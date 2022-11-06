В Британии рассказали об отчаянии премьера Сунака из-за украинских беженцев
DM: Сунак отчаялся из-за возникшей по вине украинских беженцев дыры в британской казне
© AP Photo / Alberto PezzaliДевушка с плакатом "Беженцам всегда рады" на улице Лондона, Великобритания
© AP Photo / Alberto Pezzali
Девушка с плакатом "Беженцам всегда рады" на улице Лондона, Великобритания. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Великобритания может значительно сократить помощь украинским беженцам из-за серьезного дефицита бюджета, пишет обозреватель Daily Mail Дэн Сэйлз.
В британской казне нашли "черную дыру" в 50 миллиардов фунтов стерлингов, которую [премьер-министр Риши] Сунак и канцлер Джереми Хант отчаянно пытаются заполнить", — уточнил колумнист.
По его словам, программа "Дома для Украины", в рамках которой государство выделяло переселенцам пособие в размере 350 фунтов, может быть урезана для оздоровления финансов королевства. Сокращение произойдет вопреки прогнозам экспертов ЮНИСЕФ, согласно которым зимой в Европу приедут еще 800 тысяч украинцев, отметил Сэйлз.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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