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Назван способ, как убрать дыру в личном бюджете
Назван способ, как убрать дыру в личном бюджете - РИА Новости, 07.11.2022
Назван способ, как убрать дыру в личном бюджете
Россияне часто сталкиваются с появлением "дыры" в бюджете. Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко разъяснила в беседе с... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T02:17
2022-11-07T02:17
2022-11-07T10:02
экономика
ольга дайнеко
россия
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Россияне часто сталкиваются с появлением "дыры" в бюджете. Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко разъяснила в беседе с агентством "Прайм", как можно сохранить денежные средства.По словам специалиста, "утечка денег из кармана" происходит из-за отсутствия планирования бюджета: спонтанные покупки, участие в распродажах и акциях, приобретение ненужных товаров. В итоге приходится переходить в "режим жесткой экономии", отметила она.Существует несколько способов сохранения денежных средств, рассказала Дайнеко. Во-первых, следует сократить число мелких покупок, например, кофе. Для этой цели можно вести список трат на компьютере или специальном мобильном приложении. Во-вторых, во избежание лишних покупок по акции необходимо составлять список нужных товаров перед походом в магазин."Спасенные" деньги можно потратить на уплату долгов, формирование финансовой подушки для форс-мажорных обстоятельств, инвестиции, заключила эксперт.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, ольга дайнеко, россия
Экономика, Ольга Дайнеко, Россия
02:17 07.11.2022 (обновлено: 10:02 07.11.2022)
Назван способ, как убрать дыру в личном бюджете
Эксперт Минфина Дайнеко призвала сократить число мелких покупок, чтобы уложиться в бюджет
МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости.
Россияне часто сталкиваются с появлением "дыры" в бюджете. Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко разъяснила
в беседе с агентством "Прайм", как можно сохранить денежные средства.
По словам специалиста, "утечка денег из кармана" происходит из-за отсутствия планирования бюджета: спонтанные покупки, участие в распродажах и акциях, приобретение ненужных товаров. В итоге приходится переходить в "режим жесткой экономии", отметила она.
Существует несколько способов сохранения денежных средств, рассказала Дайнеко. Во-первых, следует сократить число мелких покупок, например, кофе. Для этой цели можно вести список трат на компьютере или специальном мобильном приложении. Во-вторых, во избежание лишних покупок по акции необходимо составлять список нужных товаров перед походом в магазин.
"Спасенные" деньги можно потратить на уплату долгов, формирование финансовой подушки для форс-мажорных обстоятельств, инвестиции, заключила эксперт.