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На юге Москвы загорелись семь бытовок - РИА Новости, 06.11.2022
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На юге Москвы загорелись семь бытовок
На юге Москвы загорелись семь бытовок - РИА Новости, 06.11.2022
На юге Москвы загорелись семь бытовок
Семь бытовок загорелись на площади 80 квадратных метров на Балаклавском проспекте в Москве, пострадавших нет, открытое горение ликвидировано, сообщили в... РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T20:12
2022-11-06T20:12
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Семь бытовок загорелись на площади 80 квадратных метров на Балаклавском проспекте в Москве, пострадавших нет, открытое горение ликвидировано, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС."Поступило сообщение о пожаре по адресу... Балаклавский проспект, дом 15. По прибытии ПСП было установлено, что происходит загорание семи бытовок на площади порядка 80 квадратных метров. Принятыми мерами в 19.36 открытое горение было ликвидировано. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Москва
20:12 06.11.2022
 
На юге Москвы загорелись семь бытовок

В Москве на Балаклавском проспекте загорелись семь бытовок, пострадавших нет

© РИА Новости / Илья Горбунов / Перейти в медиабанкСотрудники МЧС
Сотрудники МЧС - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© РИА Новости / Илья Горбунов
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Сотрудники МЧС. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Семь бытовок загорелись на площади 80 квадратных метров на Балаклавском проспекте в Москве, пострадавших нет, открытое горение ликвидировано, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.
"Поступило сообщение о пожаре по адресу... Балаклавский проспект, дом 15. По прибытии ПСП было установлено, что происходит загорание семи бытовок на площади порядка 80 квадратных метров. Принятыми мерами в 19.36 открытое горение было ликвидировано. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.
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