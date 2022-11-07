https://ria.ru/20221107/elektroenergiya-1829730402.html

В украинском энергохолдинге сообщили о дефиците электроэнергии в стране

В украинском энергохолдинге сообщили о дефиците электроэнергии в стране - РИА Новости, 07.11.2022

В украинском энергохолдинге сообщили о дефиците электроэнергии в стране

Большой дефицит электроэнергии отмечается в северных и центральных областях Украины, сообщил в понедельник исполнительный директор компании ДТЭК Дмитрий... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T17:20

2022-11-07T17:20

2022-11-07T17:20

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владимир зеленский

укрэнерго

дтэк

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Большой дефицит электроэнергии отмечается в северных и центральных областях Украины, сообщил в понедельник исполнительный директор компании ДТЭК Дмитрий Сахарук.Ранее в "Укрэнерго" анонсировали плановые отключения электроэнергии в Киеве и семи областях Украины в понедельник утром, не исключали экстренных аварийных отключения в отдельных регионах.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электричества.

https://ria.ru/20221106/elektroenergiya-1829514291.html

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в мире, украина, владимир зеленский, укрэнерго, дтэк, вооруженные силы рф