https://ria.ru/20221106/spetsoperatsiya-1829470680.html

Российские военные уничтожили украинский склад со снарядами HIMARS

Российские военные уничтожили украинский склад со снарядами HIMARS - РИА Новости, 06.11.2022

Российские военные уничтожили украинский склад со снарядами HIMARS

ВС РФ поразили украинский склад с 120 ракетами HIMARS, 250 ракет к РСЗО "Смерч" в районе Красноармейска в ДНР, сообщили в воскресенье в Минобороны России. РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T13:59

2022-11-06T13:59

2022-11-06T14:30

специальная военная операция на украине

россия

красноармейск

донецкая народная республика

безопасность

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. ВС РФ поразили украинский склад с 120 ракетами HIMARS, 250 ракет к РСЗО "Смерч" в районе Красноармейска в ДНР, сообщили в воскресенье в Минобороны России."В районе населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики в результате удара по складу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ уничтожено 120 реактивных снарядов американской системы залпового огня "HIMARS", 250 реактивных снарядов системы залпового огня "Смерч" и две транспортно-заряжающие машины", - заявили в Минобороны.Кроме того, за прошедшие стуки российские истребители сбили над островом Джарылгач Херсонской области украинский беспилотник.

https://ria.ru/20221106/spetsoperatsiya-1829472218.html

россия

красноармейск

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, красноармейск, донецкая народная республика, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины