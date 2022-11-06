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Израильский журналист возмутился из-за свастики на рюкзаке солдата ВСУ - РИА Новости, 06.11.2022
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Израильский журналист возмутился из-за свастики на рюкзаке солдата ВСУ
Израильский журналист возмутился из-за свастики на рюкзаке солдата ВСУ - РИА Новости, 06.11.2022
Израильский журналист возмутился из-за свастики на рюкзаке солдата ВСУ
Журналист израильской газеты The Jerusalem Post Звика Клейн возмутился из-за нацистской символики на рюкзаке солдата ВСУ. Присланный ему снимок он опубликовал в РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T14:50
2022-11-06T16:25
в мире
владимир зеленский
валерий залужный
украина
киев
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Журналист израильской газеты The Jerusalem Post Звика Клейн возмутился из-за нацистской символики на рюкзаке солдата ВСУ. Присланный ему снимок он опубликовал в соцсетях.В посте он отметил аккаунты президента Украины Владимира Зеленского, а также украинского МИД, призвав их обратить внимание на подобную практику."Украинский солдат еврейского происхождения вчера ехал в поезде в Киев и увидел этого украинского солдата с рюкзаком, на котором спереди красовалась нацистская свастика. Надеюсь, это не популярный тренд. Зеленский, я бы посмотрел на это..." — написал Клейн.Ранее главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный опубликовал в официальном Twitter-аккаунте собственную фотографию, где на его руке виден браслет с нацистской символикой. Также до этого в интернете распространилась фотография украинского военного, сопровождавшего президента Украины Владимира Зеленского в город Изюм Харьковской области. На его экипировке виднелась эмблема дивизии СС "Мертвая голова".
https://ria.ru/20221011/germaniya-1823139850.html
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в мире, владимир зеленский, валерий залужный, украина, киев, изюм (город), вооруженные силы украины
В мире, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Украина, Киев, Изюм (город), Вооруженные силы Украины
14:50 06.11.2022 (обновлено: 16:25 06.11.2022)
 
Израильский журналист возмутился из-за свастики на рюкзаке солдата ВСУ

Журналист The Jerusalem Post Клейн возмутился свастике на рюкзаке украинского солдата

© AP Photo / Rodrigo AbdВоеннослужащие ВСУ в Киевской области
Военнослужащие ВСУ в Киевской области - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© AP Photo / Rodrigo Abd
Военнослужащие ВСУ в Киевской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Журналист израильской газеты The Jerusalem Post Звика Клейн возмутился из-за нацистской символики на рюкзаке солдата ВСУ. Присланный ему снимок он опубликовал в соцсетях.
В посте он отметил аккаунты президента Украины Владимира Зеленского, а также украинского МИД, призвав их обратить внимание на подобную практику.
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"Украинский солдат еврейского происхождения вчера ехал в поезде в Киев и увидел этого украинского солдата с рюкзаком, на котором спереди красовалась нацистская свастика. Надеюсь, это не популярный тренд. Зеленский, я бы посмотрел на это..." — написал Клейн.
Ранее главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный опубликовал в официальном Twitter-аккаунте собственную фотографию, где на его руке виден браслет с нацистской символикой. Также до этого в интернете распространилась фотография украинского военного, сопровождавшего президента Украины Владимира Зеленского в город Изюм Харьковской области. На его экипировке виднелась эмблема дивизии СС "Мертвая голова".
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В миреВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйУкраинаКиевИзюм (город)Вооруженные силы Украины
 
 
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