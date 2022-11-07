https://ria.ru/20221107/blagoustroystvo-1829633981.html
В Оренбуржье в этом году благоустроят 40 объектов городской среды
В Оренбуржье в этом году благоустроят 40 объектов городской среды - РИА Новости, 07.11.2022
В Оренбуржье в этом году благоустроят 40 объектов городской среды
В Оренбургской области в рамках по программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" благоустроят 40 объектов городской... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T12:39
2022-11-07T12:39
2022-11-07T12:39
оренбургская область
денис паслер
оренбургская область
новотроицк
общество
благоустройство
нацпроекты
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ОРЕНБУРЖЬЕ, 4 ноя – РИА Новости. В Оренбургской области в рамках по программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" благоустроят 40 объектов городской инфраструктуры, сообщает пресс-служба правительства региона."Ежегодно по программе "Формирование комфортной городской среды" открываем десятки новых пространств, обновляем старые территории. В этом году благоустраиваем 40 объектов по всему Оренбуржью. Жители Новотроицка каждый год выбирают объекты, которые хотят видеть комфортными и современными. Благодаря их активности в следующем году наконец-то приведём в порядок давно заброшенный сквер у бывшего кинотеатра "Экран", - отметил губернатор Денис Паслер.В начале ноября в Новотроицке открыты два обновленных пространства - победители всероссийского голосования. Один из проектов - бульвар имени Ломоносова был создан с нуля. Раньше там была транзитная зона, соединяющая жилой сектор с гаражным массивом. После строительных работ бульвар разбит на функциональные зоны, обустроены прогулочные дорожки с лавочками и скамейками-качелями, игровая зона. Высажены более 1500 саженцев деревьев и кустарников, установлены освещение и система технического полива. Суммарно на ремонтные работы потрачены около 21 миллиона рублей.Формирование комфортной городской среды в Новотроицке продолжится в следующем году. Одним из объектов станет сквер у бывшего кинотеатра "Экран", он будет благоустроен как проект-победитель Всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.
https://ria.ru/20221103/konkurs-1828914565.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис паслер, оренбургская область, новотроицк, общество, благоустройство, нацпроекты
Оренбургская область, Денис Паслер, Оренбургская область, Новотроицк, Общество, Благоустройство, Нацпроекты
ОРЕНБУРЖЬЕ, 4 ноя – РИА Новости. В Оренбургской области в рамках по программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" благоустроят 40 объектов городской инфраструктуры, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Ежегодно по программе "Формирование комфортной городской среды" открываем десятки новых пространств, обновляем старые территории. В этом году благоустраиваем 40 объектов по всему Оренбуржью. Жители Новотроицка
каждый год выбирают объекты, которые хотят видеть комфортными и современными. Благодаря их активности в следующем году наконец-то приведём в порядок давно заброшенный сквер у бывшего кинотеатра "Экран", - отметил губернатор Денис Паслер
.
В начале ноября в Новотроицке открыты два обновленных пространства - победители всероссийского голосования. Один из проектов - бульвар имени Ломоносова был создан с нуля. Раньше там была транзитная зона, соединяющая жилой сектор с гаражным массивом. После строительных работ бульвар разбит на функциональные зоны, обустроены прогулочные дорожки с лавочками и скамейками-качелями, игровая зона. Высажены более 1500 саженцев деревьев и кустарников, установлены освещение и система технического полива. Суммарно на ремонтные работы потрачены около 21 миллиона рублей.
Формирование комфортной городской среды в Новотроицке продолжится в следующем году. Одним из объектов станет сквер у бывшего кинотеатра "Экран", он будет благоустроен как проект-победитель Всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.