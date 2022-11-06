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На юге Москвы загорелись семь бытовок
На юге Москвы загорелись семь бытовок - РИА Новости, 06.11.2022
На юге Москвы загорелись семь бытовок
Семь бытовок загорелись на площади 80 квадратных метров на Балаклавском проспекте в Москве, пострадавших нет, открытое горение ликвидировано, сообщили в... РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T20:12
2022-11-06T20:12
2022-11-06T20:12
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Семь бытовок загорелись на площади 80 квадратных метров на Балаклавском проспекте в Москве, пострадавших нет, открытое горение ликвидировано, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС."Поступило сообщение о пожаре по адресу... Балаклавский проспект, дом 15. По прибытии ПСП было установлено, что происходит загорание семи бытовок на площади порядка 80 квадратных метров. Принятыми мерами в 19.36 открытое горение было ликвидировано. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.
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москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Москва
На юге Москвы загорелись семь бытовок
В Москве на Балаклавском проспекте загорелись семь бытовок, пострадавших нет