https://ria.ru/20221106/yaponiya-1829432647.html

Япония может смягчить ограничения на экспорт подержанной техники, пишут СМИ

Япония может смягчить ограничения на экспорт подержанной техники, пишут СМИ - РИА Новости, 06.11.2022

Япония может смягчить ограничения на экспорт подержанной техники, пишут СМИ

Правительство Японии рассматривает возможность смягчения экспортных ограничений для поставок подержанной военной техники, в частности, танков и ракет, а также... РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T07:01

2022-11-06T07:01

2022-11-06T07:26

технологии

япония

азия

токио

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783256572_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_327e59ce2b954c0edc702b5d159e9123.jpg

ТОКИО, 6 ноя – РИА Новости. Правительство Японии рассматривает возможность смягчения экспортных ограничений для поставок подержанной военной техники, в частности, танков и ракет, а также изучает варианты таких поставок в страны Азии на безвозмездной основе, пишет газета "Никкэй".Источники издания отмечают, что соответствующие положения могут быть включены в обновленную Стратегию национальной безопасности, текст которой должен быть представлен правительством уже до конца этого года. Подобный шаг, по мнению Токио, может способствовать расширению военного сотрудничества Японии с другими азиатскими странами на фоне роста военного потенциала Китая.В том случае, если экспортные послабления будут утверждены, они могут вступить в силу уже к концу 2023 финансового года, который начнется 1 апреля 2023 года и завершится 31 марта 2024 года.Согласно пересмотренному в 2017 году закону, Япония в настоящее время может экспортировать подержанную технику, бывшую в распоряжении сил самообороны страны, если соблюдены ряд условий. В частности, это возможно, если целью является ликвидация катаклизмов или же сбор информации. При этом наименования ограничены морскими и воздушными судами, которые не используются при непосредственных боевых действиях.Япония имеет соглашения о передаче военных технологий и оборудования с шестью азиатскими странами, включая Индию, Вьетнам и Филиппины. Не исключается, что передача военной техники на безвозмездной основе может быть сделана именно в рамках данных соглашений.

https://ria.ru/20221106/yaponiya-1829419482.html

https://ria.ru/20221030/yaponiya-1827856728.html

япония

азия

токио

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, япония, азия, токио, в мире