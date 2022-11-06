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Глава МВД Молдавии обвинила оппозицию в связях с Россией - РИА Новости, 06.11.2022
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Глава МВД Молдавии обвинила оппозицию в связях с Россией
Глава МВД Молдавии обвинила оппозицию в связях с Россией - РИА Новости, 06.11.2022
Глава МВД Молдавии обвинила оппозицию в связях с Россией
Глава МВД Молдавии Анна Ревенко обвинила протестующую партию "Шор" в дестабилизации ситуации в стране и в якобы связях с Россией. РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T14:11
2022-11-06T14:11
в мире
молдавия
россия
кишинев
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КИШИНЕВ, 6 ноя – РИА Новости. Глава МВД Молдавии Анна Ревенко обвинила протестующую партию "Шор" в дестабилизации ситуации в стране и в якобы связях с Россией.В минувшую пятницу сотрудники антикоррупционной прокуратуры Молдавии провели обыски в региональных представительствах партии "Шор", были задержаны восемь человек. Оппозиция назвала эти действия политическим преследованием со стороны президента Майи Санду и правящей партии "Действие и солидарность"."Так называемые протесты (оппозиции – ред.) — это спланированные действия против общества и политиков, чтобы спровоцировать дестабилизацию и изменить демократический курс", - заявила Ревенко в интервью румынскому телеканалу Antena-3, видеофрагменты которого публикуют в воскресенье молдавские Telegram-каналы.По ее словам, при обысках "собраны доказательства, подтверждающие, что эти активисты нанимали граждан для участия в протестах, организовывали их подвоз". Она утверждает, что за этим якобы "стоят силы в Москве".По заявлению главы МВД Молдавии, протесты в Кишиневе направлены на дискредитацию руководства страны и европейского курса, которое оно выбрало.В самой партии "Шор" неоднократно отмечали, что протесты ее активистов и сторонников всегда были мирными, но со стороны правоохранительных органов на манифестантов каждый раз оказывалось давление.Бессрочная акция протеста партии "Шор", к которой присоединилась партия коммунистов, проходит в Кишиневе с 18 сентября. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. В середине октября недели полиция и бойцы спецбатальонов Fulger ("Молния") и Scorpion ("Скорпион") разогнали мирную демонстрацию, демонтировали палаточный городок оппозиции, который был разбит перед зданием парламента.Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
https://ria.ru/20221105/shor-1829367019.html
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в мире, молдавия, россия, кишинев
В мире, Молдавия, Россия, Кишинев
14:11 06.11.2022
 
Глава МВД Молдавии обвинила оппозицию в связях с Россией

Глава МВД Молдавии Ревенко обвинила протестующую партию "Шор" в связях с Россией

© Sputnik / Дмитрий Осматеско / Перейти в медиабанкУчастники антиправительственной акции протеста, организованной оппозиционной партией "Шор", неподалеку от парламента Молдовы в Кишиневе
Участники антиправительственной акции протеста, организованной оппозиционной партией Шор, неподалеку от парламента Молдовы в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Участники антиправительственной акции протеста, организованной оппозиционной партией "Шор", неподалеку от парламента Молдовы в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 6 ноя – РИА Новости. Глава МВД Молдавии Анна Ревенко обвинила протестующую партию "Шор" в дестабилизации ситуации в стране и в якобы связях с Россией.
В минувшую пятницу сотрудники антикоррупционной прокуратуры Молдавии провели обыски в региональных представительствах партии "Шор", были задержаны восемь человек. Оппозиция назвала эти действия политическим преследованием со стороны президента Майи Санду и правящей партии "Действие и солидарность".
"Так называемые протесты (оппозиции – ред.) — это спланированные действия против общества и политиков, чтобы спровоцировать дестабилизацию и изменить демократический курс", - заявила Ревенко в интервью румынскому телеканалу Antena-3, видеофрагменты которого публикуют в воскресенье молдавские Telegram-каналы.
По ее словам, при обысках "собраны доказательства, подтверждающие, что эти активисты нанимали граждан для участия в протестах, организовывали их подвоз". Она утверждает, что за этим якобы "стоят силы в Москве".
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По заявлению главы МВД Молдавии, протесты в Кишиневе направлены на дискредитацию руководства страны и европейского курса, которое оно выбрало.
В самой партии "Шор" неоднократно отмечали, что протесты ее активистов и сторонников всегда были мирными, но со стороны правоохранительных органов на манифестантов каждый раз оказывалось давление.
Бессрочная акция протеста партии "Шор", к которой присоединилась партия коммунистов, проходит в Кишиневе с 18 сентября. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. В середине октября недели полиция и бойцы спецбатальонов Fulger ("Молния") и Scorpion ("Скорпион") разогнали мирную демонстрацию, демонтировали палаточный городок оппозиции, который был разбит перед зданием парламента.
Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
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