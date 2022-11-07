https://ria.ru/20221107/blagoustroystvo-1829633981.html

В Оренбуржье в этом году благоустроят 40 объектов городской среды

В Оренбуржье в этом году благоустроят 40 объектов городской среды - РИА Новости, 07.11.2022

В Оренбуржье в этом году благоустроят 40 объектов городской среды

В Оренбургской области в рамках по программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" благоустроят 40 объектов городской... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T12:39

2022-11-07T12:39

2022-11-07T12:39

оренбургская область

денис паслер

оренбургская область

новотроицк

общество

благоустройство

нацпроекты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/07/1829631524_0:45:1280:765_1920x0_80_0_0_78a431cc3014d7b6024bec55c12a0b85.jpg

ОРЕНБУРЖЬЕ, 4 ноя – РИА Новости. В Оренбургской области в рамках по программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" благоустроят 40 объектов городской инфраструктуры, сообщает пресс-служба правительства региона."Ежегодно по программе "Формирование комфортной городской среды" открываем десятки новых пространств, обновляем старые территории. В этом году благоустраиваем 40 объектов по всему Оренбуржью. Жители Новотроицка каждый год выбирают объекты, которые хотят видеть комфортными и современными. Благодаря их активности в следующем году наконец-то приведём в порядок давно заброшенный сквер у бывшего кинотеатра "Экран", - отметил губернатор Денис Паслер.В начале ноября в Новотроицке открыты два обновленных пространства - победители всероссийского голосования. Один из проектов - бульвар имени Ломоносова был создан с нуля. Раньше там была транзитная зона, соединяющая жилой сектор с гаражным массивом. После строительных работ бульвар разбит на функциональные зоны, обустроены прогулочные дорожки с лавочками и скамейками-качелями, игровая зона. Высажены более 1500 саженцев деревьев и кустарников, установлены освещение и система технического полива. Суммарно на ремонтные работы потрачены около 21 миллиона рублей.Формирование комфортной городской среды в Новотроицке продолжится в следующем году. Одним из объектов станет сквер у бывшего кинотеатра "Экран", он будет благоустроен как проект-победитель Всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

https://ria.ru/20221103/konkurs-1828914565.html

https://ria.ru/20221107/premiya-1829615118.html

оренбургская область

новотроицк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

денис паслер, оренбургская область, новотроицк, общество, благоустройство, нацпроекты