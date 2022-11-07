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СМИ: пользователи Twitter добавили уточнение к посту Байдена о бензине - РИА Новости, 07.11.2022
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СМИ: пользователи Twitter добавили уточнение к посту Байдена о бензине
СМИ: пользователи Twitter добавили уточнение к посту Байдена о бензине - РИА Новости, 07.11.2022
СМИ: пользователи Twitter добавили уточнение к посту Байдена о бензине
Пользователи Twitter добавили пояснение к посту президента США Джо Байдена с данными о ценах на бензин, которые оказались на 20% ниже цифр автомобильной... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T02:23
2022-11-07T03:54
в мире
джо байден
сша
россия
саудовская аравия
опек
цены на нефть
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Пользователи Twitter добавили пояснение к посту президента США Джо Байдена с данными о ценах на бензин, которые оказались на 20% ниже цифр автомобильной ассоциации, пишет газета Hill.В воскресенье Байден написал в Twitter, что цена бензина на американских заправках на данный момент составляет 3,19 доллара за галлон (около 3,8 литра). Эти данные почти на 20% ниже данных Американской автомобильной ассоциации, которая ежедневно публикует значения цен на АЗС в США. По данным ассоциации, средняя цена на заправках составляет 3,8 доллара за галлон.По сообщению газеты, пользователи Twitter использовали функцию, которая позволяет читателям добавлять "контекст, который, по их мнению, люди могут захотеть узнать"."Байден имеет в виду "самую распространенную цену на бензин", а не среднюю цену в 3,8 долларов на 6 ноября 2022 года", - говорится в уточнении к заявлению Байдена, в котором также приводятся ссылки на данные Американской автомобильной ассоциации и материал газеты Wall Street Journal.В пояснении отмечается, что "политики склонны ссылаться на тот показатель, который ниже".Газета подчеркивает, что предоставленный пользователями контекст не стал исправлением поста Байдена, поскольку президент США сам написал, что речь идет о "самой распространенной цене". Однако уточнение от пользователей обратило внимание на заметную разницу между наиболее распространенной и средней ценами за бензин.В преддверии выборов в конгресс Байден пытается обуздать инфляцию и один из ее основных компонентов – высокие цены на бензин, ответственность за которые глава Белого дома возлагает не только на Россию и Саудовскую Аравию — в связи с решением ОПЕК+ снизить нефтедобычу, но и на американский топливно-энергетический комплекс.Президент США обвиняет нефтяные компании в необоснованном завышении цен на топливо, угрожая обложить их дополнительным налогом на сверхприбыли, если бизнес не снизит цены на американских заправках.
https://ria.ru/20221106/benzin-1829527468.html
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в мире, джо байден, сша, россия, саудовская аравия, опек, цены на нефть
В мире, Джо Байден, США, Россия, Саудовская Аравия, ОПЕК, Цены на нефть
02:23 07.11.2022 (обновлено: 03:54 07.11.2022)
 
СМИ: пользователи Twitter добавили уточнение к посту Байдена о бензине

Hill: пользователи Twitter добавили пояснение к посту Байдена с данными о ценах на бензин

© AP Photo / Gene J. PuskarЦены на топливо на автозаправочной станции в США
Цены на топливо на автозаправочной станции в США - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© AP Photo / Gene J. Puskar
Цены на топливо на автозаправочной станции в США. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Пользователи Twitter добавили пояснение к посту президента США Джо Байдена с данными о ценах на бензин, которые оказались на 20% ниже цифр автомобильной ассоциации, пишет газета Hill.
В воскресенье Байден написал в Twitter, что цена бензина на американских заправках на данный момент составляет 3,19 доллара за галлон (около 3,8 литра). Эти данные почти на 20% ниже данных Американской автомобильной ассоциации, которая ежедневно публикует значения цен на АЗС в США. По данным ассоциации, средняя цена на заправках составляет 3,8 доллара за галлон.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
Вчера, 20:44
Байдена уличили во лжи о стоимости бензина в США
По сообщению газеты, пользователи Twitter использовали функцию, которая позволяет читателям добавлять "контекст, который, по их мнению, люди могут захотеть узнать".
"Байден имеет в виду "самую распространенную цену на бензин", а не среднюю цену в 3,8 долларов на 6 ноября 2022 года", - говорится в уточнении к заявлению Байдена, в котором также приводятся ссылки на данные Американской автомобильной ассоциации и материал газеты Wall Street Journal.
В пояснении отмечается, что "политики склонны ссылаться на тот показатель, который ниже".
Газета подчеркивает, что предоставленный пользователями контекст не стал исправлением поста Байдена, поскольку президент США сам написал, что речь идет о "самой распространенной цене". Однако уточнение от пользователей обратило внимание на заметную разницу между наиболее распространенной и средней ценами за бензин.
В преддверии выборов в конгресс Байден пытается обуздать инфляцию и один из ее основных компонентов – высокие цены на бензин, ответственность за которые глава Белого дома возлагает не только на Россию и Саудовскую Аравию — в связи с решением ОПЕК+ снизить нефтедобычу, но и на американский топливно-энергетический комплекс.
Президент США обвиняет нефтяные компании в необоснованном завышении цен на топливо, угрожая обложить их дополнительным налогом на сверхприбыли, если бизнес не снизит цены на американских заправках.
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В миреДжо БайденСШАРоссияСаудовская АравияОПЕКЦены на нефть
 
 
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