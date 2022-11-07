Рейтинг@Mail.ru
Disney+ случайно анонсировал премьеру короткометражки о Малыше Йоде - РИА Новости, 07.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20221107/babyyoda-1829632297.html
Disney+ случайно анонсировал премьеру короткометражки о Малыше Йоде
Disney+ случайно анонсировал премьеру короткометражки о Малыше Йоде - РИА Новости, 07.11.2022
Disney+ случайно анонсировал премьеру короткометражки о Малыше Йоде
Итальянский Twitter-аккаунт Disney+ анонсировал премьеру проекта "Star Wars Zen: Grogu and Dust Bunnies", пишет Total Film. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T13:09
2022-11-07T13:09
культура
новости культуры
кино и сериалы
walt disney animation studios
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156266/26/1562662663_43:0:1110:600_1920x0_80_0_0_e963a3e80bc15666d5f426a0ac5f64ba.jpg
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Итальянский Twitter-аккаунт Disney+ анонсировал премьеру проекта "Star Wars Zen: Grogu and Dust Bunnies", пишет Total Film. В посте указывалось, что шоу выйдет 12 ноября. Объявление быстро удалили, уточняется в СМИ, но его успели заметить фанаты. Скриншот публикации появился на форуме, посвященном культовой франшизе. В Total Film считают, что это короткометражка о Грогу, известном также как Малыш Йода из "Мандалорца". Такое предположение о формате шоу сделано на основе его названия, в котором есть отсылка к антологии Zenimation. Последняя состоит из коротких метров и создана для Disney+ аниматором Дэвидом Бессом.Грогу принадлежит к той же расе, что и магистр-джедай Йода. Он еще ребенок, но на него уже объявлена охота. Его способности хотят использовать имперцы. От мучений и гибели малыша спасает мандалорец. Одинокий наемник заменяет пришельцу отца.
https://ria.ru/20221105/potter-1828947327.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156266/26/1562662663_176:0:976:600_1920x0_80_0_0_621b5dbdd29c2e58fa2255416e668036.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, кино и сериалы, walt disney animation studios
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Walt Disney Animation Studios
13:09 07.11.2022
 
Disney+ случайно анонсировал премьеру короткометражки о Малыше Йоде

Disney+ случайно анонсировал на 12 ноября премьеру короткометражки о Малыше Йоде

© Фото : Disney 2019Кадр из сериала "Мандалорец"
Кадр из сериала Мандалорец - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© Фото : Disney 2019
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Итальянский Twitter-аккаунт Disney+ анонсировал премьеру проекта "Star Wars Zen: Grogu and Dust Bunnies", пишет Total Film.
В посте указывалось, что шоу выйдет 12 ноября. Объявление быстро удалили, уточняется в СМИ, но его успели заметить фанаты. Скриншот публикации появился на форуме, посвященном культовой франшизе.
В Total Film считают, что это короткометражка о Грогу, известном также как Малыш Йода из "Мандалорца". Такое предположение о формате шоу сделано на основе его названия, в котором есть отсылка к антологии Zenimation. Последняя состоит из коротких метров и создана для Disney+ аниматором Дэвидом Бессом.
Грогу принадлежит к той же расе, что и магистр-джедай Йода. Он еще ребенок, но на него уже объявлена охота. Его способности хотят использовать имперцы. От мучений и гибели малыша спасает мандалорец. Одинокий наемник заменяет пришельцу отца.
Кадр из фильма Гарри Поттер и Тайная комната
5 ноября, 03:15Культура
Фанатов Гарри Поттера просят не засорять место гибели эльфа Добби носками
 
КультураНовости культурыКино и сериалыWalt Disney Animation Studios
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала