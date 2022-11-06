https://ria.ru/20221106/proisshestviya-1829424832.html

В Приморье полиция установила личности подростков, избивших женщину

В Приморье полиция установила личности подростков, избивших женщину - РИА Новости, 06.11.2022

В Приморье полиция установила личности подростков, избивших женщину

Полицейские в Приморье установили личности двух девушек на видео, избивших взрослую женщину, ими оказались 14-летняя и 17-летняя местные жительницы, сообщает... РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T02:29

2022-11-06T02:29

2022-11-06T02:33

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артем

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 6 ноя – РИА Новости. Полицейские в Приморье установили личности двух девушек на видео, избивших взрослую женщину, ими оказались 14-летняя и 17-летняя местные жительницы, сообщает региональное УМВД РФ.В соцсетях опубликовано видео, на котором две девушки в комнате говорят с женщиной, обсуждая, как та якобы оскорбила мать одной из них. Девушка бьет женщину рукой по лицу, та садится на пол, и уже вторая девушка наносит ногой удар ей по голове. В соцсетях сообщается, что на кадрах – школьницы 14 лет из поселка Заводское, а женщина – пенсионерка. Полиция начала проверку."Личности участниц инцидента установлены. Ими оказались 14-летняя жительница Артема и 17-летняя жительница Владивостока. По итогам проверки будет принято решение в соответствии с российским законодательством", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221103/prestuplenie-1829007635.html

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происшествия, россия, артем, владивосток, приморский край, соцсети