https://ria.ru/20221106/ukraina-1829487985.html

В Британии рассказали об отчаянии премьера Сунака из-за украинских беженцев

В Британии рассказали об отчаянии премьера Сунака из-за украинских беженцев - РИА Новости, 06.11.2022

В Британии рассказали об отчаянии премьера Сунака из-за украинских беженцев

Великобритания может значительно сократить помощь украинским беженцам из-за серьезного дефицита бюджета, пишет обозреватель Daily Mail Дэн Сэйлз. РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T15:54

2022-11-06T15:54

2022-11-06T15:54

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Великобритания может значительно сократить помощь украинским беженцам из-за серьезного дефицита бюджета, пишет обозреватель Daily Mail Дэн Сэйлз.По его словам, программа "Дома для Украины", в рамках которой государство выделяло переселенцам пособие в размере 350 фунтов, может быть урезана для оздоровления финансов королевства. Сокращение произойдет вопреки прогнозам экспертов ЮНИСЕФ, согласно которым зимой в Европу приедут еще 800 тысяч украинцев, отметил Сэйлз.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По официальной информации Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, за период с 24 февраля по 5 июля с Украины выехало около 8,8 миллиона человек.

https://ria.ru/20220905/bezhentsy-1814672358.html

великобритания

европа

украина

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Игорь Тоноян

в мире, великобритания, европа, украина