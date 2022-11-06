https://ria.ru/20221106/yaponiya-1829419482.html

Британия и Япония намерены подписать военный пакт, пишет FT

Британия и Япония намерены подписать военный пакт, пишет FT - РИА Новости, 06.11.2022

Британия и Япония намерены подписать военный пакт, пишет FT

Великобритания и Япония намерены в декабре подписать военное соглашение, которое позволит странам усилить сотрудничество с США в Индо-Тихоокеанском регионе,... РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T01:27

2022-11-06T01:27

2022-11-06T01:34

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Великобритания и Япония намерены в декабре подписать военное соглашение, которое позволит странам усилить сотрудничество с США в Индо-Тихоокеанском регионе, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источники.Как отмечает издание, договор облегчит совместные учения и сотрудничество в области логистики между странами, а также заложит правовую основу для упрощения бюрократических процедур при вводе войск из одной страны в другую. Также газета пишет, что в декабре две страны, как ожидается, обнародуют детали партнерства по совместной разработке новых истребителей.Газета отмечает, что Япония также находится на предварительной стадии рассмотрения оборонного пакта с Филиппинами.Как заявили FT люди, знакомые с ходом обсуждений, Япония находится на продвинутой стадии переговоров с США о приобретении крылатых ракет Tomahawk, которые позволят поражать цели в восточном Китае.Источники, знакомые с ходом переговоров между Великобританией и Японией, предупредили, что окончательное соглашение о пакте и сотрудничестве по истребителям зависит от политической обстановки в Британии.Представитель британского минобороны заявил газете, что переговоры "продвигаются позитивно", но добавил, что сейчас "неуместно" комментировать подписание RAA.В январе на сайте на тот момент австралийского премьера Скотта Моррисона сообщалось, что Австралия и Япония подписали новый договор, который укрепит сотрудничество двух стран в области обороны и безопасности.

https://ria.ru/20221027/khimoruzhie-1827149108.html

https://ria.ru/20221104/zadachi-1829281760.html

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сша

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в мире, япония, великобритания, сша, скотт моррисон