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МИД Украины опроверг внесение политика из ФРГ в список террористов - РИА Новости, 06.11.2022
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МИД Украины опроверг внесение политика из ФРГ в список террористов
МИД Украины опроверг внесение политика из ФРГ в список террористов - РИА Новости, 06.11.2022
МИД Украины опроверг внесение политика из ФРГ в список террористов
МИД Украины опроверг слова немецкого политика, лидера парламентской фракции СДПГ Рольфа Мютцениха, сообщившего, что украинское правительство внесло его в... РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T01:42
2022-11-06T01:43
в мире
рольф мютцених
олег николенко
украина
мид украины
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. МИД Украины опроверг слова немецкого политика, лидера парламентской фракции СДПГ Рольфа Мютцениха, сообщившего, что украинское правительство внесло его в "список террористов", сообщает украинский "24 канал" со ссылкой на представителя украинского МИД Олега Николенко.Мютцених в субботу заявил, что украинское правительство внесло его в "список террористов", так как он выступал за прекращение огня и возможность дальнейших дипломатических шагов."Украинское правительство не ведет список террористов. Насколько мне известно, против Рольфа Мютцениха никаких производств в Украине также не ведется. Все заявления немецкого политика о якобы преследовании со стороны украинской власти не соответствуют действительности", - цитирует "24 канал" заявление Николенко.
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в мире, рольф мютцених, олег николенко, украина, мид украины
В мире, Рольф Мютцених, Олег Николенко, Украина, МИД Украины
01:42 06.11.2022 (обновлено: 01:43 06.11.2022)
 
МИД Украины опроверг внесение политика из ФРГ в список террористов

"24 канал": МИД Украины опроверг слова политика из ФРГ о внесении его в список террористов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЗдание министерства иностранных дел Украины в Киеве
Здание министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Здание министерства иностранных дел Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. МИД Украины опроверг слова немецкого политика, лидера парламентской фракции СДПГ Рольфа Мютцениха, сообщившего, что украинское правительство внесло его в "список террористов", сообщает украинский "24 канал" со ссылкой на представителя украинского МИД Олега Николенко.
Мютцених в субботу заявил, что украинское правительство внесло его в "список террористов", так как он выступал за прекращение огня и возможность дальнейших дипломатических шагов.
"Украинское правительство не ведет список террористов. Насколько мне известно, против Рольфа Мютцениха никаких производств в Украине также не ведется. Все заявления немецкого политика о якобы преследовании со стороны украинской власти не соответствуют действительности", - цитирует "24 канал" заявление Николенко.
Президент Украины Владимир Зеленский в Изюме - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
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В миреРольф МютценихОлег НиколенкоУкраинаМИД Украины
 
 
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