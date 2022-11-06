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Британцы нашли способ принудить Зеленского к переговорам - РИА Новости, 06.11.2022
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Британцы нашли способ принудить Зеленского к переговорам
Британцы нашли способ принудить Зеленского к переговорам - РИА Новости, 06.11.2022
Британцы нашли способ принудить Зеленского к переговорам
Читатели британского издания Daily Mail посчитали, что самым действенным способом заставить президента Украины Владимира Зеленского вернуться к переговорам с... РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T17:34
2022-11-06T18:07
в мире
владимир зеленский
владимир путин
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail посчитали, что самым действенным способом заставить президента Украины Владимира Зеленского вернуться к переговорам с Россией станет прекращение финансовых вливаний в киевский режим.Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что администрация президента США Джо Байдена в частном порядке просит украинские власти показать открытость к диалогу с Россией."Знаете, какой самый лучший способ на него надавить? Просто перестаньте отправлять ему миллионы долларов, глупцы. Он сразу же поменяет свою позицию", — пишет The_Juggernaut."Когда республиканцы придут к власти, все это кончится. Зеленскому придется идти на компромисс после того, как закончится денежный поток", — прокомментировал NannRuss."Тогда перестаньте финансировать этот конфликт и дайте ему ультиматум. Начните переговоры с Путиным или отвалите. Зеленскому нужно вернуться в реальный мир до того, как он нас всех убьет. Он должен помнить, что Запад не обязан выдавать ему еженедельное пособие и что его главная обязанность — делать то, что лучше для его страны", — отметил DakiOverNezuko."Хватит отправлять ему миллиарды долларов", — пожаловался Valley of the Sun."Просто перестаньте его финансировать. Тогда он тут же захочет вести переговоры", — иронизирует Jedi Master Yoda.Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Киев отказался от переговоров с Россией по указанию Вашингтона. Он добавил, что Москва не меняет своей позиции, готова и хочет обеспечивать свои интересы за столом переговоров, но речь идет о нежелании со стороны Украины.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Глава государства подчеркнул, что конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность России.
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в мире, владимир зеленский, владимир путин, джо байден, россия, украина, сша
В мире, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Джо Байден, Россия, Украина, США
17:34 06.11.2022 (обновлено: 18:07 06.11.2022)
 
Британцы нашли способ принудить Зеленского к переговорам

Читатели Daily Mail призвали лишить Украину финансирования ради переговоров с Россией

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail посчитали, что самым действенным способом заставить президента Украины Владимира Зеленского вернуться к переговорам с Россией станет прекращение финансовых вливаний в киевский режим.
Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что администрация президента США Джо Байдена в частном порядке просит украинские власти показать открытость к диалогу с Россией.
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"Знаете, какой самый лучший способ на него надавить? Просто перестаньте отправлять ему миллионы долларов, глупцы. Он сразу же поменяет свою позицию", — пишет The_Juggernaut.
"Когда республиканцы придут к власти, все это кончится. Зеленскому придется идти на компромисс после того, как закончится денежный поток", — прокомментировал NannRuss.
"Тогда перестаньте финансировать этот конфликт и дайте ему ультиматум. Начните переговоры с Путиным или отвалите. Зеленскому нужно вернуться в реальный мир до того, как он нас всех убьет. Он должен помнить, что Запад не обязан выдавать ему еженедельное пособие и что его главная обязанность — делать то, что лучше для его страны", — отметил DakiOverNezuko.
"Хватит отправлять ему миллиарды долларов", — пожаловался Valley of the Sun.
"Просто перестаньте его финансировать. Тогда он тут же захочет вести переговоры", — иронизирует Jedi Master Yoda.

"Скажите Зеленскому, чтобы он стремился к мирному разрешению конфликта и добился перемирия, иначе Запад просто перестанет поставлять оружие Украине", — подытожил European Superstate.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Киев отказался от переговоров с Россией по указанию Вашингтона. Он добавил, что Москва не меняет своей позиции, готова и хочет обеспечивать свои интересы за столом переговоров, но речь идет о нежелании со стороны Украины.

Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Глава государства подчеркнул, что конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность России.
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