https://ria.ru/20221107/babyyoda-1829632297.html
Disney+ случайно анонсировал премьеру короткометражки о Малыше Йоде
Disney+ случайно анонсировал премьеру короткометражки о Малыше Йоде - РИА Новости, 07.11.2022
Disney+ случайно анонсировал премьеру короткометражки о Малыше Йоде
Итальянский Twitter-аккаунт Disney+ анонсировал премьеру проекта "Star Wars Zen: Grogu and Dust Bunnies", пишет Total Film. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T13:09
2022-11-07T13:09
2022-11-07T13:09
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Итальянский Twitter-аккаунт Disney+ анонсировал премьеру проекта "Star Wars Zen: Grogu and Dust Bunnies", пишет Total Film. В посте указывалось, что шоу выйдет 12 ноября. Объявление быстро удалили, уточняется в СМИ, но его успели заметить фанаты. Скриншот публикации появился на форуме, посвященном культовой франшизе. В Total Film считают, что это короткометражка о Грогу, известном также как Малыш Йода из "Мандалорца". Такое предположение о формате шоу сделано на основе его названия, в котором есть отсылка к антологии Zenimation. Последняя состоит из коротких метров и создана для Disney+ аниматором Дэвидом Бессом.Грогу принадлежит к той же расе, что и магистр-джедай Йода. Он еще ребенок, но на него уже объявлена охота. Его способности хотят использовать имперцы. От мучений и гибели малыша спасает мандалорец. Одинокий наемник заменяет пришельцу отца.
https://ria.ru/20221105/potter-1828947327.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, walt disney animation studios
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Walt Disney Animation Studios
Disney+ случайно анонсировал премьеру короткометражки о Малыше Йоде
Disney+ случайно анонсировал на 12 ноября премьеру короткометражки о Малыше Йоде
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости.
Итальянский Twitter-аккаунт Disney+ анонсировал премьеру проекта "Star Wars Zen: Grogu and Dust Bunnies", пишет
Total Film.
В посте указывалось, что шоу выйдет 12 ноября. Объявление быстро удалили, уточняется в СМИ, но его успели заметить фанаты. Скриншот публикации появился на форуме, посвященном культовой франшизе.
В Total Film считают, что это короткометражка о Грогу, известном также как Малыш Йода из "Мандалорца". Такое предположение о формате шоу сделано на основе его названия, в котором есть отсылка к антологии Zenimation. Последняя состоит из коротких метров и создана для Disney+ аниматором Дэвидом Бессом.
Грогу принадлежит к той же расе, что и магистр-джедай Йода. Он еще ребенок, но на него уже объявлена охота. Его способности хотят использовать имперцы. От мучений и гибели малыша спасает мандалорец. Одинокий наемник заменяет пришельцу отца.