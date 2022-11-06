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Российская ПВО за сутки сбила 16 украинских дронов - РИА Новости, 06.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221106/spetsoperatsiya-1829472218.html
Российская ПВО за сутки сбила 16 украинских дронов
Российская ПВО за сутки сбила 16 украинских дронов - РИА Новости, 06.11.2022
Российская ПВО за сутки сбила 16 украинских дронов
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 16 украинских беспилотников, восемь снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха", а также ракеты "Точка-У" и HARM, сообщили в... РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T14:09
2022-11-06T14:09
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
россия
донецк
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 16 украинских беспилотников, восемь снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха", а также ракеты "Точка-У" и HARM, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ."Перехвачены в воздухе восемь реактивных снарядов, в том числе шесть снарядов американской системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Антоновка Херсонской области и города Донецк, два реактивных снаряда "Ольха" в районе населенного пункта Антоновки Херсонской области, а также одна американская противорадиолокационная ракета HARM в районе населенного пункта Новая Каховка Херсонской области", - говорится в сообщении.Кроме того, российской ПВО за сутки сбиты 16 украинских дронов в ДНР, Херсонской и Николаевской областях, а также ракета "Точка-У" в районе населенного пункта Куземовка (ЛНР).
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в мире, херсонская область , россия, донецк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Россия, Донецк
14:09 06.11.2022
 
Российская ПВО за сутки сбила 16 украинских дронов

Минобороны: российская ПВО за сутки сбила 16 украинских дронов и восемь снарядов РСЗО

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Тор М2У" Вооруженных сил России работает в зоне проведения специальной военной операции на Украине
Зенитный ракетный комплекс Тор М2У Вооруженных сил России работает в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Зенитный ракетный комплекс "Тор М2У" Вооруженных сил России работает в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 16 украинских беспилотников, восемь снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха", а также ракеты "Точка-У" и HARM, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.
"Перехвачены в воздухе восемь реактивных снарядов, в том числе шесть снарядов американской системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Антоновка Херсонской области и города Донецк, два реактивных снаряда "Ольха" в районе населенного пункта Антоновки Херсонской области, а также одна американская противорадиолокационная ракета HARM в районе населенного пункта Новая Каховка Херсонской области", - говорится в сообщении.
Кроме того, российской ПВО за сутки сбиты 16 украинских дронов в ДНР, Херсонской и Николаевской областях, а также ракета "Точка-У" в районе населенного пункта Куземовка (ЛНР).
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