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Российские военные уничтожили украинский склад со снарядами HIMARS - РИА Новости, 06.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Российские военные уничтожили украинский склад со снарядами HIMARS
Российские военные уничтожили украинский склад со снарядами HIMARS - РИА Новости, 06.11.2022
Российские военные уничтожили украинский склад со снарядами HIMARS
ВС РФ поразили украинский склад с 120 ракетами HIMARS, 250 ракет к РСЗО "Смерч" в районе Красноармейска в ДНР, сообщили в воскресенье в Минобороны России. РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T13:59
2022-11-06T14:30
специальная военная операция на украине
россия
красноармейск
донецкая народная республика
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. ВС РФ поразили украинский склад с 120 ракетами HIMARS, 250 ракет к РСЗО "Смерч" в районе Красноармейска в ДНР, сообщили в воскресенье в Минобороны России."В районе населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики в результате удара по складу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ уничтожено 120 реактивных снарядов американской системы залпового огня "HIMARS", 250 реактивных снарядов системы залпового огня "Смерч" и две транспортно-заряжающие машины", - заявили в Минобороны.Кроме того, за прошедшие стуки российские истребители сбили над островом Джарылгач Херсонской области украинский беспилотник.
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россия
красноармейск
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россия, красноармейск, донецкая народная республика, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
13:59 06.11.2022 (обновлено: 14:30 06.11.2022)
 
Российские военные уничтожили украинский склад со снарядами HIMARS

Минобороны: российские военные уничтожили украинский склад со 120 снарядами HIMARS

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. ВС РФ поразили украинский склад с 120 ракетами HIMARS, 250 ракет к РСЗО "Смерч" в районе Красноармейска в ДНР, сообщили в воскресенье в Минобороны России.
"В районе населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики в результате удара по складу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ уничтожено 120 реактивных снарядов американской системы залпового огня "HIMARS", 250 реактивных снарядов системы залпового огня "Смерч" и две транспортно-заряжающие машины", - заявили в Минобороны.
Кроме того, за прошедшие стуки российские истребители сбили над островом Джарылгач Херсонской области украинский беспилотник.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКрасноармейскДонецкая Народная РеспубликаБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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