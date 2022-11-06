https://ria.ru/20221106/ukraina-1829420242.html

МИД Украины опроверг внесение политика из ФРГ в список террористов

МИД Украины опроверг внесение политика из ФРГ в список террористов - РИА Новости, 06.11.2022

МИД Украины опроверг внесение политика из ФРГ в список террористов

МИД Украины опроверг слова немецкого политика, лидера парламентской фракции СДПГ Рольфа Мютцениха, сообщившего, что украинское правительство внесло его в... РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T01:42

2022-11-06T01:42

2022-11-06T01:43

в мире

рольф мютцених

олег николенко

украина

мид украины

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. МИД Украины опроверг слова немецкого политика, лидера парламентской фракции СДПГ Рольфа Мютцениха, сообщившего, что украинское правительство внесло его в "список террористов", сообщает украинский "24 канал" со ссылкой на представителя украинского МИД Олега Николенко.Мютцених в субботу заявил, что украинское правительство внесло его в "список террористов", так как он выступал за прекращение огня и возможность дальнейших дипломатических шагов."Украинское правительство не ведет список террористов. Насколько мне известно, против Рольфа Мютцениха никаких производств в Украине также не ведется. Все заявления немецкого политика о якобы преследовании со стороны украинской власти не соответствуют действительности", - цитирует "24 канал" заявление Николенко.

https://radiosputnik.ria.ru/20221105/flot-1829401271.html

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в мире, рольф мютцених, олег николенко, украина, мид украины