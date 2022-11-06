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Британия и Япония намерены подписать военный пакт, пишет FT
Британия и Япония намерены подписать военный пакт, пишет FT - РИА Новости, 06.11.2022
Британия и Япония намерены подписать военный пакт, пишет FT
Великобритания и Япония намерены в декабре подписать военное соглашение, которое позволит странам усилить сотрудничество с США в Индо-Тихоокеанском регионе,... РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T01:27
2022-11-06T01:27
2022-11-06T01:34
в мире
япония
великобритания
сша
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Великобритания и Япония намерены в декабре подписать военное соглашение, которое позволит странам усилить сотрудничество с США в Индо-Тихоокеанском регионе, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источники.Как отмечает издание, договор облегчит совместные учения и сотрудничество в области логистики между странами, а также заложит правовую основу для упрощения бюрократических процедур при вводе войск из одной страны в другую. Также газета пишет, что в декабре две страны, как ожидается, обнародуют детали партнерства по совместной разработке новых истребителей.Газета отмечает, что Япония также находится на предварительной стадии рассмотрения оборонного пакта с Филиппинами.Как заявили FT люди, знакомые с ходом обсуждений, Япония находится на продвинутой стадии переговоров с США о приобретении крылатых ракет Tomahawk, которые позволят поражать цели в восточном Китае.Источники, знакомые с ходом переговоров между Великобританией и Японией, предупредили, что окончательное соглашение о пакте и сотрудничестве по истребителям зависит от политической обстановки в Британии.Представитель британского минобороны заявил газете, что переговоры "продвигаются позитивно", но добавил, что сейчас "неуместно" комментировать подписание RAA.В январе на сайте на тот момент австралийского премьера Скотта Моррисона сообщалось, что Австралия и Япония подписали новый договор, который укрепит сотрудничество двух стран в области обороны и безопасности.
https://ria.ru/20221027/khimoruzhie-1827149108.html
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в мире, япония, великобритания, сша, скотт моррисон
В мире, Япония, Великобритания, США, Скотт Моррисон
01:27 06.11.2022 (обновлено: 01:34 06.11.2022)
Британия и Япония намерены подписать военный пакт, пишет FT
FT: Британия и Япония намерены подписать военный пакт для укрепления сотрудничества с США
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости.
Великобритания и Япония намерены в декабре подписать военное соглашение, которое позволит странам усилить сотрудничество с США в Индо-Тихоокеанском регионе, сообщает британская газета Financial Times
со ссылкой на источники.
"Япония и Великобритания намерены подписать в декабре крупный оборонный пакт, который позволит странам усилить сотрудничество с США в Индо-Тихоокеанском регионе и усилить сдерживание растущей угрозы со стороны Китая
. По словам двух источников, знакомых с ходом переговоров, страны подпишут соглашение о взаимном доступе (RAA)", — говорится в публикации.
Как отмечает издание, договор облегчит совместные учения и сотрудничество в области логистики между странами, а также заложит правовую основу для упрощения бюрократических процедур при вводе войск из одной страны в другую. Также газета пишет, что в декабре две страны, как ожидается, обнародуют детали партнерства по совместной разработке новых истребителей.
Газета отмечает, что Япония также находится на предварительной стадии рассмотрения оборонного пакта с Филиппинами
.
Как заявили FT люди, знакомые с ходом обсуждений, Япония находится на продвинутой стадии переговоров с США о приобретении крылатых ракет Tomahawk, которые позволят поражать цели в восточном Китае.
Источники, знакомые с ходом переговоров между Великобританией и Японией, предупредили, что окончательное соглашение о пакте и сотрудничестве по истребителям зависит от политической обстановки в Британии.
Представитель британского минобороны заявил газете, что переговоры "продвигаются позитивно", но добавил, что сейчас "неуместно" комментировать подписание RAA.
В январе на сайте на тот момент австралийского премьера Скотта Моррисона
сообщалось, что Австралия
и Япония подписали новый договор, который укрепит сотрудничество двух стран в области обороны и безопасности.