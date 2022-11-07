https://ria.ru/20221107/arkheologiya-1829664616.html

В Москве археологи обнаружили артефакты времен Павла I

В Москве археологи обнаружили артефакты времен Павла I - РИА Новости, 07.11.2022

В Москве археологи обнаружили артефакты времен Павла I

Археологи нашли артефакты времен Павла I (конец XVIII — начало XIX века) на раскопках в 4-м Крутицком переулке в Москве, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T18:45

2022-11-07T18:45

2022-11-07T18:45

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Археологи нашли артефакты времен Павла I (конец XVIII — начало XIX века) на раскопках в 4-м Крутицком переулке в Москве, сообщается на сайте мэра столицы.Среди обнаруженных предметов сковороды с железным чапельником, несколько неповрежденных белоглиняных варочных горшков, обломки чашек и блюдец с синим растительным орнаментом делфтского производства."Их изготавливали в то время в огромных количествах и целыми кораблями завозили в разные страны", — говорится в сообщении.Артефакты отправили на реставрацию. После они будут переданы на хранение в музей.

https://ria.ru/20221031/titanik-1828204398.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, археология, москва