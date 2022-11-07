https://ria.ru/20221107/impichment-1829609874.html

СМИ: Трамп пытается узнать у республиканцев о планах по импичменту Байдена

СМИ: Трамп пытается узнать у республиканцев о планах по импичменту Байдена - РИА Новости, 07.11.2022

СМИ: Трамп пытается узнать у республиканцев о планах по импичменту Байдена

Бывший президент США Дональд Трамп пытается узнать у республиканцев об их планах по импичменту президента Джо Байдена в случае победы на выборах в конгресс, а... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T11:41

2022-11-07T11:41

2022-11-07T11:41

в мире

дональд трамп

джо байден

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конгресс сша

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп пытается узнать у республиканцев об их планах по импичменту президента Джо Байдена в случае победы на выборах в конгресс, а также сколько раз они готовы инициировать эту процедуру, сообщил журнал Rolling Stone."Трамп в последние месяцы неоднократно спрашивал, "сколько раз" республиканцы планируют объявить импичмент президенту, если они возьмут под контроль палату представителей", - приводит журнал Rolling Stone слова источников, знакомых с ходом обсуждений.Вопросы Трампа также касались конкретных действий и сроков возможного импичмента. Он также пытался разузнать, сколько республиканцев поддерживают идею импичмента. Журнал пишет, что вопросы Трампа могут быть связаны с его собственным "сомнительным рекордом", поскольку он единственный президент США, которому дважды пытались объявить импичмент.Лидер республиканского меньшинства палаты представителей США Кевин МакКарти, который может стать спикером палаты в случае победы его партии, считает, что процедура импичмента Байдена может быть плохим решением, так как может повысить рейтинг президента, пишет журнал со ссылкой на источники.Наиболее громкие призывы запустить процедуру отстранения Байдена от власти звучат от единомышленников Трампа, который не скрывает своих реваншистских амбиций вновь стать хозяином Белого дома. Одна из ближайших сторонниц Трампа – конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, выступившая инициатором пяти из девяти резолюций по импичменту президенту-демократу. Несмотря на то, что все эти резолюции провалились, эти неудачные попытки могут восприниматься как "дорожная карта" для будущих расследований, которые республиканцы будут проводить в стремлении превратить оставшуюся часть срока Байдена в "ночной кошмар".Опубликованный ранее Economist совместно с исследовательской организацией YouGov опрос показал, что больше четверти американцев ждут импичмент Байдена в случае победы республиканцев на выборах в конгресс.

https://ria.ru/20220711/ssha-1801267844.html

https://ria.ru/20221107/bayden-1829518364.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, дональд трамп, джо байден, сша, конгресс сша