https://ria.ru/20221107/film-1829825182.html
Кончаловский снимет документальный фильм о Донбассе
Кончаловский снимет документальный фильм о Донбассе - РИА Новости, 07.11.2022
Кончаловский снимет документальный фильм о Донбассе
Российский кинорежиссёр Егор Кончаловский и продюсер Юрий Душин приехали в Донецк, чтобы снять документальный фильм о Донбассе, сообщил врио главы Донецкой... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T23:38
2022-11-07T23:38
2022-11-07T23:45
культура
егор кончаловский (георгий михалков)
денис пушилин
донецк
донбасс
донецкая народная республика
новости культуры
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148220/99/1482209915_0:34:3076:1764_1920x0_80_0_0_e9d5b9ad26dac6ec1997a0996b1292ef.jpg
ДОНЕЦК, 7 ноя – РИА Новости. Российский кинорежиссёр Егор Кончаловский и продюсер Юрий Душин приехали в Донецк, чтобы снять документальный фильм о Донбассе, сообщил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.Кончаловский отметил, что жизнь в столице России значительно отличается от жизни в Донецке."Здесь такая жизнь, видно, как люди относятся друг к другу. Ты познакомился, день прошел, ты уже прощаешься, обнимаешься. А через две недели встречаешься, будто уже полжизни его знаешь, здесь совершенно другая степень человеческого взаимодействия", - отметил Кончаловский.Пушилин поблагодарил гостей за визит и пообещал присутствовать на премьере фильма.
https://ria.ru/20221102/donbass-1828793522.html
донецк
донбасс
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148220/99/1482209915_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_0d7fe9a76135b7d521a4cdfb899a6bcd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
егор кончаловский (георгий михалков), денис пушилин, донецк, донбасс, донецкая народная республика, новости культуры, культура
Культура, Егор Кончаловский (Георгий Михалков), Денис Пушилин, Донецк, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Новости культуры, Культура
23:38 07.11.2022 (обновлено: 23:45 07.11.2022)
Кончаловский снимет документальный фильм о Донбассе
Российский режиссер Егор Кончаловский приехал в ДНР снять документальный фильм о Донбассе