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В ДТП с "Жигулями" и фурой на Кубани погибли три человека - РИА Новости, 07.11.2022
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В ДТП с "Жигулями" и фурой на Кубани погибли три человека
В ДТП с "Жигулями" и фурой на Кубани погибли три человека - РИА Новости, 07.11.2022
В ДТП с "Жигулями" и фурой на Кубани погибли три человека
Три человека, в том числе несовершеннолетний ребенок, погибли в результате столкновения легкового и грузового автомобилей в Новокубанском районе Кубани,... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T10:11
2022-11-07T10:11
происшествия
авто
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 7 ноя - РИА Новости. Три человека, в том числе несовершеннолетний ребенок, погибли в результате столкновения легкового и грузового автомобилей в Новокубанском районе Кубани, сообщили в Telegram-канале ГУ МВД России по Краснодарскому краю.По данным пресс-службы, в воскресенье 44-летний водитель "ВАЗ 21063", двигаясь со стороны хутора Марьинский по направлению к федеральной трассе "Кавказ", проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Scania."В результате ДТП скончались на месте, до приезда скорой медицинской помощи, водитель и 63-летняя женщина - пассажир легкового автомобиля. Несовершеннолетний пассажир 2008 года рождения с многочисленными травмами был госпитализирован, позже скончался в больнице", - говорится в сообщении.
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происшествия, авто, краснодарский край
Происшествия, Авто, Краснодарский край
10:11 07.11.2022
 
В ДТП с "Жигулями" и фурой на Кубани погибли три человека

В ДТП с "Жигулями" и фурой на Кубани погибли три человека, включая подростка

© Фото : ГУ МВД России по Краснодарскому краюДТП в Новокубанском районе Краснодарского края
ДТП в Новокубанском районе Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© Фото : ГУ МВД России по Краснодарскому краю
ДТП в Новокубанском районе Краснодарского края
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 7 ноя - РИА Новости. Три человека, в том числе несовершеннолетний ребенок, погибли в результате столкновения легкового и грузового автомобилей в Новокубанском районе Кубани, сообщили в Telegram-канале ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
По данным пресс-службы, в воскресенье 44-летний водитель "ВАЗ 21063", двигаясь со стороны хутора Марьинский по направлению к федеральной трассе "Кавказ", проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Scania.
"В результате ДТП скончались на месте, до приезда скорой медицинской помощи, водитель и 63-летняя женщина - пассажир легкового автомобиля. Несовершеннолетний пассажир 2008 года рождения с многочисленными травмами был госпитализирован, позже скончался в больнице", - говорится в сообщении.
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