https://ria.ru/20221107/blokirovka-1829553429.html

Американскую актрису, назвавшую себя Илоном Маском, заблокировали в Twitter

Американскую актрису, назвавшую себя Илоном Маском, заблокировали в Twitter - РИА Новости, 07.11.2022

Американскую актрису, назвавшую себя Илоном Маском, заблокировали в Twitter

Аккаунт американской актрисы и комедианта Кэти Гриффин в социальной сети Twitter был заблокирован после того, как она сменила свое имя на Илона Маска. РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T05:27

2022-11-07T05:27

2022-11-07T05:29

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илон маск

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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Аккаунт американской актрисы и комедианта Кэти Гриффин в социальной сети Twitter был заблокирован после того, как она сменила свое имя на Илона Маска."Twitter блокирует аккаунты за нарушение правил Twitter", - указано на заблокированной странице актрисы, имевшей два миллиона подписчиков.Ранее купивший Twitter в октябре миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил в серии публикаций, что социальная сеть прекратит предупреждения верифицированных пользователей, меняющих собственные имена на чужие без уточнения "пародийного" характера подобных изменений. Как уточнил Маск, теперь такие пользователи Twitter будут "блокироваться навсегда".

https://radiosputnik.ria.ru/20221106/twitter-1829448757.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, илон маск