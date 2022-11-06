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Япония может смягчить ограничения на экспорт подержанной техники, пишут СМИ - РИА Новости, 06.11.2022
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Япония может смягчить ограничения на экспорт подержанной техники, пишут СМИ
Япония может смягчить ограничения на экспорт подержанной техники, пишут СМИ - РИА Новости, 06.11.2022
Япония может смягчить ограничения на экспорт подержанной техники, пишут СМИ
Правительство Японии рассматривает возможность смягчения экспортных ограничений для поставок подержанной военной техники, в частности, танков и ракет, а также... РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T07:01
2022-11-06T07:26
технологии
япония
азия
токио
в мире
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ТОКИО, 6 ноя – РИА Новости. Правительство Японии рассматривает возможность смягчения экспортных ограничений для поставок подержанной военной техники, в частности, танков и ракет, а также изучает варианты таких поставок в страны Азии на безвозмездной основе, пишет газета "Никкэй".Источники издания отмечают, что соответствующие положения могут быть включены в обновленную Стратегию национальной безопасности, текст которой должен быть представлен правительством уже до конца этого года. Подобный шаг, по мнению Токио, может способствовать расширению военного сотрудничества Японии с другими азиатскими странами на фоне роста военного потенциала Китая.В том случае, если экспортные послабления будут утверждены, они могут вступить в силу уже к концу 2023 финансового года, который начнется 1 апреля 2023 года и завершится 31 марта 2024 года.Согласно пересмотренному в 2017 году закону, Япония в настоящее время может экспортировать подержанную технику, бывшую в распоряжении сил самообороны страны, если соблюдены ряд условий. В частности, это возможно, если целью является ликвидация катаклизмов или же сбор информации. При этом наименования ограничены морскими и воздушными судами, которые не используются при непосредственных боевых действиях.Япония имеет соглашения о передаче военных технологий и оборудования с шестью азиатскими странами, включая Индию, Вьетнам и Филиппины. Не исключается, что передача военной техники на безвозмездной основе может быть сделана именно в рамках данных соглашений.
https://ria.ru/20221106/yaponiya-1829419482.html
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технологии, япония, азия, токио, в мире
Технологии, Япония, Азия, Токио, В мире
07:01 06.11.2022 (обновлено: 07:26 06.11.2022)
 
Япония может смягчить ограничения на экспорт подержанной техники, пишут СМИ

"Никкэй": Япония может смягчить ограничения на экспорт для подержанной военной техники

© AP Photo / Eugene HoshikoДесантно-штурмовая машина-амфибия 7 (AVV7) Сухопутных сил самообороны Японии на полигоне Хигаси Фудзи
Десантно-штурмовая машина-амфибия 7 (AVV7) Сухопутных сил самообороны Японии на полигоне Хигаси Фудзи - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Десантно-штурмовая машина-амфибия 7 (AVV7) Сухопутных сил самообороны Японии на полигоне Хигаси Фудзи. Архивное фото
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ТОКИО, 6 ноя – РИА Новости. Правительство Японии рассматривает возможность смягчения экспортных ограничений для поставок подержанной военной техники, в частности, танков и ракет, а также изучает варианты таких поставок в страны Азии на безвозмездной основе, пишет газета "Никкэй".
Источники издания отмечают, что соответствующие положения могут быть включены в обновленную Стратегию национальной безопасности, текст которой должен быть представлен правительством уже до конца этого года. Подобный шаг, по мнению Токио, может способствовать расширению военного сотрудничества Японии с другими азиатскими странами на фоне роста военного потенциала Китая.
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В том случае, если экспортные послабления будут утверждены, они могут вступить в силу уже к концу 2023 финансового года, который начнется 1 апреля 2023 года и завершится 31 марта 2024 года.
Согласно пересмотренному в 2017 году закону, Япония в настоящее время может экспортировать подержанную технику, бывшую в распоряжении сил самообороны страны, если соблюдены ряд условий. В частности, это возможно, если целью является ликвидация катаклизмов или же сбор информации. При этом наименования ограничены морскими и воздушными судами, которые не используются при непосредственных боевых действиях.
Япония имеет соглашения о передаче военных технологий и оборудования с шестью азиатскими странами, включая Индию, Вьетнам и Филиппины. Не исключается, что передача военной техники на безвозмездной основе может быть сделана именно в рамках данных соглашений.
Японская ракета H2A со спутником - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
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