https://ria.ru/20221107/dollar-1829649283.html

Курс доллара на Московской бирже опустился до 61 рубля

Курс доллара на Московской бирже опустился до 61 рубля - РИА Новости, 07.11.2022

Курс доллара на Московской бирже опустился до 61 рубля

Курс рубля в ходе торгов усилил рост к доллару, но немного слабеет к евро и юаню: курс доллара опустился до 61 рубля впервые с 24 октября, евро растет до 60,95... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T13:26

2022-11-07T13:26

2022-11-07T13:26

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

динамика курсов валют

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Курс рубля в ходе торгов усилил рост к доллару, но немного слабеет к евро и юаню: курс доллара опустился до 61 рубля впервые с 24 октября, евро растет до 60,95 рубля, юань - до 8,42 следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс доллара расчетами "завтра" на 12.43 мск падает на 1,02 рубля, до 61,08 рубля, евро растет на 3 копейки, до 60,93 рубля, юань - на 1,2 копейки, до 8,419 рубля.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, московская биржа, динамика курсов валют