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Евросоюз предупредил об ответных мерах на закон о сокращении инфляции в США - РИА Новости, 07.11.2022
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Евросоюз предупредил об ответных мерах на закон о сокращении инфляции в США
Евросоюз предупредил об ответных мерах на закон о сокращении инфляции в США - РИА Новости, 07.11.2022
Евросоюз предупредил об ответных мерах на закон о сокращении инфляции в США
Брюссель направил Вашингтону письменное предупреждение из-за закона о сокращении инфляции в США, сообщил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон в эфире РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T14:33
2022-11-07T15:47
еврокомиссия
евросоюз
сша
всемирная торговая организация (вто)
джо байден
экономика
в мире
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ПАРИЖ, 7 ноя — РИА Новости. Брюссель направил Вашингтону письменное предупреждение из-за закона о сокращении инфляции в США, сообщил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон в эфире телеканала BFM Business.По его словам, две недели назад Белый дом и Еврокомиссия создали оперативную группу на высоком уровне, которая выделила девять проблем в американском законе.Еврокомиссар отметил, что этот акт, который подразумевает выделение 370 миллиардов долларов на привлечение производства на территорию США и создание рабочих мест, "нарушает правила честной конкуренции".Ранее сегодня глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр также высказался с критикой американского закона. Он сообщил, что Париж вел переговоры с разработчиком электрокаров, который был готов запустить производство в стране. Тем не менее США предложили ему сумму инвестиций, в четыре раза превышающую предложение французской стороны."Это недопустимо, это создает огромный риск для французского и европейского производства. Мы должны твердо дать понять нашим американским партнерам, что IRA вызывает у нас глубокую озабоченность. Этот вопрос должен быть отрегулирован в ближайшее время", — заявил Ле Мэр в эфире радиостанции RMC.Закон, подписанный президентом США Джо Байденом в августе, в том числе предусматривает расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, которые собраны в Северной Америке и используют произведенные в США батареи из материалов местного изготовления. Документ, который администрация называет "Акт сокращения инфляции", выделяет 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, а также 64 миллиарда долларов — на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок.В ЕС назвали этот акт дискриминационным по отношению к аналогичной продукции, импортируемой из других стран.В сентябре официальный представитель Министерства коммерции КНР Шу Цзюэтин также выразил опасения в связи с этим законом, отметив, что США, будучи членом ВТО, обязаны проводить свою инвестиционную политику в соответствии с правилами организации и защищать порядок справедливой конкуренции.
https://ria.ru/20220922/inflyatsiya-1818815094.html
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еврокомиссия, евросоюз, сша, всемирная торговая организация (вто), джо байден, экономика, в мире
Еврокомиссия, Евросоюз, США, Всемирная торговая организация (ВТО), Джо Байден, Экономика, В мире
14:33 07.11.2022 (обновлено: 15:47 07.11.2022)
 
Евросоюз предупредил об ответных мерах на закон о сокращении инфляции в США

Евросоюз ответит на закон о сокращении инфляции в США для защиты своих производителей

© AP Photo / Virginia Mayo Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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ПАРИЖ, 7 ноя — РИА Новости. Брюссель направил Вашингтону письменное предупреждение из-за закона о сокращении инфляции в США, сообщил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон в эфире телеканала BFM Business.
По его словам, две недели назад Белый дом и Еврокомиссия создали оперативную группу на высоком уровне, которая выделила девять проблем в американском законе.

"Мы направили письменное предупреждение с конкретными пунктами, которые, на наш взгляд, противоречат нормам ВТО. Либо они (США. — Прим. ред.) изменят эти пункты, либо нам придется поднять этот вопрос на уровне ВТО, и мы рассмотрим ответные меры", — заявил Бретон.

Еврокомиссар отметил, что этот акт, который подразумевает выделение 370 миллиардов долларов на привлечение производства на территорию США и создание рабочих мест, "нарушает правила честной конкуренции".
Ранее сегодня глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр также высказался с критикой американского закона. Он сообщил, что Париж вел переговоры с разработчиком электрокаров, который был готов запустить производство в стране. Тем не менее США предложили ему сумму инвестиций, в четыре раза превышающую предложение французской стороны.
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"Это недопустимо, это создает огромный риск для французского и европейского производства. Мы должны твердо дать понять нашим американским партнерам, что IRA вызывает у нас глубокую озабоченность. Этот вопрос должен быть отрегулирован в ближайшее время", — заявил Ле Мэр в эфире радиостанции RMC.
Закон, подписанный президентом США Джо Байденом в августе, в том числе предусматривает расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, которые собраны в Северной Америке и используют произведенные в США батареи из материалов местного изготовления. Документ, который администрация называет "Акт сокращения инфляции", выделяет 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, а также 64 миллиарда долларов — на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок.
В ЕС назвали этот акт дискриминационным по отношению к аналогичной продукции, импортируемой из других стран.
В сентябре официальный представитель Министерства коммерции КНР Шу Цзюэтин также выразил опасения в связи с этим законом, отметив, что США, будучи членом ВТО, обязаны проводить свою инвестиционную политику в соответствии с правилами организации и защищать порядок справедливой конкуренции.
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