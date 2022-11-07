https://ria.ru/20221107/byudzhet-1829546799.html

Назван способ, как убрать дыру в личном бюджете

Назван способ, как убрать дыру в личном бюджете - РИА Новости, 07.11.2022

Назван способ, как убрать дыру в личном бюджете

Россияне часто сталкиваются с появлением "дыры" в бюджете. Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко разъяснила в беседе с... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T02:17

2022-11-07T02:17

2022-11-07T10:02

экономика

ольга дайнеко

россия

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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Россияне часто сталкиваются с появлением "дыры" в бюджете. Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко разъяснила в беседе с агентством "Прайм", как можно сохранить денежные средства.По словам специалиста, "утечка денег из кармана" происходит из-за отсутствия планирования бюджета: спонтанные покупки, участие в распродажах и акциях, приобретение ненужных товаров. В итоге приходится переходить в "режим жесткой экономии", отметила она.Существует несколько способов сохранения денежных средств, рассказала Дайнеко. Во-первых, следует сократить число мелких покупок, например, кофе. Для этой цели можно вести список трат на компьютере или специальном мобильном приложении. Во-вторых, во избежание лишних покупок по акции необходимо составлять список нужных товаров перед походом в магазин."Спасенные" деньги можно потратить на уплату долгов, формирование финансовой подушки для форс-мажорных обстоятельств, инвестиции, заключила эксперт.

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россия

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Алексей Калабанов

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Алексей Калабанов

экономика, ольга дайнеко, россия