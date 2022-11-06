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Украинские войска выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS по Стаханову

Украинские войска выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS по Стаханову - РИА Новости, 06.11.2022

Украинские войска выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS по Стаханову

Украинские войска в 7.20 обстреляли населенный пункт Стаханов, выпустив четыре ракеты из РСЗО HIMARS, сообщает представительство Луганской Народной Республики в РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T07:49

2022-11-06T07:49

2022-11-06T07:49

специальная военная операция на украине

в мире

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луганская народная республика

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сцкк

происшествия

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ЛУГАНСК, 6 ноя - РИА Новости. Украинские войска в 7.20 обстреляли населенный пункт Стаханов, выпустив четыре ракеты из РСЗО HIMARS, сообщает представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 07.20 по н.п. Стаханов с применением РСЗО HIMARS (4 ракеты). Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

стаханов

луганская народная республика

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в мире, стаханов, луганская народная республика, украина, сцкк, происшествия, россия