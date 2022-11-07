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Курс доллара на Московской бирже опустился до 61 рубля
Курс доллара на Московской бирже опустился до 61 рубля - РИА Новости, 07.11.2022
Курс доллара на Московской бирже опустился до 61 рубля
Курс рубля в ходе торгов усилил рост к доллару, но немного слабеет к евро и юаню: курс доллара опустился до 61 рубля впервые с 24 октября, евро растет до 60,95... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T13:26
2022-11-07T13:26
2022-11-07T13:26
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
динамика курсов валют
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Курс рубля в ходе торгов усилил рост к доллару, но немного слабеет к евро и юаню: курс доллара опустился до 61 рубля впервые с 24 октября, евро растет до 60,95 рубля, юань - до 8,42 следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс доллара расчетами "завтра" на 12.43 мск падает на 1,02 рубля, до 61,08 рубля, евро растет на 3 копейки, до 60,93 рубля, юань - на 1,2 копейки, до 8,419 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа, динамика курсов валют
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, Динамика курсов валют
Курс доллара на Московской бирже опустился до 61 рубля
Курс доллара на Московской бирже опустился до 61 рубля впервые с 24 октября