https://ria.ru/20221106/tekhnologii-1829431526.html

Эксперт предположил, когда в России станет доступной доставка дронами

Эксперт предположил, когда в России станет доступной доставка дронами - РИА Новости, 06.11.2022

Эксперт предположил, когда в России станет доступной доставка дронами

Доставка с использованием беспилотников в России через 10 лет станет такой же доступной и распространенной, как сервисы заказа такси, поделился мнением с РИА... РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T05:40

2022-11-06T05:40

2022-11-06T06:06

технологии

россия

нпп "радар ммс"

яндекс.такси

беспилотники

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Доставка с использованием беспилотников в России через 10 лет станет такой же доступной и распространенной, как сервисы заказа такси, поделился мнением с РИА Новости руководитель направления беспилотных авиационных систем "НПП "Радар ммс", компании-участника рынка НТИ "Аэронет", Василий Анцев."Попробуем провести аналогию с относительно новым, но уже прочно вошедшим в нашу жизнь сервисом, например, "Яндекс.Такси". Впервые данное приложение стало доступно для пользователей в 2011 году. Сервис рос, развивался, прошел через множество этапов конкурентной борьбы, слияний, реструктуризаций и так далее. В итоге чуть более чем за 10 лет небольшое бизнес-направление выросло в целую экосистему с многомиллионной ежедневной аудиторией и многомиллиардной капитализацией", - напомнил Анцев в кулуарах конференции "Национальная технологическая революция 20.35"."Думаю, что и сфере БАС (беспилотные авиационные системы - ред.) потребуется около 10 лет, чтобы вызов дрона через приложение стал такой же привычной операцией, как заказ такси", - заявил он.Анцев добавил, что для развития доставки дронами требуется решить ряд задач как на законодательном, так и на технологическом уровнях. Например, необходимо создать безопасную инфраструктуру для полетов аппаратов, в том числе в едином воздушном пространстве с пилотируемой авиацией, выработать и принять правила безопасности движения транспорта, а также создать бесперебойную защищенную от помех и перехвата линию связи между беспилотным воздушным судном и станцией внешнего пилота, вне зависимости от их удаленности друг от друга."Много технических и технологических проблем предстоит разрешить, прежде чем беспилотники можно будет выпускать в единое воздушное пространство вместе с пилотируемой авиацией. Но ведь и самолетам пришлось проделать очень долгий путь, прежде чем их признали самым безопасным видом транспорта", - заключил Анцев.

https://radiosputnik.ria.ru/20221104/kompyuter-1829066582.html

https://ria.ru/20221013/importozameschenie-1823561795.html

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технологии, россия, нпп "радар ммс", яндекс.такси, беспилотники