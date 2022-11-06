https://ria.ru/20221106/skhipkhol-1829461717.html

В голландском аэропорту Схипхол задержали более 200 экоактивистов

В голландском аэропорту Схипхол задержали более 200 экоактивистов - РИА Новости, 06.11.2022

В голландском аэропорту Схипхол задержали более 200 экоактивистов

Голландские правоохранители задержали более 200 экоактивистов, в том числе тех, которые накануне прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Схипхол под... РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T12:32

2022-11-06T12:32

2022-11-06T12:32

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ПАРИЖ, 6 ноя - РИА Новости. Голландские правоохранители задержали более 200 экоактивистов, в том числе тех, которые накануне прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Схипхол под Амстердамом и блокировали вылет частных самолётов, сообщает NL Times со ссылкой на военную полицию.Как сообщил представитель королевской военной полиции Нидерландов, в Схипхоле задержаны более 200 человек в связи с климатической акцией в в аэропорту. "Все они совершили уголовное преступление", — сказал он.В полиции отметили, что далее решение о судьбе задержанных будет принимать прокуратура.Климатические активисты в субботу прорвались на взлетно-посадочную полосу амстердамского аэропорта Схипхол и блокировали вылет частных самолетов.Речь идет об активистах из экологической организации Greenpeace и движения Extinction Rebellion.Кроме того, в субботу климатическая акция протеста прошла также в торговой зоне аэропорта Schiphol Plaza.

https://ria.ru/20221105/politsiya-1829393472.html

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нидерланды

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, амстердам, нидерланды