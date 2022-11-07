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В украинском энергохолдинге сообщили о дефиците электроэнергии в стране - РИА Новости, 07.11.2022
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В украинском энергохолдинге сообщили о дефиците электроэнергии в стране
В украинском энергохолдинге сообщили о дефиците электроэнергии в стране - РИА Новости, 07.11.2022
В украинском энергохолдинге сообщили о дефиците электроэнергии в стране
Большой дефицит электроэнергии отмечается в северных и центральных областях Украины, сообщил в понедельник исполнительный директор компании ДТЭК Дмитрий... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T17:20
2022-11-07T17:20
в мире
украина
владимир зеленский
укрэнерго
дтэк
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Большой дефицит электроэнергии отмечается в северных и центральных областях Украины, сообщил в понедельник исполнительный директор компании ДТЭК Дмитрий Сахарук.Ранее в "Укрэнерго" анонсировали плановые отключения электроэнергии в Киеве и семи областях Украины в понедельник утром, не исключали экстренных аварийных отключения в отдельных регионах.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электричества.
https://ria.ru/20221106/elektroenergiya-1829514291.html
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в мире, украина, владимир зеленский, укрэнерго, дтэк, вооруженные силы рф
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Укрэнерго, ДТЭК, Вооруженные силы РФ
17:20 07.11.2022
 
В украинском энергохолдинге сообщили о дефиците электроэнергии в стране

В ДТЭК сообщили о дефиците электроэнергии в северных и центральных областях Украины

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЛинии электропередачи, Украина
Линии электропередачи, Украина - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Линии электропередачи, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Большой дефицит электроэнергии отмечается в северных и центральных областях Украины, сообщил в понедельник исполнительный директор компании ДТЭК Дмитрий Сахарук.
"Сейчас в стране в центральном и северном регионе есть большой дефицит электроэнергии, поэтому применяются не только графики почасовых, но и аварийных отключений… Эта ситуация будет продолжаться, пока не будут отремонтированы линии и другая инфраструктура, чтобы передать электроэнергию из других регионов Украины или не будут добавлены генерирующие мощности", - сказал Сахарук в эфире телеканала "Киев".
Ранее в "Укрэнерго" анонсировали плановые отключения электроэнергии в Киеве и семи областях Украины в понедельник утром, не исключали экстренных аварийных отключения в отдельных регионах.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электричества.
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