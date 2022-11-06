https://ria.ru/20221106/proisshestviya-1829424832.html
В Приморье полиция установила личности подростков, избивших женщину
В Приморье полиция установила личности подростков, избивших женщину - РИА Новости, 06.11.2022
В Приморье полиция установила личности подростков, избивших женщину
Полицейские в Приморье установили личности двух девушек на видео, избивших взрослую женщину, ими оказались 14-летняя и 17-летняя местные жительницы, сообщает... РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T02:29
2022-11-06T02:29
2022-11-06T02:33
происшествия
россия
артем
владивосток
приморский край
соцсети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_930:268:3077:1476_1920x0_80_0_0_5b2955eb62dd7b6b10dcee6fc439c7bb.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 6 ноя – РИА Новости. Полицейские в Приморье установили личности двух девушек на видео, избивших взрослую женщину, ими оказались 14-летняя и 17-летняя местные жительницы, сообщает региональное УМВД РФ.В соцсетях опубликовано видео, на котором две девушки в комнате говорят с женщиной, обсуждая, как та якобы оскорбила мать одной из них. Девушка бьет женщину рукой по лицу, та садится на пол, и уже вторая девушка наносит ногой удар ей по голове. В соцсетях сообщается, что на кадрах – школьницы 14 лет из поселка Заводское, а женщина – пенсионерка. Полиция начала проверку."Личности участниц инцидента установлены. Ими оказались 14-летняя жительница Артема и 17-летняя жительница Владивостока. По итогам проверки будет принято решение в соответствии с российским законодательством", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221103/prestuplenie-1829007635.html
россия
артем
владивосток
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_960:229:3077:1817_1920x0_80_0_0_14681de63d886626187d0c55f8e8936c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, артем, владивосток, приморский край, соцсети
Происшествия, Россия, Артем, Владивосток, Приморский край, Соцсети
02:29 06.11.2022 (обновлено: 02:33 06.11.2022)
В Приморье полиция установила личности подростков, избивших женщину
Полицейские в Приморье установили личности двух девушек, избивших взрослую женщину