https://ria.ru/20221106/ukraina-1829420242.html
МИД Украины опроверг внесение политика из ФРГ в список террористов
МИД Украины опроверг внесение политика из ФРГ в список террористов - РИА Новости, 06.11.2022
МИД Украины опроверг внесение политика из ФРГ в список террористов
МИД Украины опроверг слова немецкого политика, лидера парламентской фракции СДПГ Рольфа Мютцениха, сообщившего, что украинское правительство внесло его в... РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T01:42
2022-11-06T01:42
2022-11-06T01:43
в мире
рольф мютцених
олег николенко
украина
мид украины
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. МИД Украины опроверг слова немецкого политика, лидера парламентской фракции СДПГ Рольфа Мютцениха, сообщившего, что украинское правительство внесло его в "список террористов", сообщает украинский "24 канал" со ссылкой на представителя украинского МИД Олега Николенко.Мютцених в субботу заявил, что украинское правительство внесло его в "список террористов", так как он выступал за прекращение огня и возможность дальнейших дипломатических шагов."Украинское правительство не ведет список террористов. Насколько мне известно, против Рольфа Мютцениха никаких производств в Украине также не ведется. Все заявления немецкого политика о якобы преследовании со стороны украинской власти не соответствуют действительности", - цитирует "24 канал" заявление Николенко.
https://radiosputnik.ria.ru/20221105/flot-1829401271.html
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в мире, рольф мютцених, олег николенко, украина, мид украины
В мире, Рольф Мютцених, Олег Николенко, Украина, МИД Украины
01:42 06.11.2022 (обновлено: 01:43 06.11.2022)
МИД Украины опроверг внесение политика из ФРГ в список террористов
"24 канал": МИД Украины опроверг слова политика из ФРГ о внесении его в список террористов