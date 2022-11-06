https://ria.ru/20221106/spetsoperatsiya-1829472218.html

Российская ПВО за сутки сбила 16 украинских дронов

Российская ПВО за сутки сбила 16 украинских дронов - РИА Новости, 06.11.2022

Российская ПВО за сутки сбила 16 украинских дронов

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 16 украинских беспилотников, восемь снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха", а также ракеты "Точка-У" и HARM, сообщили в... РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T14:09

2022-11-06T14:09

2022-11-06T14:09

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

россия

донецк

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 16 украинских беспилотников, восемь снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха", а также ракеты "Точка-У" и HARM, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ."Перехвачены в воздухе восемь реактивных снарядов, в том числе шесть снарядов американской системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Антоновка Херсонской области и города Донецк, два реактивных снаряда "Ольха" в районе населенного пункта Антоновки Херсонской области, а также одна американская противорадиолокационная ракета HARM в районе населенного пункта Новая Каховка Херсонской области", - говорится в сообщении.Кроме того, российской ПВО за сутки сбиты 16 украинских дронов в ДНР, Херсонской и Николаевской областях, а также ракета "Точка-У" в районе населенного пункта Куземовка (ЛНР).

https://ria.ru/20221106/spetsoperatsiya-1829470680.html

херсонская область

россия

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, херсонская область , россия, донецк