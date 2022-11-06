https://ria.ru/20221106/zemletryasenie-1829439459.html

У Курил произошло землетрясение магнитудой 5,1

У Курил произошло землетрясение магнитудой 5,1 - РИА Новости, 06.11.2022

У Курил произошло землетрясение магнитудой 5,1

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в воскресенье у Курил, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T08:57

2022-11-06T08:57

2022-11-06T16:23

происшествия

шикотан

курильские острова

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 ноя — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в воскресенье у Курил, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН."Подземные толчки магнитудой 5,1 зарегистрированы 6 ноября в 15:23 (7:23 мск). Эпицентр располагался в 69 километрах южнее села Малокурильское на курильском острове Шикотан. Очаг землетрясения находился на глубине 45 километров", — рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.По информации собеседника агентства, подземные толчки силой до трех-четырех баллов могли ощутить жители Южно-Курильского района. Информация об ощутимости пока уточняется.

https://ria.ru/20221027/zemletryasenie-1827182071.html

шикотан

курильские острова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, шикотан, курильские острова