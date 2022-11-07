В Москве археологи обнаружили артефакты времен Павла I
Археологи нашли посуду времен Павла I на раскопках в 4-м Крутицком переулке в Москве
© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства МосквыПри раскопках в 4-м Крутицком переулке археологи обнаружили коллекцию артефактов времен Павла I
© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Археологи нашли артефакты времен Павла I (конец XVIII — начало XIX века) на раскопках в 4-м Крутицком переулке в Москве, сообщается на сайте мэра столицы.
© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства МосквыПри раскопках в 4-м Крутицком переулке археологи обнаружили коллекцию артефактов времен Павла I
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При раскопках в 4-м Крутицком переулке археологи обнаружили коллекцию артефактов времен Павла I
© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства МосквыПри раскопках в 4-м Крутицком переулке археологи обнаружили коллекцию артефактов времен Павла I
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При раскопках в 4-м Крутицком переулке археологи обнаружили коллекцию артефактов времен Павла I
© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
1 из 2
При раскопках в 4-м Крутицком переулке археологи обнаружили коллекцию артефактов времен Павла I
© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
2 из 2
При раскопках в 4-м Крутицком переулке археологи обнаружили коллекцию артефактов времен Павла I
© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Среди обнаруженных предметов сковороды с железным чапельником, несколько неповрежденных белоглиняных варочных горшков, обломки чашек и блюдец с синим растительным орнаментом делфтского производства.
"Их изготавливали в то время в огромных количествах и целыми кораблями завозили в разные страны", — говорится в сообщении.
Артефакты отправили на реставрацию. После они будут переданы на хранение в музей.
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