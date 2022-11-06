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Российские военные уничтожили пункт управления 72-й мехбригады ВСУ - РИА Новости, 06.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221106/spetsoperatsiya-1829473847.html
Российские военные уничтожили пункт управления 72-й мехбригады ВСУ
Российские военные уничтожили пункт управления 72-й мехбригады ВСУ - РИА Новости, 06.11.2022
Российские военные уничтожили пункт управления 72-й мехбригады ВСУ
Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 67 украинских артиллерийских подразделения, живую силу и военную технику в... РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T14:22
2022-11-06T14:22
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 67 украинских артиллерийских подразделения, живую силу и военную технику в 184-х районах, в частности пункт управления украинской 72-й механизированной бригады в ДНР, сообщили в воскресенье в Минобороны России."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражен пункт управления 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Пречистовка Донецкой Народной Республики, а также 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 184-х районах", - заявили в Минобороны.
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в мире, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины
14:22 06.11.2022
 
Российские военные уничтожили пункт управления 72-й мехбригады ВСУ

Минобороны: российские военные уничтожили пункт управления украинской 72-й мехбригады

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня (РСЗО) "Ураган" шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) "Ураган" шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 67 украинских артиллерийских подразделения, живую силу и военную технику в 184-х районах, в частности пункт управления украинской 72-й механизированной бригады в ДНР, сообщили в воскресенье в Минобороны России.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражен пункт управления 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Пречистовка Донецкой Народной Республики, а также 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 184-х районах", - заявили в Минобороны.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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