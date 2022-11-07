https://ria.ru/20221107/arkhiepiskop-1829563463.html

Умер глава Кипрской православной церкви

Умер глава Кипрской православной церкви - РИА Новости, 07.11.2022

Умер глава Кипрской православной церкви

Глава Кипрской православной церкви архиепископ Хризостом Второй скончался в возрасте 81 года, сообщает издание Cyprus Mail. РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T08:50

2022-11-07T08:50

2022-11-07T08:57

религия

кипр

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Глава Кипрской православной церкви архиепископ Хризостом Второй скончался в возрасте 81 года, сообщает издание Cyprus Mail.Хризостом в последние годы тяжело болел. В 2018 году он несколько месяцев проходил лечение от рака, в начале 2020 года ему была сделана хирургическая операция в США. Ранее Хризостом был госпитализирован. Президент Кипра Никос Анастасиадис посетил архиепископа 22 октября в свете сообщений о серьезности ситуации. В начале ноября сообщалось, что Хризостом находится в критическом состоянии.В октябре 2020 года Хризостом решил самовольно, без согласия Синода, признать раскольничью Православную церковь Украины. Четыре иерарха Кипрской православной церкви обвинили предстоятеля в "вопиющем нарушении" синодальной системы в связи с упоминанием Епифания как главы автокефальной украинской церкви, призвали немедленно отменить "антиканонический и недействительный акт" и созвать Священный Синод. РПЦ тогда прервала поминовение Хризостома.Газета "Филелефтерос" ранее писала, что между претендентами на место предстоятеля Кипрской церкви уже "бушует война", близкие к митрополитам люди ведут скрытую предвыборную кампанию. Согласно уставу церкви, верующие будут голосовать за кандидатов, голосование в приходах на всей территории Кипра должно состояться в течение 40 дней после освобождения престола. Трое, набравшие наибольшее количество голосов, предстанут перед Священным Синодом, который изберет нового предстоятеля Кипрской Церкви.

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

кипр