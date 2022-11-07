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Украинские беженцы подняли бунт в Болгарии - РИА Новости, 07.11.2022
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Украинские беженцы подняли бунт в Болгарии
Украинские беженцы подняли бунт в Болгарии - РИА Новости, 07.11.2022
Украинские беженцы подняли бунт в Болгарии
Прибывшие в Болгарию украинские беженцы возмутились условиями проживания в буферном центре в Елхово, говорится в сюжете болгарского телеканала bTV. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T03:57
2022-11-07T07:51
в мире
болгария
украина
еврокомиссия
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Прибывшие в Болгарию украинские беженцы возмутились условиями проживания в буферном центре в Елхово, говорится в сюжете болгарского телеканала bTV.Группа из 35 украинцев, среди которых 12 детей, "выразила протест" против их размещения в металлических бытовках и "некомфортных" условий проживания. Изначально беженцам, прибывшим в страну около недели назад, обещали, что они пробудут в Елхово несколько дней, однако пока они остаются там."Проблема одна: нас сюда привезли, нас поселили на два дня в отель, теперь нам не говорят, когда нас отсюда расселят. Или нам уезжать домой, или… Мы не знаем, как нам быть", - заявил мужчина по имени Анатолий.Одна из женщин назвала питание нормальным, однако условия проживания -"некомфортными". "Ни лечь, ни встать, ни сесть – ничего", - пожаловалась она. Другая украинка рассказала, что кровати в вагончиках очень низкие, а дети нервничают из-за недостатка места. "С ребенком спать очень неудобно, развернуться, что там – один на один "квадрат"", - посетовала беженка.Еще одна прибывшая в Болгарию украинка заявила, что дела идут "не нормально". "Я не знаю, у меня просто шок, я не знаю, что мне делать. Денег нет на обратный путь", - подчеркнула ее соседка.Как отмечает bTV, беженцы хотят, чтобы их побыстрее поселили на базе отдыха. При этом глава Ямболской области Георгий Чальков заявил, что беженцы останутся здесь до тех пор, пока не будут определены пункты для их размещения. По его словам, в центре люди могут оставаться до 14 дней.Ранее техническое правительство Болгарии продлило до 15 ноября программу предоставления жилья украинским беженцам. Она предусматривала размещение переселенцев в отелях за государственный счет. До этого срок действия программы истекал 31 октября. Согласно новым распоряжениям, украинцев теперь переселяют на государственные и муниципальные базы отдыха.В пятницу более тысячи беженцев с Украины провели акцию протеста в центре города Приморско на побережье Черного моря, обратившись к правительству страны и Еврокомиссии с просьбой пересмотреть решение о перемещении на базы отдыха и сохранить текущую программу размещения в отелях.
https://ria.ru/20221101/bezhentsy-1828460586.html
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в мире, болгария, украина, еврокомиссия
В мире, Болгария, Украина, Еврокомиссия
03:57 07.11.2022 (обновлено: 07:51 07.11.2022)
 
Украинские беженцы подняли бунт в Болгарии

BTV: 35 беженцев с Украины пожаловались на условия проживания в Болгарии

© AP Photo / Pawel KuczynskiБеженцы с Украины
Беженцы с Украины - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© AP Photo / Pawel Kuczynski
Беженцы с Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Прибывшие в Болгарию украинские беженцы возмутились условиями проживания в буферном центре в Елхово, говорится в сюжете болгарского телеканала bTV.
Группа из 35 украинцев, среди которых 12 детей, "выразила протест" против их размещения в металлических бытовках и "некомфортных" условий проживания. Изначально беженцам, прибывшим в страну около недели назад, обещали, что они пробудут в Елхово несколько дней, однако пока они остаются там.
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"Проблема одна: нас сюда привезли, нас поселили на два дня в отель, теперь нам не говорят, когда нас отсюда расселят. Или нам уезжать домой, или… Мы не знаем, как нам быть", - заявил мужчина по имени Анатолий.
Одна из женщин назвала питание нормальным, однако условия проживания -"некомфортными". "Ни лечь, ни встать, ни сесть – ничего", - пожаловалась она. Другая украинка рассказала, что кровати в вагончиках очень низкие, а дети нервничают из-за недостатка места. "С ребенком спать очень неудобно, развернуться, что там – один на один "квадрат"", - посетовала беженка.
Еще одна прибывшая в Болгарию украинка заявила, что дела идут "не нормально". "Я не знаю, у меня просто шок, я не знаю, что мне делать. Денег нет на обратный путь", - подчеркнула ее соседка.
Как отмечает bTV, беженцы хотят, чтобы их побыстрее поселили на базе отдыха. При этом глава Ямболской области Георгий Чальков заявил, что беженцы останутся здесь до тех пор, пока не будут определены пункты для их размещения. По его словам, в центре люди могут оставаться до 14 дней.
Ранее техническое правительство Болгарии продлило до 15 ноября программу предоставления жилья украинским беженцам. Она предусматривала размещение переселенцев в отелях за государственный счет. До этого срок действия программы истекал 31 октября. Согласно новым распоряжениям, украинцев теперь переселяют на государственные и муниципальные базы отдыха.
В пятницу более тысячи беженцев с Украины провели акцию протеста в центре города Приморско на побережье Черного моря, обратившись к правительству страны и Еврокомиссии с просьбой пересмотреть решение о перемещении на базы отдыха и сохранить текущую программу размещения в отелях.
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