https://ria.ru/20221106/svyazi-1829472666.html

Глава МВД Молдавии обвинила оппозицию в связях с Россией

Глава МВД Молдавии обвинила оппозицию в связях с Россией - РИА Новости, 06.11.2022

Глава МВД Молдавии обвинила оппозицию в связях с Россией

Глава МВД Молдавии Анна Ревенко обвинила протестующую партию "Шор" в дестабилизации ситуации в стране и в якобы связях с Россией. РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T14:11

2022-11-06T14:11

2022-11-06T14:11

в мире

молдавия

россия

кишинев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/10/1824430346_0:169:1737:1146_1920x0_80_0_0_822570d230a4265355642b1596e0e36c.jpg

КИШИНЕВ, 6 ноя – РИА Новости. Глава МВД Молдавии Анна Ревенко обвинила протестующую партию "Шор" в дестабилизации ситуации в стране и в якобы связях с Россией.В минувшую пятницу сотрудники антикоррупционной прокуратуры Молдавии провели обыски в региональных представительствах партии "Шор", были задержаны восемь человек. Оппозиция назвала эти действия политическим преследованием со стороны президента Майи Санду и правящей партии "Действие и солидарность"."Так называемые протесты (оппозиции – ред.) — это спланированные действия против общества и политиков, чтобы спровоцировать дестабилизацию и изменить демократический курс", - заявила Ревенко в интервью румынскому телеканалу Antena-3, видеофрагменты которого публикуют в воскресенье молдавские Telegram-каналы.По ее словам, при обысках "собраны доказательства, подтверждающие, что эти активисты нанимали граждан для участия в протестах, организовывали их подвоз". Она утверждает, что за этим якобы "стоят силы в Москве".По заявлению главы МВД Молдавии, протесты в Кишиневе направлены на дискредитацию руководства страны и европейского курса, которое оно выбрало.В самой партии "Шор" неоднократно отмечали, что протесты ее активистов и сторонников всегда были мирными, но со стороны правоохранительных органов на манифестантов каждый раз оказывалось давление.Бессрочная акция протеста партии "Шор", к которой присоединилась партия коммунистов, проходит в Кишиневе с 18 сентября. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. В середине октября недели полиция и бойцы спецбатальонов Fulger ("Молния") и Scorpion ("Скорпион") разогнали мирную демонстрацию, демонтировали палаточный городок оппозиции, который был разбит перед зданием парламента.Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.

https://ria.ru/20221105/shor-1829367019.html

https://ria.ru/20221105/elektroenergiya-1829397689.html

молдавия

россия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, молдавия, россия, кишинев