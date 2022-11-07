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В Армении сообщили о планах открыть русскую школу - РИА Новости, 07.11.2022
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В Армении сообщили о планах открыть русскую школу
В Армении сообщили о планах открыть русскую школу - РИА Новости, 07.11.2022
В Армении сообщили о планах открыть русскую школу
В Армении планируется открытие русской школы в связи ростом потока переезжающих в страну россиян, заявил в понедельник в парламенте министр образования, науки,... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T17:10
2022-11-07T17:10
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газпром
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ЕРЕВАН, 7 ноя - РИА Новости. В Армении планируется открытие русской школы в связи ростом потока переезжающих в страну россиян, заявил в понедельник в парламенте министр образования, науки, культуры и спорта Армении Ваграм Думанян."Что касается русской школы, если у нас есть семьи с детьми, которые прибыли из России, то вопросы, связанные с их образованием, нужно организовать. Сейчас мы вместе с Россией на базе "Газпрома"... Точнее, они планируют открыть 11-летнюю русскую школу... Мы хотим интегрировать их (прибывших - ред.) в наше обществе, а оказание образовательных услуг - важное условие", - сказал Думанян.Он добавил, что в Армении действуют русские школы, которые преподают по российским образовательным программам и русские классы в армянских школах .
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армения, россия, газпром, в мире, образование - общество
Армения, Россия, Газпром, В мире, Образование - Общество
17:10 07.11.2022
 
В Армении сообщили о планах открыть русскую школу

Министр Думанян: Армения планирует открыть русскую школу из-за наплыва в страну россиян

© Фото : официальный портал администрации Липецкой областиДети во время урока
Дети во время урока - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© Фото : официальный портал администрации Липецкой области
Дети во время урока. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 7 ноя - РИА Новости. В Армении планируется открытие русской школы в связи ростом потока переезжающих в страну россиян, заявил в понедельник в парламенте министр образования, науки, культуры и спорта Армении Ваграм Думанян.
"Что касается русской школы, если у нас есть семьи с детьми, которые прибыли из России, то вопросы, связанные с их образованием, нужно организовать. Сейчас мы вместе с Россией на базе "Газпрома"... Точнее, они планируют открыть 11-летнюю русскую школу... Мы хотим интегрировать их (прибывших - ред.) в наше обществе, а оказание образовательных услуг - важное условие", - сказал Думанян.
Он добавил, что в Армении действуют русские школы, которые преподают по российским образовательным программам и русские классы в армянских школах .
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