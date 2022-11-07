https://ria.ru/20221107/gosfilmofond-1829684904.html

Госфильмофонд оцифрует фильмы киностудии имени Горького

Госфильмофонд оцифрует фильмы киностудии имени Горького - РИА Новости, 07.11.2022

Госфильмофонд оцифрует фильмы киностудии имени Горького

Госфильмофонд РФ оцифрует фильмы киностудии имени Горького для показа в российских кинотеатрах, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в ходе заседания... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T15:37

2022-11-07T15:37

2022-11-07T15:37

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Госфильмофонд РФ оцифрует фильмы киностудии имени Горького для показа в российских кинотеатрах, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в ходе заседания президиума фракции ЕР в ГД РФОна также отметила, что жители новых регионов "очень много запрашивают нашей классики"."Кинотеатры работают (на новых территориях РФ, — Прим. ред.) уже 1,5 месяца. Вы можете сейчас в Луганске сходить ровно на то же самое расписание, которое есть в московских кинотеатрах и посмотреть то же самое кино", — рассказала министр.Госфильмофонд уже оцифровал 100 фильмов "золотой коллекции" Ленфильма и картины Мосфильма для показа в кинотеатрах.

https://ria.ru/20221107/kino-1829589228.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, ольга любимова, россия, луганск, госфильмофонд рф