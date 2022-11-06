https://ria.ru/20221106/pozhar-1829524147.html

На юге Москвы загорелись семь бытовок

На юге Москвы загорелись семь бытовок - РИА Новости, 06.11.2022

На юге Москвы загорелись семь бытовок

Семь бытовок загорелись на площади 80 квадратных метров на Балаклавском проспекте в Москве, пострадавших нет, открытое горение ликвидировано, сообщили в... РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T20:12

2022-11-06T20:12

2022-11-06T20:12

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Семь бытовок загорелись на площади 80 квадратных метров на Балаклавском проспекте в Москве, пострадавших нет, открытое горение ликвидировано, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС."Поступило сообщение о пожаре по адресу... Балаклавский проспект, дом 15. По прибытии ПСП было установлено, что происходит загорание семи бытовок на площади порядка 80 квадратных метров. Принятыми мерами в 19.36 открытое горение было ликвидировано. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221101/zadymlenie-1828428055.html

москва

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва