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Сунак назвал фактор, усиливший важность отказа от ископаемого топлива
Сунак назвал фактор, усиливший важность отказа от ископаемого топлива - РИА Новости, 06.11.2022
Сунак назвал фактор, усиливший важность отказа от ископаемого топлива
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что конфликт на Украине усилил важность прекращения зависимости от ископаемого топлива, сообщает телеканал Sky РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T03:59
2022-11-06T03:59
2022-11-06T03:59
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что конфликт на Украине усилил важность прекращения зависимости от ископаемого топлива, сообщает телеканал Sky News.По сообщению телеканала, Сунак перед отправлением в египетский Шарм-эш-Шейх на конференцию ООН по изменению климата (COP27) заявил, что борьба с изменением климата - это не просто "моральное благо", но и "основа нашего будущего процветания и безопасности"."Вторжение России на Украину и презренные манипуляции с ценами на энергоресурсы только усилили важность прекращения нашей зависимости от ископаемого топлива", - цитирует телеканал слова из речи премьера.Телеканал также отмечает, что британское правительство надеется, что обещание сделать Великобританию "сверхдержавой в области чистой энергии" облегчит переговоры на COP27.С начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.С 6 по 18 ноября в Шарм-эш-Шейхе пройдет 27-я конференция ООН по вопросам изменения климата.
https://ria.ru/20221104/sanktsii-1829245734.html
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в мире, цены на нефть, риши сунак, россия, украина, великобритания, оон
В мире, Цены на нефть, Риши Сунак, Россия, Украина, Великобритания, ООН
Сунак назвал фактор, усиливший важность отказа от ископаемого топлива
Sky News: Сунак назвал конфликт на Украине фактором важности отказа от ископаемого топлива