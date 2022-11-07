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Американскую актрису, назвавшую себя Илоном Маском, заблокировали в Twitter - РИА Новости, 07.11.2022
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Американскую актрису, назвавшую себя Илоном Маском, заблокировали в Twitter
Американскую актрису, назвавшую себя Илоном Маском, заблокировали в Twitter - РИА Новости, 07.11.2022
Американскую актрису, назвавшую себя Илоном Маском, заблокировали в Twitter
Аккаунт американской актрисы и комедианта Кэти Гриффин в социальной сети Twitter был заблокирован после того, как она сменила свое имя на Илона Маска. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T05:27
2022-11-07T05:29
в мире
технологии
илон маск
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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Аккаунт американской актрисы и комедианта Кэти Гриффин в социальной сети Twitter был заблокирован после того, как она сменила свое имя на Илона Маска."Twitter блокирует аккаунты за нарушение правил Twitter", - указано на заблокированной странице актрисы, имевшей два миллиона подписчиков.Ранее купивший Twitter в октябре миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил в серии публикаций, что социальная сеть прекратит предупреждения верифицированных пользователей, меняющих собственные имена на чужие без уточнения "пародийного" характера подобных изменений. Как уточнил Маск, теперь такие пользователи Twitter будут "блокироваться навсегда".
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в мире, технологии, илон маск
В мире, Технологии, Илон Маск
05:27 07.11.2022 (обновлено: 05:29 07.11.2022)
 
Американскую актрису, назвавшую себя Илоном Маском, заблокировали в Twitter

Аккаунт актрисы Кэти Гриффин в Twitter был заблокирован за смену имени на Илона Маска

© Fotolia / maxkabakovБлокировка
Блокировка - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© Fotolia / maxkabakov
Блокировка. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Аккаунт американской актрисы и комедианта Кэти Гриффин в социальной сети Twitter был заблокирован после того, как она сменила свое имя на Илона Маска.
"Twitter блокирует аккаунты за нарушение правил Twitter", - указано на заблокированной странице актрисы, имевшей два миллиона подписчиков.
Предприниматель Илон Маск - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
Вчера, 10:16В мире
Илон Маск заявил о намерении покончить с "абсурдной практикой" в Twitter
Ранее купивший Twitter в октябре миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил в серии публикаций, что социальная сеть прекратит предупреждения верифицированных пользователей, меняющих собственные имена на чужие без уточнения "пародийного" характера подобных изменений. Как уточнил Маск, теперь такие пользователи Twitter будут "блокироваться навсегда".
 
В миреТехнологииИлон Маск
 
 
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