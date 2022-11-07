https://ria.ru/20221107/donbass-1829573869.html

В Горловке с февраля погибли почти 90 человек

В Горловке с февраля погибли почти 90 человек - РИА Новости, 07.11.2022

В Горловке с февраля погибли почти 90 человек

Почти 90 человек погибли, более 300 пострадали в Горловке в Донецкой Народной Республике с конца февраля из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщил... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T09:42

2022-11-07T09:42

2022-11-07T09:42

специальная военная операция на украине

в мире

иван приходько

горловка

донецкая народная республика

донецк

стирол

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828874248_0:62:1141:704_1920x0_80_0_0_c5be61377530a4001e009e42b3927f34.jpg

ДОНЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Почти 90 человек погибли, более 300 пострадали в Горловке в Донецкой Народной Республике с конца февраля из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале."Информация по обстрелам Горловки по состоянию на 08.00 (совпадает с мск) 7 ноября 2022 года. Всего с 24 февраля 2022 года: погибшие - 89, раненые - 334", - говорится в сообщении мэра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20221106/pogibshaya-1829499970.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иван приходько, горловка, донецкая народная республика, донецк, стирол