Рейтинг@Mail.ru
В Британии рассказали об отчаянии премьера Сунака из-за украинских беженцев - РИА Новости, 06.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221106/ukraina-1829487985.html
В Британии рассказали об отчаянии премьера Сунака из-за украинских беженцев
В Британии рассказали об отчаянии премьера Сунака из-за украинских беженцев - РИА Новости, 06.11.2022
В Британии рассказали об отчаянии премьера Сунака из-за украинских беженцев
Великобритания может значительно сократить помощь украинским беженцам из-за серьезного дефицита бюджета, пишет обозреватель Daily Mail Дэн Сэйлз. РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T15:54
2022-11-06T15:54
в мире
великобритания
европа
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800037310_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6c324dd1e3480c415b3d287244d7e8b1.jpg
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Великобритания может значительно сократить помощь украинским беженцам из-за серьезного дефицита бюджета, пишет обозреватель Daily Mail Дэн Сэйлз.По его словам, программа "Дома для Украины", в рамках которой государство выделяло переселенцам пособие в размере 350 фунтов, может быть урезана для оздоровления финансов королевства. Сокращение произойдет вопреки прогнозам экспертов ЮНИСЕФ, согласно которым зимой в Европу приедут еще 800 тысяч украинцев, отметил Сэйлз.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По официальной информации Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, за период с 24 февраля по 5 июля с Украины выехало около 8,8 миллиона человек.
https://ria.ru/20220905/bezhentsy-1814672358.html
великобритания
европа
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Игорь Тоноян
Игорь Тоноян
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800037310_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_6e9894e2dba178c7b9fd629d635b93ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, европа, украина
В мире, Великобритания, Европа, Украина
15:54 06.11.2022
 
В Британии рассказали об отчаянии премьера Сунака из-за украинских беженцев

DM: Сунак отчаялся из-за возникшей по вине украинских беженцев дыры в британской казне

© AP Photo / Alberto PezzaliДевушка с плакатом "Беженцам всегда рады" на улице Лондона, Великобритания
Девушка с плакатом Беженцам всегда рады на улице Лондона, Великобритания - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© AP Photo / Alberto Pezzali
Девушка с плакатом "Беженцам всегда рады" на улице Лондона, Великобритания. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Великобритания может значительно сократить помощь украинским беженцам из-за серьезного дефицита бюджета, пишет обозреватель Daily Mail Дэн Сэйлз.
В британской казне нашли "черную дыру" в 50 миллиардов фунтов стерлингов, которую [премьер-министр Риши] Сунак и канцлер Джереми Хант отчаянно пытаются заполнить", — уточнил колумнист.
По его словам, программа "Дома для Украины", в рамках которой государство выделяло переселенцам пособие в размере 350 фунтов, может быть урезана для оздоровления финансов королевства. Сокращение произойдет вопреки прогнозам экспертов ЮНИСЕФ, согласно которым зимой в Европу приедут еще 800 тысяч украинцев, отметил Сэйлз.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По официальной информации Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, за период с 24 февраля по 5 июля с Украины выехало около 8,8 миллиона человек.
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
5 сентября, 20:42
Украинские беженцы переехали в Канаду и сильно об этом пожалели
 
В миреВеликобританияЕвропаУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала