https://ria.ru/20221106/spetsoperatsiya-1829473847.html
Российские военные уничтожили пункт управления 72-й мехбригады ВСУ
Российские военные уничтожили пункт управления 72-й мехбригады ВСУ - РИА Новости, 06.11.2022
Российские военные уничтожили пункт управления 72-й мехбригады ВСУ
Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 67 украинских артиллерийских подразделения, живую силу и военную технику в... РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T14:22
2022-11-06T14:22
2022-11-06T14:22
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 67 украинских артиллерийских подразделения, живую силу и военную технику в 184-х районах, в частности пункт управления украинской 72-й механизированной бригады в ДНР, сообщили в воскресенье в Минобороны России."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражен пункт управления 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Пречистовка Донецкой Народной Республики, а также 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 184-х районах", - заявили в Минобороны.
https://ria.ru/20221106/spetsoperatsiya-1829472218.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины
Российские военные уничтожили пункт управления 72-й мехбригады ВСУ
Минобороны: российские военные уничтожили пункт управления украинской 72-й мехбригады