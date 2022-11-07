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Продажи "АвтоВАЗа" в России в октябре упали на 25 процентов - РИА Новости, 07.11.2022
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Продажи "АвтоВАЗа" в России в октябре упали на 25 процентов
Продажи "АвтоВАЗа" в России в октябре упали на 25 процентов - РИА Новости, 07.11.2022
Продажи "АвтоВАЗа" в России в октябре упали на 25 процентов
"АвтоВАЗ" в октябре сократил продажи автомобилей Lada в России на 25% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года - до 19,1 тысячи машин, следует из данных РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T12:54
2022-11-07T12:54
авто
экономика
автоваз
россия
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. "АвтоВАЗ" в октябре сократил продажи автомобилей Lada в России на 25% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года - до 19,1 тысячи машин, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).К сентябрю текущего года продажи компании также сократились - на 7,2%. За 10 месяцев они упали на 51% - до почти 143 тысяч машин."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая французский Renault передал свою долю (67,69%) в госсобственность. Новое руководство "АвтоВАЗа" в свою очередь заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин (плюс 2% к 2020 году).
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авто, экономика, автоваз, россия
Авто, Экономика, АвтоВАЗ, Россия
12:54 07.11.2022
 
Продажи "АвтоВАЗа" в России в октябре упали на 25 процентов

Продажи "АвтоВАЗа" в России в октябре упали на 25 процентов, до чуть более 19 тысяч машин

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкПосетитель рассматривает автомобиль Lada Vesta SW в демонстрационном зале автоцентра
Посетитель рассматривает автомобиль Lada Vesta SW в демонстрационном зале автоцентра - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Посетитель рассматривает автомобиль Lada Vesta SW в демонстрационном зале автоцентра. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. "АвтоВАЗ" в октябре сократил продажи автомобилей Lada в России на 25% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года - до 19,1 тысячи машин, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
К сентябрю текущего года продажи компании также сократились - на 7,2%. За 10 месяцев они упали на 51% - до почти 143 тысяч машин.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая французский Renault передал свою долю (67,69%) в госсобственность. Новое руководство "АвтоВАЗа" в свою очередь заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин (плюс 2% к 2020 году).
Сборка новых автомобилей на заводе АвтоВАЗ в Тольятти - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
17 октября, 15:04
"АвтоВАЗ" ведет переговоры о возможной крупноузловой сборке иномарок
 
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