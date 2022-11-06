https://ria.ru/20221106/zabastovka-1829484705.html
В Британии в преддверии Рождества может пройти крупная забастовка медиков
В Британии в преддверии Рождества может пройти крупная забастовка медиков - РИА Новости, 06.11.2022
В Британии в преддверии Рождества может пройти крупная забастовка медиков
Крупнейшая в истории Национальной службы здравоохранения (NHS) Великобритании забастовка медсестер и медбратьев с требованием повышения зарплат может пройти в... РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T15:39
2022-11-06T15:39
2022-11-06T15:39
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Крупнейшая в истории Национальной службы здравоохранения (NHS) Великобритании забастовка медсестер и медбратьев с требованием повышения зарплат может пройти в королевстве в преддверии Рождества, сообщает газета Guardian со ссылкой на источники в профсоюзе Королевского колледжа сестринского дела (RCN).Кроме того, по данным издания, это будет первая национальная забастовка. Guardian пишет, что более 300 тысяч медработников из Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии приняли участие в голосовании по поводу забастовки.Согласно сообщению на сайте самого профсоюза, голосование по вопросу проведения забастовки уже завершено и сейчас ведется подсчет голосов, а результаты голосования будут отправлены всем участникам по электронной почте в ближайшее время. Однако, по словам представителей профсоюза, пишет Guardian, "значительная часть страны" поддержала предложение о проведении стачки.Как сообщает Guardian, в результате забастовки многие пациенты могут столкнуться с переносом или отменой операций и приемов.Однако, как пишет издание со ссылкой на протоколы RCN о забастовках, медсестры и медбратья в отделениях реанимации и интенсивной терапии будут освобождены от участия в стачках, чтобы продолжать оказывать населению Великобритании жизненно важные медицинские услуги.В Великобритании наблюдается волна забастовок на фоне рекордной инфляции в стране. На протесты выходят сотрудники железнодорожных компаний, адвокаты, сотрудники аэропортов, почтальоны и работники других сфер.
https://ria.ru/20221031/britaniya-1827989014.html
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в мире, великобритания, англия, шотландия
В мире, Великобритания, Англия, Шотландия
В Британии в преддверии Рождества может пройти крупная забастовка медиков
The Guardian: в Британии в преддверии Рождества может пройти крупнейшая забастовка медиков
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости.
Крупнейшая в истории Национальной службы здравоохранения (NHS) Великобритании забастовка медсестер и медбратьев с требованием повышения зарплат может пройти в королевстве в преддверии Рождества, сообщает газета
Guardian со ссылкой на источники в профсоюзе Королевского колледжа сестринского дела (RCN).
Кроме того, по данным издания, это будет первая национальная забастовка. Guardian пишет, что более 300 тысяч медработников из Англии
, Шотландии
, Уэльса
и Северной Ирландии
приняли участие в голосовании по поводу забастовки.
Согласно сообщению на сайте самого профсоюза, голосование по вопросу проведения забастовки уже завершено и сейчас ведется подсчет голосов, а результаты голосования будут отправлены всем участникам по электронной почте в ближайшее время. Однако, по словам представителей профсоюза, пишет Guardian, "значительная часть страны" поддержала предложение о проведении стачки.
Как сообщает Guardian, в результате забастовки многие пациенты могут столкнуться с переносом или отменой операций и приемов.
"Это приведет к тому, что предоставление большей части услуг будет приостановлено, а по всей стране пройдут пикеты", - цитирует газета слова одного из источников в профсоюзе.
Однако, как пишет издание со ссылкой на протоколы RCN о забастовках, медсестры и медбратья в отделениях реанимации и интенсивной терапии будут освобождены от участия в стачках, чтобы продолжать оказывать населению Великобритании жизненно важные медицинские услуги.
В Великобритании наблюдается волна забастовок на фоне рекордной инфляции в стране. На протесты выходят сотрудники железнодорожных компаний, адвокаты, сотрудники аэропортов, почтальоны и работники других сфер.