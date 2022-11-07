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В Горловке с февраля погибли почти 90 человек - РИА Новости, 07.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221107/donbass-1829573869.html
В Горловке с февраля погибли почти 90 человек
В Горловке с февраля погибли почти 90 человек - РИА Новости, 07.11.2022
В Горловке с февраля погибли почти 90 человек
Почти 90 человек погибли, более 300 пострадали в Горловке в Донецкой Народной Республике с конца февраля из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщил... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T09:42
2022-11-07T09:42
специальная военная операция на украине
в мире
иван приходько
горловка
донецкая народная республика
донецк
стирол
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ДОНЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Почти 90 человек погибли, более 300 пострадали в Горловке в Донецкой Народной Республике с конца февраля из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале."Информация по обстрелам Горловки по состоянию на 08.00 (совпадает с мск) 7 ноября 2022 года. Всего с 24 февраля 2022 года: погибшие - 89, раненые - 334", - говорится в сообщении мэра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20221106/pogibshaya-1829499970.html
горловка
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в мире, иван приходько, горловка, донецкая народная республика, донецк, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Иван Приходько, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Стирол
09:42 07.11.2022
 
В Горловке с февраля погибли почти 90 человек

В Горловке с февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли почти 90 человек

© Фото : Приходько РИК/TelegramРазрушения, нанесенные огнем вооруженных формирований Украины заводу "Стирол" в Горловке
Разрушения, нанесенные огнем вооруженных формирований Украины заводу Стирол в Горловке - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Разрушения, нанесенные огнем вооруженных формирований Украины заводу "Стирол" в Горловке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Почти 90 человек погибли, более 300 пострадали в Горловке в Донецкой Народной Республике с конца февраля из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
"Информация по обстрелам Горловки по состоянию на 08.00 (совпадает с мск) 7 ноября 2022 года. Всего с 24 февраля 2022 года: погибшие - 89, раненые - 334", - говорится в сообщении мэра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Последствия обстрела Кировского района Донецка - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
Вчера, 17:18Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреИван ПриходькоГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкСтирол
 
 
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