https://ria.ru/20221106/zaes-1829481368.html

Россия не выступала против защитной зоны вокруг ЗАЭС, заявил Ульянов

Россия не выступала против защитной зоны вокруг ЗАЭС, заявил Ульянов - РИА Новости, 06.11.2022

Россия не выступала против защитной зоны вокруг ЗАЭС, заявил Ульянов

Россия никогда не выступала против создания защитной зоны вокруг Запорожской АЭС, с сентября проводит конструктивные консультации с МАГАТЭ по этой теме, сообщил РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T15:25

2022-11-06T15:25

2022-11-06T15:25

специальная военная операция на украине

михаил ульянов (дипломат)

россия

политика

запорожская аэс

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ВЕНА, 6 ноя - РИА Новости. Россия никогда не выступала против создания защитной зоны вокруг Запорожской АЭС, с сентября проводит конструктивные консультации с МАГАТЭ по этой теме, сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."Россия никогда не выступала против инициативы господина (главы МАГАТЭ Рафаэля) Гросси относительно зоны ядерной безопасности и защиты вокруг ЗАЭС. С сентября мы проводим конструктивные консультации с МАГАТЭ для выработки соответствующих практических договоренностей", - написал Ульянов в Twitter, отметив многочисленные "фейки в публичном пространстве" по данной теме.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20221106/zaes-1829470187.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

михаил ульянов (дипломат), россия, политика, запорожская аэс