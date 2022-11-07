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Умер глава Кипрской православной церкви - РИА Новости, 07.11.2022
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Религия
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Умер глава Кипрской православной церкви
Умер глава Кипрской православной церкви - РИА Новости, 07.11.2022
Умер глава Кипрской православной церкви
Глава Кипрской православной церкви архиепископ Хризостом Второй скончался в возрасте 81 года, сообщает издание Cyprus Mail. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T08:50
2022-11-07T08:57
религия
кипр
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Глава Кипрской православной церкви архиепископ Хризостом Второй скончался в возрасте 81 года, сообщает издание Cyprus Mail.Хризостом в последние годы тяжело болел. В 2018 году он несколько месяцев проходил лечение от рака, в начале 2020 года ему была сделана хирургическая операция в США. Ранее Хризостом был госпитализирован. Президент Кипра Никос Анастасиадис посетил архиепископа 22 октября в свете сообщений о серьезности ситуации. В начале ноября сообщалось, что Хризостом находится в критическом состоянии.В октябре 2020 года Хризостом решил самовольно, без согласия Синода, признать раскольничью Православную церковь Украины. Четыре иерарха Кипрской православной церкви обвинили предстоятеля в "вопиющем нарушении" синодальной системы в связи с упоминанием Епифания как главы автокефальной украинской церкви, призвали немедленно отменить "антиканонический и недействительный акт" и созвать Священный Синод. РПЦ тогда прервала поминовение Хризостома.Газета "Филелефтерос" ранее писала, что между претендентами на место предстоятеля Кипрской церкви уже "бушует война", близкие к митрополитам люди ведут скрытую предвыборную кампанию. Согласно уставу церкви, верующие будут голосовать за кандидатов, голосование в приходах на всей территории Кипра должно состояться в течение 40 дней после освобождения престола. Трое, набравшие наибольшее количество голосов, предстанут перед Священным Синодом, который изберет нового предстоятеля Кипрской Церкви.
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кипр
Религия, Кипр
08:50 07.11.2022 (обновлено: 08:57 07.11.2022)
 
Умер глава Кипрской православной церкви

Умер глава Кипрской православной церкви архиепископ Хризостом Второй

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкАрхиепископ Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостом II
Архиепископ Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостом II - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Архиепископ Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостом II . Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Глава Кипрской православной церкви архиепископ Хризостом Второй скончался в возрасте 81 года, сообщает издание Cyprus Mail.
"Архиепископ Кипрский Хризостом Второй скончался после продолжительной борьбы с раком", - говорится в сообщении издания.
Хризостом в последние годы тяжело болел. В 2018 году он несколько месяцев проходил лечение от рака, в начале 2020 года ему была сделана хирургическая операция в США. Ранее Хризостом был госпитализирован. Президент Кипра Никос Анастасиадис посетил архиепископа 22 октября в свете сообщений о серьезности ситуации. В начале ноября сообщалось, что Хризостом находится в критическом состоянии.
В октябре 2020 года Хризостом решил самовольно, без согласия Синода, признать раскольничью Православную церковь Украины. Четыре иерарха Кипрской православной церкви обвинили предстоятеля в "вопиющем нарушении" синодальной системы в связи с упоминанием Епифания как главы автокефальной украинской церкви, призвали немедленно отменить "антиканонический и недействительный акт" и созвать Священный Синод. РПЦ тогда прервала поминовение Хризостома.
Газета "Филелефтерос" ранее писала, что между претендентами на место предстоятеля Кипрской церкви уже "бушует война", близкие к митрополитам люди ведут скрытую предвыборную кампанию. Согласно уставу церкви, верующие будут голосовать за кандидатов, голосование в приходах на всей территории Кипра должно состояться в течение 40 дней после освобождения престола. Трое, набравшие наибольшее количество голосов, предстанут перед Священным Синодом, который изберет нового предстоятеля Кипрской Церкви.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи в Москве с архиепископом Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостомом II
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи в Москве с архиепископом Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостомом II - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи в Москве с архиепископом Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостомом II. Архивное фото
 
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