https://ria.ru/20221106/zemletryasenie-1829439459.html
У Курил произошло землетрясение магнитудой 5,1
У Курил произошло землетрясение магнитудой 5,1 - РИА Новости, 06.11.2022
У Курил произошло землетрясение магнитудой 5,1
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в воскресенье у Курил, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T08:57
2022-11-06T08:57
2022-11-06T16:23
происшествия
шикотан
курильские острова
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 ноя — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в воскресенье у Курил, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН."Подземные толчки магнитудой 5,1 зарегистрированы 6 ноября в 15:23 (7:23 мск). Эпицентр располагался в 69 километрах южнее села Малокурильское на курильском острове Шикотан. Очаг землетрясения находился на глубине 45 километров", — рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.По информации собеседника агентства, подземные толчки силой до трех-четырех баллов могли ощутить жители Южно-Курильского района. Информация об ощутимости пока уточняется.
https://ria.ru/20221027/zemletryasenie-1827182071.html
шикотан
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, шикотан, курильские острова
Происшествия, Шикотан, Курильские острова
08:57 06.11.2022 (обновлено: 16:23 06.11.2022)
У Курил произошло землетрясение магнитудой 5,1
У Курил произошло землетрясение магнитудой 5,1, эпицентр располагался на острове Шикотан