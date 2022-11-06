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В голландском аэропорту Схипхол задержали более 200 экоактивистов - РИА Новости, 06.11.2022
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В голландском аэропорту Схипхол задержали более 200 экоактивистов
В голландском аэропорту Схипхол задержали более 200 экоактивистов - РИА Новости, 06.11.2022
В голландском аэропорту Схипхол задержали более 200 экоактивистов
Голландские правоохранители задержали более 200 экоактивистов, в том числе тех, которые накануне прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Схипхол под... РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T12:32
2022-11-06T12:32
в мире
амстердам
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ПАРИЖ, 6 ноя - РИА Новости. Голландские правоохранители задержали более 200 экоактивистов, в том числе тех, которые накануне прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Схипхол под Амстердамом и блокировали вылет частных самолётов, сообщает NL Times со ссылкой на военную полицию.Как сообщил представитель королевской военной полиции Нидерландов, в Схипхоле задержаны более 200 человек в связи с климатической акцией в в аэропорту. "Все они совершили уголовное преступление", — сказал он.В полиции отметили, что далее решение о судьбе задержанных будет принимать прокуратура.Климатические активисты в субботу прорвались на взлетно-посадочную полосу амстердамского аэропорта Схипхол и блокировали вылет частных самолетов.Речь идет об активистах из экологической организации Greenpeace и движения Extinction Rebellion.Кроме того, в субботу климатическая акция протеста прошла также в торговой зоне аэропорта Schiphol Plaza.
https://ria.ru/20221105/politsiya-1829393472.html
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в мире, амстердам, нидерланды
В мире, Амстердам, Нидерланды
12:32 06.11.2022
 
В голландском аэропорту Схипхол задержали более 200 экоактивистов

В аэропорту Схипхол задержали экоактивистов, вырвавшихся на взлетно-посадочную полосу

CC BY-SA 3.0 / Cjh1452000 / Амстердамский аэропорт Схипхол
Амстердамский аэропорт Схипхол - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
CC BY-SA 3.0 / Cjh1452000 /
Амстердамский аэропорт Схипхол. Архивное фото
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ПАРИЖ, 6 ноя - РИА Новости. Голландские правоохранители задержали более 200 экоактивистов, в том числе тех, которые накануне прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Схипхол под Амстердамом и блокировали вылет частных самолётов, сообщает NL Times со ссылкой на военную полицию.
Как сообщил представитель королевской военной полиции Нидерландов, в Схипхоле задержаны более 200 человек в связи с климатической акцией в в аэропорту. "Все они совершили уголовное преступление", — сказал он.
В полиции отметили, что далее решение о судьбе задержанных будет принимать прокуратура.
Климатические активисты в субботу прорвались на взлетно-посадочную полосу амстердамского аэропорта Схипхол и блокировали вылет частных самолетов.
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5 ноября, 19:46Культура
СМИ: полиция задержала экоактивистов, приклеивших себя к картинам Гойи
Речь идет об активистах из экологической организации Greenpeace и движения Extinction Rebellion.
Кроме того, в субботу климатическая акция протеста прошла также в торговой зоне аэропорта Schiphol Plaza.
 
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