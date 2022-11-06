https://ria.ru/20221106/spetsoperatsiya-1829473847.html

Российские военные уничтожили пункт управления 72-й мехбригады ВСУ

Российские военные уничтожили пункт управления 72-й мехбригады ВСУ - РИА Новости, 06.11.2022

Российские военные уничтожили пункт управления 72-й мехбригады ВСУ

Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 67 украинских артиллерийских подразделения, живую силу и военную технику в... РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T14:22

2022-11-06T14:22

2022-11-06T14:22

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 67 украинских артиллерийских подразделения, живую силу и военную технику в 184-х районах, в частности пункт управления украинской 72-й механизированной бригады в ДНР, сообщили в воскресенье в Минобороны России."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражен пункт управления 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Пречистовка Донецкой Народной Республики, а также 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 184-х районах", - заявили в Минобороны.

https://ria.ru/20221106/spetsoperatsiya-1829472218.html

донецкая народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины