html

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еврокомиссия, евросоюз, сша, всемирная торговая организация (вто), джо байден, экономика, в мире