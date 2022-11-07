https://ria.ru/20221107/babyyoda-1829632297.html

Disney+ случайно анонсировал премьеру короткометражки о Малыше Йоде

Disney+ случайно анонсировал премьеру короткометражки о Малыше Йоде - РИА Новости, 07.11.2022

Disney+ случайно анонсировал премьеру короткометражки о Малыше Йоде

Итальянский Twitter-аккаунт Disney+ анонсировал премьеру проекта "Star Wars Zen: Grogu and Dust Bunnies", пишет Total Film. РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T13:09

2022-11-07T13:09

2022-11-07T13:09

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Итальянский Twitter-аккаунт Disney+ анонсировал премьеру проекта "Star Wars Zen: Grogu and Dust Bunnies", пишет Total Film. В посте указывалось, что шоу выйдет 12 ноября. Объявление быстро удалили, уточняется в СМИ, но его успели заметить фанаты. Скриншот публикации появился на форуме, посвященном культовой франшизе. В Total Film считают, что это короткометражка о Грогу, известном также как Малыш Йода из "Мандалорца". Такое предположение о формате шоу сделано на основе его названия, в котором есть отсылка к антологии Zenimation. Последняя состоит из коротких метров и создана для Disney+ аниматором Дэвидом Бессом.Грогу принадлежит к той же расе, что и магистр-джедай Йода. Он еще ребенок, но на него уже объявлена охота. Его способности хотят использовать имперцы. От мучений и гибели малыша спасает мандалорец. Одинокий наемник заменяет пришельцу отца.

https://ria.ru/20221105/potter-1828947327.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, walt disney animation studios