https://ria.ru/20221107/blokirovka-1829553429.html
Американскую актрису, назвавшую себя Илоном Маском, заблокировали в Twitter
Американскую актрису, назвавшую себя Илоном Маском, заблокировали в Twitter - РИА Новости, 07.11.2022
Американскую актрису, назвавшую себя Илоном Маском, заблокировали в Twitter
Аккаунт американской актрисы и комедианта Кэти Гриффин в социальной сети Twitter был заблокирован после того, как она сменила свое имя на Илона Маска. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T05:27
2022-11-07T05:27
2022-11-07T05:29
в мире
технологии
илон маск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91063/86/910638631_0:188:2000:1313_1920x0_80_0_0_0677983d3fb745738e47b600163fe84a.jpg
ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Аккаунт американской актрисы и комедианта Кэти Гриффин в социальной сети Twitter был заблокирован после того, как она сменила свое имя на Илона Маска."Twitter блокирует аккаунты за нарушение правил Twitter", - указано на заблокированной странице актрисы, имевшей два миллиона подписчиков.Ранее купивший Twitter в октябре миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил в серии публикаций, что социальная сеть прекратит предупреждения верифицированных пользователей, меняющих собственные имена на чужие без уточнения "пародийного" характера подобных изменений. Как уточнил Маск, теперь такие пользователи Twitter будут "блокироваться навсегда".
https://radiosputnik.ria.ru/20221106/twitter-1829448757.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91063/86/910638631_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_16b489a2e9aef7dfb30643d01c266ad5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, илон маск
В мире, Технологии, Илон Маск
05:27 07.11.2022 (обновлено: 05:29 07.11.2022)
Американскую актрису, назвавшую себя Илоном Маском, заблокировали в Twitter
Аккаунт актрисы Кэти Гриффин в Twitter был заблокирован за смену имени на Илона Маска