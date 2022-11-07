https://ria.ru/20221107/avtovaz-1829639570.html

Продажи "АвтоВАЗа" в России в октябре упали на 25 процентов

Продажи "АвтоВАЗа" в России в октябре упали на 25 процентов - РИА Новости, 07.11.2022

Продажи "АвтоВАЗа" в России в октябре упали на 25 процентов

"АвтоВАЗ" в октябре сократил продажи автомобилей Lada в России на 25% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года - до 19,1 тысячи машин, следует из данных РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T12:54

2022-11-07T12:54

2022-11-07T12:54

авто

экономика

автоваз

россия

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. "АвтоВАЗ" в октябре сократил продажи автомобилей Lada в России на 25% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года - до 19,1 тысячи машин, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).К сентябрю текущего года продажи компании также сократились - на 7,2%. За 10 месяцев они упали на 51% - до почти 143 тысяч машин."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая французский Renault передал свою долю (67,69%) в госсобственность. Новое руководство "АвтоВАЗа" в свою очередь заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин (плюс 2% к 2020 году).

https://ria.ru/20221017/avtovaz-1824617681.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

авто, экономика, автоваз, россия