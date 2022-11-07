https://ria.ru/20221107/belorussiya-1829583872.html

Минск хранит и приумножает достижения советской эпохи, заявил Лукашенко

Минск хранит и приумножает достижения советской эпохи, заявил Лукашенко - РИА Новости, 07.11.2022

Минск хранит и приумножает достижения советской эпохи, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил белорусов с Днем Октябрьской революции, заявив, что в стране хранят и приумножают достижения советской эпохи. РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T10:28

2022-11-07T10:28

2022-11-07T10:28

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александр лукашенко

белоруссия

минск

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МИНСК, 7 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил белорусов с Днем Октябрьской революции, заявив, что в стране хранят и приумножают достижения советской эпохи.В Белоруссии День Октябрьской революции является общереспубликанским праздником, а 7 ноября - нерабочим."Беларусь сохранила достижения советской эпохи, приумножая их свершениями суверенного периода. Мы бережем память о трагических событиях прошлого, увековечиваем победы и имена героев тысячелетней истории белорусского народа, примеры мужества и мудрости которого помогают нам преодолевать вызовы, строить надежный фундамент будущего", - говорится в поздравлении Лукашенко белорусам по случаю очередной годовщины Октябрьской революции.Президент отметил, что "это событие ознаменовало начало новой эпохи в истории белорусского народа, получившего шанс создать на родной земле национальное государство, стать полноценным субъектом международных отношений".По его словам, "Октябрь 1917 года воплотил мечты миллионов трудящихся мира о построении справедливого общества на принципах народовластия, взаимной социальной ответственности и гуманизма"."Эти идеи и в настоящее время остаются реальной альтернативой колониальной политике капитализма в его современном облике, а советский проект союза социалистических республик, основанный на равноправии наций, уважении их культур и традиций, и сегодня является маяком для стран, стремящихся жить в мире и созидать ради общего блага", - говорится в поздравлении.

https://ria.ru/20221104/provokatsiya-1829277295.html

https://ria.ru/20221104/lukashenko-1829217888.html

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в мире, александр лукашенко, белоруссия, минск