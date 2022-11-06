https://ria.ru/20221106/turtsiya-1829458667.html
В Турции при взрыве в шахте пострадали четыре человека
В Турции при взрыве в шахте пострадали четыре человека - РИА Новости, 06.11.2022
В Турции при взрыве в шахте пострадали четыре человека
Взрыв произошел на шахте в Турции, четверо ранены, состояние двоих тяжелое, сообщил телеканал A Haber. РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T12:10
2022-11-06T12:10
2022-11-06T12:10
в мире
турция
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АНКАРА, 6 ноя – РИА Новости. Взрыв произошел на шахте в Турции, четверо ранены, состояние двоих тяжелое, сообщил телеканал A Haber."По неустановленной причине произошел взрыв на шахте, принадлежащей частной компании в районе Килимли в Зонгулдаке", - передал телеканал.Сообщается, что в результате ЧП пострадали четыре человека, состояние двоих оценивается как тяжелое.
https://ria.ru/20221015/shakhta-1824282895.html
турция
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция
В Турции при взрыве в шахте пострадали четыре человека
При взрыве в шахте в Турции пострадали четыре человека, состояние двоих тяжелое