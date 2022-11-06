Россия не выступала против защитной зоны вокруг ЗАЭС, заявил Ульянов
Дипломат Ульянов: Россия никогда не выступала против создания защитной зоны вокруг ЗАЭС
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЗдание на территории Запорожской атомной электростанции
Здание на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
ВЕНА, 6 ноя - РИА Новости. Россия никогда не выступала против создания защитной зоны вокруг Запорожской АЭС, с сентября проводит конструктивные консультации с МАГАТЭ по этой теме, сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Россия никогда не выступала против инициативы господина (главы МАГАТЭ Рафаэля) Гросси относительно зоны ядерной безопасности и защиты вокруг ЗАЭС. С сентября мы проводим конструктивные консультации с МАГАТЭ для выработки соответствующих практических договоренностей", - написал Ульянов в Twitter, отметив многочисленные "фейки в публичном пространстве" по данной теме.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.