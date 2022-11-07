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Кончаловский снимет документальный фильм о Донбассе - РИА Новости, 07.11.2022
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Культура
https://ria.ru/20221107/film-1829825182.html
Кончаловский снимет документальный фильм о Донбассе
Кончаловский снимет документальный фильм о Донбассе - РИА Новости, 07.11.2022
Кончаловский снимет документальный фильм о Донбассе
Российский кинорежиссёр Егор Кончаловский и продюсер Юрий Душин приехали в Донецк, чтобы снять документальный фильм о Донбассе, сообщил врио главы Донецкой... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T23:38
2022-11-07T23:45
культура
егор кончаловский (георгий михалков)
денис пушилин
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донецкая народная республика
новости культуры
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ДОНЕЦК, 7 ноя – РИА Новости. Российский кинорежиссёр Егор Кончаловский и продюсер Юрий Душин приехали в Донецк, чтобы снять документальный фильм о Донбассе, сообщил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.Кончаловский отметил, что жизнь в столице России значительно отличается от жизни в Донецке."Здесь такая жизнь, видно, как люди относятся друг к другу. Ты познакомился, день прошел, ты уже прощаешься, обнимаешься. А через две недели встречаешься, будто уже полжизни его знаешь, здесь совершенно другая степень человеческого взаимодействия", - отметил Кончаловский.Пушилин поблагодарил гостей за визит и пообещал присутствовать на премьере фильма.
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егор кончаловский (георгий михалков), денис пушилин, донецк, донбасс, донецкая народная республика, новости культуры, культура
Культура, Егор Кончаловский (Георгий Михалков), Денис Пушилин, Донецк, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Новости культуры, Культура
23:38 07.11.2022 (обновлено: 23:45 07.11.2022)
 
Кончаловский снимет документальный фильм о Донбассе

Российский режиссер Егор Кончаловский приехал в ДНР снять документальный фильм о Донбассе

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкРоссийский режиссер Егор Кончаловский
Российский режиссер Егор Кончаловский - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Российский режиссер Егор Кончаловский. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 ноя – РИА Новости. Российский кинорежиссёр Егор Кончаловский и продюсер Юрий Душин приехали в Донецк, чтобы снять документальный фильм о Донбассе, сообщил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.
"Встретился сегодня с режиссером Егором Кончаловским, а также журналистом, продюсером Юрием Душиным. Они собираются снять документальный фильм о Донбассе и его защитниках. Нужное дело", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Кончаловский отметил, что жизнь в столице России значительно отличается от жизни в Донецке.
"Здесь такая жизнь, видно, как люди относятся друг к другу. Ты познакомился, день прошел, ты уже прощаешься, обнимаешься. А через две недели встречаешься, будто уже полжизни его знаешь, здесь совершенно другая степень человеческого взаимодействия", - отметил Кончаловский.
Пушилин поблагодарил гостей за визит и пообещал присутствовать на премьере фильма.
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КультураЕгор Кончаловский (Георгий Михалков)Денис ПушилинДонецкДонбассДонецкая Народная РеспубликаНовости культурыКультура
 
 
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