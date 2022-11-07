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В Минэнерго Австрии допустили критическую ситуацию с электрообеспечением - РИА Новости, 07.11.2022
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В Минэнерго Австрии допустили критическую ситуацию с электрообеспечением
В Минэнерго Австрии допустили критическую ситуацию с электрообеспечением - РИА Новости, 07.11.2022
В Минэнерго Австрии допустили критическую ситуацию с электрообеспечением
Министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер не исключила "самый критический сценарий" в энергообеспечении страны зимой, хотя стресс-тест не указывает на... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T17:06
2022-11-07T17:06
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ВЕНА, 7 ноя - РИА Новости. Министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер не исключила "самый критический сценарий" в энергообеспечении страны зимой, хотя стресс-тест не указывает на "повышенный риск отключения" электричества.Об этом она заявила в Вене, представляя результаты стресс-теста, который провел местный оператор линий электропередач Austria Power Grid (APG). Согласно результатам этого исследования, Австрии "с большой вероятностью" не грозит дефицит электроэнергии этой зимой."Ситуация с нашим энергообеспечением остается напряженной... Эксперты APG представили самые разные сценарии применительно к сложной системе электроэнергии в Австрии... В этой реалистичном комбинированном сценарии мы видим, что Австрии в ближайшие месяцы предстоят большие, но преодолимые вызовы в сфере электроэнергии... Дефицита не наблюдается", - сказала министр журналистам, добавив, что "только если будет крайне трудно, если рамочные условия еще больше осложнятся, только если возникнет... самый критический сценарий, эта ситуация может возникнуть этой зимой"."Но об этом еще одно замечание - дефицит не означает, что дело дойдет до отключений электричества, что не будет электричества, а то, что целевым образом в данном пункте электропотребление должно быть сокращено", - пояснила министр.Она еще раз подчеркнула, что "ни в каком сценарии", который прорабатывался на стресс-тесте, "для Австрии нет повышенного риска для отключений". Министр указала, что "важно, чтобы все люди и предприятия в этой стране могут внести вклад в то, чтобы это (избежать критического сценария - ред.) получилось, потому что стресс-тест ясно показывает: чем экономнее будет расходоваться энергия... тем менее вероятным будет критический сценарий".По словам Гевесслер, "большие вызовы" в сфере энергетики связаны с остановкой АЭС во Франции, а "газа мало, его не хватает", в том числе для для выработки электроэнергии.
https://ria.ru/20221106/tseny-1829533785.html
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цены на нефть, австрия, вена, франция
Цены на нефть, Австрия, Вена, Франция
17:06 07.11.2022
 
В Минэнерго Австрии допустили критическую ситуацию с электрообеспечением

В Минэнерго Австрии не исключили критического сценария с обеспечением электричеством зимой

© Fotolia / Kristina AfanasyevaФлаг Австрии. Архивное фото
Флаг Австрии. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© Fotolia / Kristina Afanasyeva
Флаг Австрии. Архивное фото. Архивное фото
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ВЕНА, 7 ноя - РИА Новости. Министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер не исключила "самый критический сценарий" в энергообеспечении страны зимой, хотя стресс-тест не указывает на "повышенный риск отключения" электричества.
Об этом она заявила в Вене, представляя результаты стресс-теста, который провел местный оператор линий электропередач Austria Power Grid (APG). Согласно результатам этого исследования, Австрии "с большой вероятностью" не грозит дефицит электроэнергии этой зимой.
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"Ситуация с нашим энергообеспечением остается напряженной... Эксперты APG представили самые разные сценарии применительно к сложной системе электроэнергии в Австрии... В этой реалистичном комбинированном сценарии мы видим, что Австрии в ближайшие месяцы предстоят большие, но преодолимые вызовы в сфере электроэнергии... Дефицита не наблюдается", - сказала министр журналистам, добавив, что "только если будет крайне трудно, если рамочные условия еще больше осложнятся, только если возникнет... самый критический сценарий, эта ситуация может возникнуть этой зимой".
"Но об этом еще одно замечание - дефицит не означает, что дело дойдет до отключений электричества, что не будет электричества, а то, что целевым образом в данном пункте электропотребление должно быть сокращено", - пояснила министр.
Она еще раз подчеркнула, что "ни в каком сценарии", который прорабатывался на стресс-тесте, "для Австрии нет повышенного риска для отключений". Министр указала, что "важно, чтобы все люди и предприятия в этой стране могут внести вклад в то, чтобы это (избежать критического сценария - ред.) получилось, потому что стресс-тест ясно показывает: чем экономнее будет расходоваться энергия... тем менее вероятным будет критический сценарий".
По словам Гевесслер, "большие вызовы" в сфере энергетики связаны с остановкой АЭС во Франции, а "газа мало, его не хватает", в том числе для для выработки электроэнергии.
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