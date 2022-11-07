https://ria.ru/20221107/evrosoyuz-1829705800.html

Лукашенко считает, что в Евросоюзе не осталось настоящих руководителей

Лукашенко считает, что в Евросоюзе не осталось настоящих руководителей - РИА Новости, 07.11.2022

Лукашенко считает, что в Евросоюзе не осталось настоящих руководителей

В Европейском союзе нет настоящих руководителей, способных потушить "пожар" в собственном доме, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T16:15

2022-11-07T16:15

2022-11-07T16:29

в мире

александр лукашенко

белоруссия

евросоюз

украина

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МИНСК, 7 ноя – РИА Новости. В Европейском союзе нет настоящих руководителей, способных потушить "пожар" в собственном доме, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.В понедельник Лукашенко посетил чемпионат по колке дров среди журналистов под Минском и провел там мастер-класс."Германия, вся Европа - там нет руководителей сейчас. Если бы они были… Они даже не могут потушить пожар в собственном доме", - сказал белорусский лидер. "Европейцы не хотят этой войны. Они ж понимают, что сегодня в Украине, тут Беларусь пытаются поджечь. Вспыхнет завтра вся Европа", - цитирует белорусского президента пресс-служба.Лидер республики обратил внимание, что если вдруг разразится новая мировая война, то она будет проходить на территории Америки. "Американцы единственное боятся ядерного оружия, потому что туда может прилететь. Не будет применено ядерное оружие, значит, будут обычным оружием воевать. Где? У нас будут воевать. Мы тут будем в этом котле. Украина уже полыхает. Богатейшая. Нет такой страны, как была Украина. В советские времена вложили столько… А земли какие, природа какая! Во что превратили? Катастрофа", - сказал Лукашенко.Глава Белоруссии уверен, что элиты ряда стран в этой ситуации не стремятся остановить конфликт на Украине, а, наоборот, пытаются дополнительно развязать войну ради сохранения собственной власти по принципу: война всё спишет. "Европейцам надо очухаться и остановить войну. А они не могут. Им не дают. Американцы воспользовались. Разве это лидеры, которые разрешили американцам дополнительно завезти туда ядерное оружие? Это безумцы", - подчеркнул Лукашенко.По его словам, руководители в ЕС полностью зависимы от США. Более того, у них не хватает воли противостоять этому давлению. К этому добавляется еще и экономическая зависимость от поставок товаров на премиальный американский рынок, а также бизнес-интересы.Президент Белоруссии уверен, что пойди Евросоюз на партнерские отношения с Россией, это была бы большая мощь. "И никто бы не перебил. Ресурсы - бери не хочу, на три поколения хватит. Технологии - супертехнологии. Не хуже, чем в Америке. Давайте делать! А решение принимать некому. Боятся. Временщики. Пересидели там срок-два… А завтра пойдем на другую работу", - заявил он.Глава республики призвал европейцев "голову в руки брать и думать, как жить дальше". Опыт революции 1917 года показывает, к чему может привести игнорирование мнения большинства народа, отметил Лукашенко.

https://ria.ru/20221107/makron-1829519663.html

https://ria.ru/20221107/politika-1828650767.html

https://ria.ru/20221105/oon-1829304890.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, александр лукашенко, белоруссия, евросоюз, украина