https://ria.ru/20221107/baffet-1829766302.html

Зеленский наградил орденом американского бизнесмена Баффета

Зеленский наградил орденом американского бизнесмена Баффета - РИА Новости, 07.11.2022

Зеленский наградил орденом американского бизнесмена Баффета

Владимир Зеленский заявил, что наградил американского бизнесмена и филантропа Говарда Баффета украинской государственной наградой - орденом Ярослава Мудрого V... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T18:25

2022-11-07T18:25

2022-11-07T18:25

специальная военная операция на украине

украина

владимир зеленский

в мире

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783260711_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4af24013ca5ed71f953143fa28a900ac.jpg

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что наградил американского бизнесмена и филантропа Говарда Баффета украинской государственной наградой - орденом Ярослава Мудрого V степени за поддержку территориальной целостности Украины."Встретился с американским бизнесменом и филантропом Говардом Баффетом… От имени всех украинцев имел честь вручить Говарду Баффетту орден Ярослава Мудрого V степени за поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и весомый вклад в популяризацию украинского государства в мире", - написал Зеленский в Telegram-канале.По его словам, в ходе встречи также рассмотрели возможность участия Баффетта в фонде восстановления Украины.

https://ria.ru/20221028/praga-1827557237.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, владимир зеленский, в мире, ситуация в днр и лнр