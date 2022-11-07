https://ria.ru/20221107/gosfilmofond-1829684904.html
Госфильмофонд оцифрует фильмы киностудии имени Горького
Госфильмофонд оцифрует фильмы киностудии имени Горького - РИА Новости, 07.11.2022
Госфильмофонд оцифрует фильмы киностудии имени Горького
Госфильмофонд РФ оцифрует фильмы киностудии имени Горького для показа в российских кинотеатрах, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в ходе заседания... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T15:37
2022-11-07T15:37
2022-11-07T15:37
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Госфильмофонд РФ оцифрует фильмы киностудии имени Горького для показа в российских кинотеатрах, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в ходе заседания президиума фракции ЕР в ГД РФОна также отметила, что жители новых регионов "очень много запрашивают нашей классики"."Кинотеатры работают (на новых территориях РФ, — Прим. ред.) уже 1,5 месяца. Вы можете сейчас в Луганске сходить ровно на то же самое расписание, которое есть в московских кинотеатрах и посмотреть то же самое кино", — рассказала министр.Госфильмофонд уже оцифровал 100 фильмов "золотой коллекции" Ленфильма и картины Мосфильма для показа в кинотеатрах.
https://ria.ru/20221107/kino-1829589228.html
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РИА Новости
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новости культуры, кино и сериалы, ольга любимова, россия, луганск, госфильмофонд рф
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Ольга Любимова, Россия, Луганск, Госфильмофонд РФ
Госфильмофонд оцифрует фильмы киностудии имени Горького
Любимова: Госфильмофонд оцифрует ленты киностудии имени Горького для показа в кинотеатрах
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Госфильмофонд РФ оцифрует фильмы киностудии имени Горького для показа в российских кинотеатрах, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в ходе заседания президиума фракции ЕР в ГД РФ
Она также отметила, что жители новых регионов "очень много запрашивают нашей классики".
"Кинотеатры работают (на новых территориях РФ, — Прим. ред.) уже 1,5 месяца. Вы можете сейчас в Луганске сходить ровно на то же самое расписание, которое есть в московских кинотеатрах и посмотреть то же самое кино", — рассказала министр.
Госфильмофонд уже оцифровал 100 фильмов "золотой коллекции" Ленфильма и картины Мосфильма для показа в кинотеатрах.