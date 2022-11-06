https://ria.ru/20221106/zhurnalist-1829476575.html

Израильский журналист возмутился из-за свастики на рюкзаке солдата ВСУ

Израильский журналист возмутился из-за свастики на рюкзаке солдата ВСУ - РИА Новости, 06.11.2022

Израильский журналист возмутился из-за свастики на рюкзаке солдата ВСУ

Журналист израильской газеты The Jerusalem Post Звика Клейн возмутился из-за нацистской символики на рюкзаке солдата ВСУ. Присланный ему снимок он опубликовал в РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T14:50

2022-11-06T14:50

2022-11-06T16:25

в мире

владимир зеленский

валерий залужный

украина

киев

изюм (город)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Журналист израильской газеты The Jerusalem Post Звика Клейн возмутился из-за нацистской символики на рюкзаке солдата ВСУ. Присланный ему снимок он опубликовал в соцсетях.В посте он отметил аккаунты президента Украины Владимира Зеленского, а также украинского МИД, призвав их обратить внимание на подобную практику."Украинский солдат еврейского происхождения вчера ехал в поезде в Киев и увидел этого украинского солдата с рюкзаком, на котором спереди красовалась нацистская свастика. Надеюсь, это не популярный тренд. Зеленский, я бы посмотрел на это..." — написал Клейн.Ранее главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный опубликовал в официальном Twitter-аккаунте собственную фотографию, где на его руке виден браслет с нацистской символикой. Также до этого в интернете распространилась фотография украинского военного, сопровождавшего президента Украины Владимира Зеленского в город Изюм Харьковской области. На его экипировке виднелась эмблема дивизии СС "Мертвая голова".

https://ria.ru/20221011/germaniya-1823139850.html

https://ria.ru/20221009/ukraina-1822667665.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, владимир зеленский, валерий залужный, украина, киев, изюм (город), вооруженные силы украины