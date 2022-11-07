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В Москве отреставрируют памятник Петру Чайковскому - РИА Новости, 07.11.2022
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Культура
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В Москве отреставрируют памятник Петру Чайковскому
В Москве отреставрируют памятник Петру Чайковскому - РИА Новости, 07.11.2022
В Москве отреставрируют памятник Петру Чайковскому
Памятник Петру Чайковскому на Большой Никитской возле Московской государственной консерватории отреставрируют, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T17:41
2022-11-07T17:41
культура
новости культуры
московская консерватория имени п. и. чайковского
петр чайковский
реставрация
знаменитости
музыка
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Памятник Петру Чайковскому на Большой Никитской возле Московской государственной консерватории отреставрируют, сообщается на сайте мэра столицы. "Уже в следующем году специалисты детально изучат существующие дефекты памятника, а в 2024 году приступят к работам", — говорит глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.Мастера уберут трещины и сколы, расчистят поверхность скульптуры и постамента, покроют их защитными составами.Монумент установили в 1954 году. Авторы — скульпторы Вера Мухина, Зинаида Иванова, Нина Зеленская и архитектор Александр Заварзин.
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новости культуры, московская консерватория имени п. и. чайковского, петр чайковский, реставрация, знаменитости, музыка
Культура, Новости культуры, Московская консерватория имени П. И. Чайковского, Петр Чайковский, Реставрация, Знаменитости, Музыка
17:41 07.11.2022
 
В Москве отреставрируют памятник Петру Чайковскому

Памятник Чайковскому у Московской государственной консерватории собираются реставрировать

© РИА Новости / Виктор Чернов / Перейти в медиабанкПамятник композитору Петру Ильичу Чайковскому перед зданием Московской консерватории
Памятник композитору Петру Ильичу Чайковскому перед зданием Московской консерватории - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Виктор Чернов
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Памятник Петру Чайковскому на Большой Никитской возле Московской государственной консерватории отреставрируют, сообщается на сайте мэра столицы.
"Уже в следующем году специалисты детально изучат существующие дефекты памятника, а в 2024 году приступят к работам", — говорит глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
Мастера уберут трещины и сколы, расчистят поверхность скульптуры и постамента, покроют их защитными составами.
Монумент установили в 1954 году. Авторы — скульпторы Вера Мухина, Зинаида Иванова, Нина Зеленская и архитектор Александр Заварзин.
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