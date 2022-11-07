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Пришлось рано повзрослеть из-за пьющей мамы. Страхи/Детские травмы
Пришлось рано повзрослеть из-за пьющей мамы. Страхи/Детские травмы - РИА Новости, 07.11.2022
Пришлось рано повзрослеть из-за пьющей мамы. Страхи/Детские травмы
Мать героини Александры страдает алкогольной зависимостью. Из-за этого девушке пришлось рано повзрослеть: она одна растила младшего брата, уже в 12 лет зарабатывала деньги, волновалась, будет ли им чем поужинать. Все это привело к гиперконтролю, тревоге и недоверию во взрослом возрасте. Как позволить себе выдохнуть и научиться радоваться жизни?
2022-11-07T12:00
2022-11-07T12:00
2022-11-07T12:00
страхи
наталья лосева
психология
алкоголизм
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Пришлось рано повзрослеть из-за пьющей мамы. Страхи/Детские травмы
Мать героини Александры страдает алкогольной зависимостью. Из-за этого девушке пришлось рано повзрослеть: она одна растила младшего брата, уже в 12 лет зарабатывала деньги, волновалась, будет ли им чем поужинать. Все это привело к гиперконтролю, тревоге и недоверию во взрослом возрасте. Как позволить себе выдохнуть и научиться радоваться жизни?
audio/mpeg
Пришлось рано повзрослеть из-за пьющей мамы. Страхи/Детские травмы
Мать героини Александры страдает алкогольной зависимостью. Из-за этого девушке пришлось рано повзрослеть: она одна растила младшего брата, уже в 12 лет зарабатывала деньги, волновалась, будет ли им чем поужинать. Все это привело к гиперконтролю, тревоге и недоверию во взрослом возрасте. Как позволить себе выдохнуть и научиться радоваться жизни?
audio/mpeg
Историю героини Александры разбирает главный психотерапевт Международного института психосоматического здоровья Сергей Мартынов.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Анна ГлушенковаМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль Телеграме и Яндекс.Дзене
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наталья лосева, психология, алкоголизм, аудио
Страхи, Наталья Лосева, Психология, алкоголизм
Пришлось рано повзрослеть из-за пьющей мамы. Страхи/Детские травмы
Мать героини Александры страдает алкогольной зависимостью. Из-за этого девушке пришлось рано повзрослеть: она одна растила младшего брата, уже в 12 лет зарабатывала деньги, волновалась, будет ли им чем поужинать. Все это привело к гиперконтролю, тревоге и недоверию во взрослом возрасте. Как позволить себе выдохнуть и научиться радоваться жизни?