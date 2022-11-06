14:50 06.11.2022 (обновлено: 16:25 06.11.2022)
Израильский журналист возмутился из-за свастики на рюкзаке солдата ВСУ
Журналист The Jerusalem Post Клейн возмутился свастике на рюкзаке украинского солдата
© AP Photo / Rodrigo AbdВоеннослужащие ВСУ в Киевской области
© AP Photo / Rodrigo Abd
Военнослужащие ВСУ в Киевской области. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Журналист израильской газеты The Jerusalem Post Звика Клейн возмутился из-за нацистской символики на рюкзаке солдата ВСУ. Присланный ему снимок он опубликовал в соцсетях.
В посте он отметил аккаунты президента Украины Владимира Зеленского, а также украинского МИД, призвав их обратить внимание на подобную практику.
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"Украинский солдат еврейского происхождения вчера ехал в поезде в Киев и увидел этого украинского солдата с рюкзаком, на котором спереди красовалась нацистская свастика. Надеюсь, это не популярный тренд. Зеленский, я бы посмотрел на это..." — написал Клейн.
Ранее главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный опубликовал в официальном Twitter-аккаунте собственную фотографию, где на его руке виден браслет с нацистской символикой. Также до этого в интернете распространилась фотография украинского военного, сопровождавшего президента Украины Владимира Зеленского в город Изюм Харьковской области. На его экипировке виднелась эмблема дивизии СС "Мертвая голова".
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