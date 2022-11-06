https://ria.ru/20221106/toplivo-1829428653.html

Сунак назвал фактор, усиливший важность отказа от ископаемого топлива

Сунак назвал фактор, усиливший важность отказа от ископаемого топлива - РИА Новости, 06.11.2022

Сунак назвал фактор, усиливший важность отказа от ископаемого топлива

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что конфликт на Украине усилил важность прекращения зависимости от ископаемого топлива, сообщает телеканал Sky РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T03:59

2022-11-06T03:59

2022-11-06T03:59

в мире

цены на нефть

риши сунак

россия

украина

великобритания

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1827028754_0:145:3072:1873_1920x0_80_0_0_62de1d0931bd1faa8839bd62172a9d69.jpg

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что конфликт на Украине усилил важность прекращения зависимости от ископаемого топлива, сообщает телеканал Sky News.По сообщению телеканала, Сунак перед отправлением в египетский Шарм-эш-Шейх на конференцию ООН по изменению климата (COP27) заявил, что борьба с изменением климата - это не просто "моральное благо", но и "основа нашего будущего процветания и безопасности"."Вторжение России на Украину и презренные манипуляции с ценами на энергоресурсы только усилили важность прекращения нашей зависимости от ископаемого топлива", - цитирует телеканал слова из речи премьера.Телеканал также отмечает, что британское правительство надеется, что обещание сделать Великобританию "сверхдержавой в области чистой энергии" облегчит переговоры на COP27.С начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.С 6 по 18 ноября в Шарм-эш-Шейхе пройдет 27-я конференция ООН по вопросам изменения климата.

https://ria.ru/20221104/sanktsii-1829245734.html

https://ria.ru/20221105/es-1829373937.html

россия

украина

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, цены на нефть, риши сунак, россия, украина, великобритания, оон