https://ria.ru/20221107/alkogolizm-1829195004.html

Пришлось рано повзрослеть из-за пьющей мамы. Страхи/Детские травмы

Пришлось рано повзрослеть из-за пьющей мамы. Страхи/Детские травмы - РИА Новости, 07.11.2022

Пришлось рано повзрослеть из-за пьющей мамы. Страхи/Детские травмы

Мать героини Александры страдает алкогольной зависимостью. Из-за этого девушке пришлось рано повзрослеть: она одна растила младшего брата, уже в 12 лет зарабатывала деньги, волновалась, будет ли им чем поужинать. Все это привело к гиперконтролю, тревоге и недоверию во взрослом возрасте. Как позволить себе выдохнуть и научиться радоваться жизни?

2022-11-07T12:00

2022-11-07T12:00

2022-11-07T12:00

страхи

наталья лосева

психология

алкоголизм

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Пришлось рано повзрослеть из-за пьющей мамы. Страхи/Детские травмы Мать героини Александры страдает алкогольной зависимостью. Из-за этого девушке пришлось рано повзрослеть: она одна растила младшего брата, уже в 12 лет зарабатывала деньги, волновалась, будет ли им чем поужинать. Все это привело к гиперконтролю, тревоге и недоверию во взрослом возрасте. Как позволить себе выдохнуть и научиться радоваться жизни? audio/mpeg

Пришлось рано повзрослеть из-за пьющей мамы. Страхи/Детские травмы Мать героини Александры страдает алкогольной зависимостью. Из-за этого девушке пришлось рано повзрослеть: она одна растила младшего брата, уже в 12 лет зарабатывала деньги, волновалась, будет ли им чем поужинать. Все это привело к гиперконтролю, тревоге и недоверию во взрослом возрасте. Как позволить себе выдохнуть и научиться радоваться жизни? audio/mpeg

Историю героини Александры разбирает главный психотерапевт Международного института психосоматического здоровья Сергей Мартынов.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Анна ГлушенковаМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль Телеграме и Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

наталья лосева, психология, алкоголизм, аудио