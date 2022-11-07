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Зеленский наградил орденом американского бизнесмена Баффета - РИА Новости, 07.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221107/baffet-1829766302.html
Зеленский наградил орденом американского бизнесмена Баффета
Зеленский наградил орденом американского бизнесмена Баффета - РИА Новости, 07.11.2022
Зеленский наградил орденом американского бизнесмена Баффета
Владимир Зеленский заявил, что наградил американского бизнесмена и филантропа Говарда Баффета украинской государственной наградой - орденом Ярослава Мудрого V... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T18:25
2022-11-07T18:25
специальная военная операция на украине
украина
владимир зеленский
в мире
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что наградил американского бизнесмена и филантропа Говарда Баффета украинской государственной наградой - орденом Ярослава Мудрого V степени за поддержку территориальной целостности Украины."Встретился с американским бизнесменом и филантропом Говардом Баффетом… От имени всех украинцев имел честь вручить Говарду Баффетту орден Ярослава Мудрого V степени за поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и весомый вклад в популяризацию украинского государства в мире", - написал Зеленский в Telegram-канале.По его словам, в ходе встречи также рассмотрели возможность участия Баффетта в фонде восстановления Украины.
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украина, владимир зеленский, в мире, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Владимир Зеленский, В мире, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:25 07.11.2022
 
Зеленский наградил орденом американского бизнесмена Баффета

Зеленский наградил американского бизнесмена Говарда Баффета орденом Ярослава Мудрого

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что наградил американского бизнесмена и филантропа Говарда Баффета украинской государственной наградой - орденом Ярослава Мудрого V степени за поддержку территориальной целостности Украины.
"Встретился с американским бизнесменом и филантропом Говардом Баффетом… От имени всех украинцев имел честь вручить Говарду Баффетту орден Ярослава Мудрого V степени за поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и весомый вклад в популяризацию украинского государства в мире", - написал Зеленский в Telegram-канале.
По его словам, в ходе встречи также рассмотрели возможность участия Баффетта в фонде восстановления Украины.
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