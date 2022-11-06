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Россия не выступала против защитной зоны вокруг ЗАЭС, заявил Ульянов - РИА Новости, 06.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221106/zaes-1829481368.html
Россия не выступала против защитной зоны вокруг ЗАЭС, заявил Ульянов
Россия не выступала против защитной зоны вокруг ЗАЭС, заявил Ульянов - РИА Новости, 06.11.2022
Россия не выступала против защитной зоны вокруг ЗАЭС, заявил Ульянов
Россия никогда не выступала против создания защитной зоны вокруг Запорожской АЭС, с сентября проводит конструктивные консультации с МАГАТЭ по этой теме, сообщил РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T15:25
2022-11-06T15:25
специальная военная операция на украине
михаил ульянов (дипломат)
россия
политика
запорожская аэс
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ВЕНА, 6 ноя - РИА Новости. Россия никогда не выступала против создания защитной зоны вокруг Запорожской АЭС, с сентября проводит конструктивные консультации с МАГАТЭ по этой теме, сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."Россия никогда не выступала против инициативы господина (главы МАГАТЭ Рафаэля) Гросси относительно зоны ядерной безопасности и защиты вокруг ЗАЭС. С сентября мы проводим конструктивные консультации с МАГАТЭ для выработки соответствующих практических договоренностей", - написал Ульянов в Twitter, отметив многочисленные "фейки в публичном пространстве" по данной теме.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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михаил ульянов (дипломат), россия, политика, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Михаил Ульянов (дипломат), Россия, Политика, Запорожская АЭС
15:25 06.11.2022
 
Россия не выступала против защитной зоны вокруг ЗАЭС, заявил Ульянов

Дипломат Ульянов: Россия никогда не выступала против создания защитной зоны вокруг ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЗдание на территории Запорожской атомной электростанции
Здание на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Здание на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 6 ноя - РИА Новости. Россия никогда не выступала против создания защитной зоны вокруг Запорожской АЭС, с сентября проводит конструктивные консультации с МАГАТЭ по этой теме, сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Россия никогда не выступала против инициативы господина (главы МАГАТЭ Рафаэля) Гросси относительно зоны ядерной безопасности и защиты вокруг ЗАЭС. С сентября мы проводим конструктивные консультации с МАГАТЭ для выработки соответствующих практических договоренностей", - написал Ульянов в Twitter, отметив многочисленные "фейки в публичном пространстве" по данной теме.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Вид на здания энергоблоков Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
Вчера, 13:57Специальная военная операция на Украине
Российские военные уничтожили гаубицу, из которой ВСУ обстреливали ЗАЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеМихаил Ульянов (дипломат)РоссияПолитикаЗапорожская АЭС
 
 
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