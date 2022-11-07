https://ria.ru/20221107/film-1829825182.html

Кончаловский снимет документальный фильм о Донбассе

Кончаловский снимет документальный фильм о Донбассе - РИА Новости, 07.11.2022

Кончаловский снимет документальный фильм о Донбассе

Российский кинорежиссёр Егор Кончаловский и продюсер Юрий Душин приехали в Донецк, чтобы снять документальный фильм о Донбассе, сообщил врио главы Донецкой... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T23:38

2022-11-07T23:38

2022-11-07T23:45

культура

егор кончаловский (георгий михалков)

денис пушилин

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ДОНЕЦК, 7 ноя – РИА Новости. Российский кинорежиссёр Егор Кончаловский и продюсер Юрий Душин приехали в Донецк, чтобы снять документальный фильм о Донбассе, сообщил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.Кончаловский отметил, что жизнь в столице России значительно отличается от жизни в Донецке."Здесь такая жизнь, видно, как люди относятся друг к другу. Ты познакомился, день прошел, ты уже прощаешься, обнимаешься. А через две недели встречаешься, будто уже полжизни его знаешь, здесь совершенно другая степень человеческого взаимодействия", - отметил Кончаловский.Пушилин поблагодарил гостей за визит и пообещал присутствовать на премьере фильма.

https://ria.ru/20221102/donbass-1828793522.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

егор кончаловский (георгий михалков), денис пушилин, донецк, донбасс, донецкая народная республика, новости культуры, культура