22:04 06.11.2022 (обновлено: 22:10 06.11.2022)
Байден и Шольц по телефону обсудили Россию, Украину и визит канцлера в КНР
Белый дом: Байден и Шольц обсудили Россию, помощь Украине и визит канцлера ФРГ в Китай
Белый дом в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден в воскресенье провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем, в ходе которого обсудил Россию, помощь Украине и недавний визит главы немецкого правительства в Китай, сообщили в Белом доме.
"Президент Джо Байден говорил сегодня с канцлером Германии Олафом Шольцем. Лидеры обсудили недавний визит канцлера в Китайскую Народную Республику… согласились, что недавние ядерные угрозы России являются безответственными", - говорится в опубликованном заявлении.
"Они подчеркнули продолжающуюся приверженность Соединенных Штатов и Германии предоставлять Украине экономическую, гуманитарную и военную помощь", - добавили в Белом доме.
Шольц в пятницу нанес однодневный визит в Пекин, где впервые в роли канцлера встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва никогда ничего инициативно не говорила по поводу применения ядерного оружия, а нагнетание тезиса о возможности применения ядерного оружия со стороны России используется для целей негативно повлиять на дружественные РФ страны.
Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.