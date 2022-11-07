https://ria.ru/20221107/bezrabotitsa-1829140638.html
Заммэра Ефимов: безработица в Москве упала до 2,5-летнего минимума
Заммэра Ефимов: безработица в Москве упала до 2,5-летнего минимума - РИА Новости, 07.11.2022
Заммэра Ефимов: безработица в Москве упала до 2,5-летнего минимума
Уровень безработицы в Москве на 1 ноября упал до 0,42%, что стало наименьшим показателем более, чем за 2,5 года, сообщил заммэра по вопросам экономической... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T08:12
2022-11-07T08:12
2022-11-07T08:16
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
экономика
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Уровень безработицы в Москве на 1 ноября упал до 0,42%, что стало наименьшим показателем более, чем за 2,5 года, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Стабильная ситуация на рынке труда в Москве сохраняется. Уровень безработицы к началу ноября опустился до 0,42%. До этого такой низкий показатель был в апреле 2020 года. В настоящее время на московской бирже труда зарегистрировано 30,6 тысячи безработных. С начала 2022 года их количество сократилось на 16%", – отметил вице-мэр.Как рассказали в столичном департаменте экономической политики и развития, самыми востребованными в сентябре были специалисты из сферы образования: за месяц число нанятых сотрудников на 14 тысяч превысило число уволенных. Также нужны программисты: их принято на работу на 2,4 тысячи больше, чем уволено. В топ-5 по данному показателю вошли также сотрудники, занимающиеся научными исследованиями, работники здравоохранения и работники в области культуры и спорта.По данным Центра занятости населения "Моя работа", на сегодняшний день в объединенном банке вакансий Москвы открыто свыше 400 тысяч позиций. При этом на одного официального безработного приходится 13 предложений о трудоустройстве.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, экономика
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Экономика
08:12 07.11.2022 (обновлено: 08:16 07.11.2022)
Заммэра Ефимов: безработица в Москве упала до 2,5-летнего минимума
Заммэра Ефимов: безработица в Москве упала до 2,5-летнего минимума
МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Уровень безработицы в Москве на 1 ноября упал до 0,42%, что стало наименьшим показателем более, чем за 2,5 года, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Стабильная ситуация на рынке труда в Москве сохраняется. Уровень безработицы к началу ноября опустился до 0,42%. До этого такой низкий показатель был в апреле 2020 года. В настоящее время на московской бирже труда зарегистрировано 30,6 тысячи безработных. С начала 2022 года их количество сократилось на 16%", – отметил вице-мэр.
Как рассказали в столичном департаменте экономической политики и развития, самыми востребованными в сентябре были специалисты из сферы образования: за месяц число нанятых сотрудников на 14 тысяч превысило число уволенных. Также нужны программисты: их принято на работу на 2,4 тысячи больше, чем уволено. В топ-5 по данному показателю вошли также сотрудники, занимающиеся научными исследованиями, работники здравоохранения и работники в области культуры и спорта.
По данным Центра занятости населения "Моя работа", на сегодняшний день в объединенном банке вакансий Москвы открыто свыше 400 тысяч позиций. При этом на одного официального безработного приходится 13 предложений о трудоустройстве.