https://ria.ru/20221107/donbass-1829573869.html
В Горловке с февраля погибли почти 90 человек
В Горловке с февраля погибли почти 90 человек - РИА Новости, 07.11.2022
В Горловке с февраля погибли почти 90 человек
Почти 90 человек погибли, более 300 пострадали в Горловке в Донецкой Народной Республике с конца февраля из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщил... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T09:42
2022-11-07T09:42
2022-11-07T09:42
специальная военная операция на украине
в мире
иван приходько
горловка
донецкая народная республика
донецк
стирол
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ДОНЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Почти 90 человек погибли, более 300 пострадали в Горловке в Донецкой Народной Республике с конца февраля из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале."Информация по обстрелам Горловки по состоянию на 08.00 (совпадает с мск) 7 ноября 2022 года. Всего с 24 февраля 2022 года: погибшие - 89, раненые - 334", - говорится в сообщении мэра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20221106/pogibshaya-1829499970.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иван приходько, горловка, донецкая народная республика, донецк, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Иван Приходько, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Стирол
В Горловке с февраля погибли почти 90 человек
В Горловке с февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли почти 90 человек